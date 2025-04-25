Mattia Ahmet’in katilinin satırla yakalandığı açığa çıkmıştı! Acılı baba konuştu: İnanılmaz bir şey
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü gündemdeki yerini koruyor. 14 yaşındaki Minguzzi kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda 18 yaşından küçük iki zanlı tarafından öldürülmüştü. Minguzzi'yi öldüren caninin bir ay önce satırla yakalandığı, ''Babam pide ustası'' deyince serbest kaldığı öğrenildi. Avukat Mustafa Zafer ve acılı baba konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
takvim.com.tr
İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia'nın ölümü tüm ülkede büyük yankı uyandırdı. Cinayeti işlediği öne sürülen 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B.'nin daha önce karıştıkları olaylar geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıktı.
SATIR İLE YAKALANMIŞ
Sanıklardan B.B.'nin, cinayetten sadece bir ay önce Kadıköy'de yapılan üst aramasında satır taşıdığı ortaya çıktı. B.B.,
"Babam pide ustası. Pideleri doğramak için satır istedi satırı pazardan aldım" şeklinde savunma yaptı. Yapılan incelemede satırın yasa kapsamında suç unsuru taşımadığına karar verilerek, B.B. hakkında takipsizlik kararı verildi.
Satır üzerinde yapılan kriminal incelemede,
"Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet" kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi.
CİNAYET GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Konuya ilişkin konuşan Avukat Mustafa Zafer,
"Suça sürüklenen bir çocuğun neden o satırı kendi üstünde taşıdığı gerçekten net bir şekilde ortaya konmuş olsaydı şayet, bugün Ahmet belki de Kadıköy'deki o pazar yerinde hiç bıçaklanmayacak ve öldürülmeyecekti" dedi.
DÜZENLEMELER YAPILMALI
Zafer,
"15-16 yaşında bir çocuğun satırla İstanbul'un göbeğinde gezmesinin normal karşılanmaması lazım işte burada belki psikolojik birtakım tedbirlerin alınması lazım. Üzerinde bıçak, döner bıçağı, satır gibi kesici ve delici aletler çıkan çocukların psikolojik bir denetime tabi tutulup tutulmaması noktasında önemli düzenlemelerin atılması lazım. " ifadelerini kullandı.