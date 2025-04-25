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İstanbul’da çadırlarda 48 saatlik deprem nöbeti!

İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası evlerine girmeye korkan vatandaşlar dün geceyi de parklarda kurdukları çadırlarda ve arabalarında geçirdiler. Parkta ailesi ile çadır kuran Mehmet Kaya, "İçeride yatıyorlar, çadırda, biz nöbet tutuyoruz." dedi. Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkı'nda yakınları ile çadırda kalan Mustafa Karakuş ise, "Valla tedirginiz. Uzmanlar 48 saatten bahsetti, saatin geçmesini bekliyoruz. O yüzden tedbir amaçlı dışarıdayız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 09:50 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 09:50
İstanbul’da çadırlarda 48 saatlik deprem nöbeti!

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23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten kaçınan vatandaşların çadırlardaki deprem nöbeti ikinci gece de sürdü.

İstanbul'da çadırda deprem nöbeti: ''Uyumadım korkuyorum!''


Çadırlarını ışıklandıran, çaylarını demleyen ve ateşin çevresinde sohbet edenler, sabahın olmasını bekledi. Bahçelievler'de ailesi ile parkta kalan 10 yaşındaki Fatma Kaya, "Uyumadım daha, deprem çabuk bitsin evimize gidelim. Hem uykum gelmiyor hem de deprem olabilir diye korkuyorum" dedi.

Bazı vatandaşlar dün geceyi parklarda geçirdi. (AA)Bazı vatandaşlar dün geceyi parklarda geçirdi. (AA)

23 Nisan'da saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok kişi evlerinden çıkarak parklara ve toplanma alanlarına gitti. Bahçelievler'de bulunan bir park, depremin ikinci gecesinde de vatandaşların sığınağı oldu. Evlerine giremeyen çok sayıda kişi geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçirirken, soğuktan korunmak için ateş yakıp semaverde çay demledi. Parkta kurulan çadırlar yoğunluk oluştururken, vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.

Bazı vatandaşlar dün geceyi parklarda geçirdi. (DHA)Bazı vatandaşlar dün geceyi parklarda geçirdi. (DHA)

ÇARDAKLARI IŞIKLANDIRMA İLE SÜSLEDİLER
Kağıthane'de evlerine girmeye çekinen vatandaşlar ise, ikinci geceyi Hasbahçe Mesire Alanı'nda çadırlarda geçirdi. Burada da bazı kişilerin otomobillerde uyuduğu, bazı kişilerin ise konakladıkları çardakları ışıklandırma ile süsledikleri görüldü.

Bazı vatandaşlar dün geceyi parklarda geçirdi. (DHA)Bazı vatandaşlar dün geceyi parklarda geçirdi. (DHA)

'BİLİM İNSANLARININ VERECEĞİ DEMECE GÖRE HAREKET EDİYORUZ'

Kağıthane'de, deprem sonrası ailesi ile birlikte çadır kuran Zülfikar Baran, "İki gündür buradayız, depremden sonra çocuklarım bir anda ayaklandı mecbur dışarı çıktık. Ev de biraz riskli. Bugün eve gidelim dedik, gidince haberleri izledik. Haberlerde hocalardan biri 7'nin üzerinde deprem beklendiğini söyleyince tekrar çocuklar ayaklandı, gittik çadır aldık yine dışarı çıktık. Sürekli bilim insanlarının vereceği demece göre hareket ediyoruz. Çünkü kimisi 'İçeri gir' diyor, kimisi 'Dışarı çık' diyor. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz, bekliyoruz bakalım. Deprem anında sarsıntıdan ziyade aşırı bir ses oldu. Sesten dolayı çocuklar bir anda yanıma koştu. Zaten o anda telefonuma bildirim gelmişti. Haliyle hep beraber dışarı kaçtık. O anda çok fazla kendini düşünmüyorsun, ister istemez çocukları düşünüyorsun. Bir anda çocukları alıp dışarı çıkmak zorunda kaldık, iki gündür dışarıdayız bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar dün geceyi arabalarında geçirdi. (DHA)Bazı vatandaşlar dün geceyi arabalarında geçirdi. (DHA)

'UZMANLAR 48 SAATTEN BAHSETTİ, SAATİN GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'
Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkı'nda yakınları ile çadırda kalan Mustafa Karakuş, "Valla tedirginiz. Uzmanlar 48 saatten bahsetti, saatin geçmesini bekliyoruz. O yüzden tedbir amaçlı dışarıdayız. Hem zaten doğayı seviyoruz, kampçıyız. Biraz da zorunlu kamp gibi oldu bizim için. Ateşimizi yaktık, semaverimizi çayımızı demledik, çadırımızı kurduk. Burada şu anda 3 aile var. Yarın mesaisi olan aile içeride uyuyor. Ben esnafım dönüşümlü sabah edeceğiz. Allah milletimize böyle bir şey yaşatmasın. Şükür bu sefer can kaybı olmadı, bu bizim için iyi bir haber. Ama tedbirli olmak lazım" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar dün geceyi parklarda geçirdi. (DHA)Bazı vatandaşlar dün geceyi parklarda geçirdi. (DHA)

'DEPREM KORKUSU DIŞARI KAÇTIK MECBUREN'
Parkta ailesi ile çadır kuran Mehmet Kaya, "Bir deprem korkusudur, dışarı kaçtık mecburen. Çoluk çocuğu aldık. Çocuklar ilk defa böyle bir şey yaşıyorlar. Toplamda 6 kişilik bir aileyiz. İçeride yatıyorlar, çadırda, biz nöbet tutuyoruz. Çocuklar iki gün daha bekleriz diyor. İnşallah daha erken evimize döneriz ama evler de iskelet gibi. Mecbur bir iki gün kalalım dedik" ifadelerini kullandı.

'DEPREM ÇABUK BİTSİN EVİMİZE GİDELİM'
Mehmet Kaya'nın 10 yaşındaki kızı Fatma Kaya, "Uyumadım daha, deprem çabuk bitsin evimize gidelim. Hem uykum gelmiyor hem de deprem olabilir diye korkuyorum" dedi.

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