CİNAYET GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Konuya ilişkin konuşan Avukat Mustafa Zafer, "Suça sürüklenen bir çocuğun neden o satırı kendi üstünde taşıdığı gerçekten net bir şekilde ortaya konmuş olsaydı şayet, bugün Ahmet belki de Kadıköy'deki o pazar yerinde hiç bıçaklanmayacak ve öldürülmeyecekti" dedi.