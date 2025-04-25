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CHP'li Altıeylül Belediyesi'nden skandal: 23 Nisan'da çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı

Balıkesir’in CHP’li Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında büyük bir skandala imza attı. Çocukların gözü önünde direk dansı gösterisi yapıldı. İçişleri Bakanlığınca Balıkesir'de Altıeylül Belediyesinin 23 Nisan gösterisindeki görüntüleri için mülkiye müfettişi görevlendirildi. Altıeylül Belediyesi yaşanan olayların ardından Gençlik Spor ve Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan Hakan Semerci ile Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş'ın görevden alındığını duyurdu. Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise gösterinin program dışı olduğunu savunarak günah çıkardı.

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 11:44
CHP’li Altıeylül Belediyesi’nden skandal: 23 Nisan’da çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), milletin milli ve manevi değerlerini hiçe sayan bir skandala daha imza attı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE DİREK DANSI
Balıkesir'in CHP'li Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı rezalete dönüştürdü.

CHP'li Altıeylül Belediyesi'nden skandal: Çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı

Asuva Park'ta gerçekleştirilen kutlama programında, çocukların gözü önünde direk dansı gösterisi yapıldı.

CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerinin önünde direk dansı yapıldıCHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerinin önünde direk dansı yapıldı

Çocukların bulunduğu bir ortamda, "milli bayram atmosferi" adı altında sergilenen bu gösteri büyük tepki çekti.

BALIKESİR VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ: MÜFETTİŞ TALEP EDİLDİ
Konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapan Balıkesir Valiliği, skandal gösterinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini duyurdu.

CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerinin önünde direk dansı yapıldıCHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerinin önünde direk dansı yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesindeki Asuva Park'ta gerçekleştirilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."

(X)(X)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen bir gösteride, 'direk dansı' yapıldığı iddiası üzerine inceleme başlatılıp, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulması üzerine Bakanlık, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

BAKANLIKTAN KINAMA
Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, gösteriyi kınadı ve olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Sosyal medya üzerinden yaşanan olayları aktarmaya çalışan Altıeylül Belediyesi ise "Kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçeklemiştir" dedi. Belediye, Kültür Müdürlüğü'nde konuyla ilgili olan yetkilinin görevden alındığını ve sahne gösterisini ortaya koyan firma ile ilgili de yaptırımların başlatıldığını açıkladı. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın altında hemen hemen her partiden vatandaşların tepki cümleleri yer aldı.

Altıeylül Belediyesi yaşanan olayların ardından Gençlik Spor ve Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan Hakan Semerci ile Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş'ın görevden alındığını duyurdu.

Balıkesir Valiliği'nin açıklamasıBalıkesir Valiliği'nin açıklaması

BELEDİYE BAŞKANI GÜNAH ÇIKARDI
Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, onaylanan program akışı dışında ve kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçekleştirilmiş." iddiasında bulundu.

Şehirli, şunları söyledi.

"Kamuoyunda konuşulan bu olay, etkinlik protokolünde bilgi verilmeyen ve organizasyon sürecinde belediyemiz bilgisi dışında gerçekleşen bir durumdur. Belediyemiz, bu gelişmeyi hiçbir şekilde tasvip etmemekte ve kamuoyunun hassasiyetini en içten şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan durum üzerine derhal harekete geçilmiş, Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmış ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır. Altıeylül Belediyesi olarak geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize uygun organizasyonlar gerçekleştirmek en temel hassasiyetimizdir. Bu çerçevede benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemler kararlılıkla alınacaktır."

CHP'li Hakan Şehirli'nin açıklamasıCHP'li Hakan Şehirli'nin açıklaması


'ÇÜRÜMEYE DUR DİYORUZ'
Öte yandan Balıkesir'de yaşanan olayın ardından sivil toplum örgütleri de harekete geçti. Bugün cuma namazı çıkışında Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Balıkesir Aile Platformu ve Eğitime Destek Platformu tarafından 'Çürümeye Dur Diyoruz' sloganı ile yaşanan olayı ve yetkililerini protesto etme amacıyla bir basın açıklaması düzenlenecek.

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