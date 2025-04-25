CHP'li Altıeylül Belediyesi'nden skandal: Çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen bir gösteride, 'direk dansı' yapıldığı iddiası üzerine inceleme başlatılıp, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulması üzerine Bakanlık, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

BAKANLIKTAN KINAMA

Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, gösteriyi kınadı ve olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Sosyal medya üzerinden yaşanan olayları aktarmaya çalışan Altıeylül Belediyesi ise "Kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçeklemiştir" dedi. Belediye, Kültür Müdürlüğü'nde konuyla ilgili olan yetkilinin görevden alındığını ve sahne gösterisini ortaya koyan firma ile ilgili de yaptırımların başlatıldığını açıkladı. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın altında hemen hemen her partiden vatandaşların tepki cümleleri yer aldı.



Altıeylül Belediyesi yaşanan olayların ardından Gençlik Spor ve Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan Hakan Semerci ile Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş'ın görevden alındığını duyurdu.