Taze aşk ilk kez!

İş insanı Erdinç Acar, 2012 Best Model Of The World birincisi oyunculuk ve modellik yapan Sezgi Sena Akay ile yeni bir aşka yelken açtı. İki sevgili, önceki akşam Acarkent'te bir davette görüntülendi. Bir hayli keyifli olan çift, gazetecilere mutluluk pozu verdi. Arkadaş ortamında tanışan sevgililerin, Beykoz'da bir mekanda tanışan sevgililerin, bir aydır birlikte olduğu öğrenildi. Erdinç Acar, daha önce de sunucu Gizem Çetin ile aşk yaşamış, ikilinin birlikteliği magazin gündemini oldukça meşgul etmişti.

