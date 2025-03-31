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Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle diplomasi trafiğine bugün de devam ediyor. Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 20:27 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 11:06
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle diplomasi trafiğine bugün de devam ediyor.

Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi



MACRON'DAN BAYRAM TEBRİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ı arayan Macron, Cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü.Başkan Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü.


Başkan Erdoğan'ın 30 Mart'taki telefon trafiği şu şekilde:

TELEFONDA TÜRKMENİSTAN VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun. (AA)Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun. (AA)

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan görüşmede, Tebbun'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü.Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve iş birliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev.Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev.

ÖZBEKİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Özbekistan ile Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, önümüzdeki dönemde iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Mirziyoyev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü.Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesindeki ilişkileri ileriye taşımak için gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Tokayev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

UMMAN SULTANI İLE BAYRAM DİPLOMASİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'deki zulümleri nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, Türkiye'nin Filistin ile dayanışmayı her platformda sürdüreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Teymur El Said'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü. (AA-Arşiv)Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü. (AA-Arşiv)

MALEZYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin'deki insani krizin derinleştiğini, birlik içerisinde İsrail saldırganlığına karşı koymanın ve kalıcı ateşkes ile barışı sağlamak için gayretleri artırmanın önemli olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, İbrahim'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov. (AA-Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov. (AA-Arşiv)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti'nin aralarındaki iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Caparov'un Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

BAYRAM DİPLOMASİSİNE AREFE GÜNÜ BAŞLADI
Başkan Erdoğan liderlerle bayram diplomasisine 29 Mart'ta başlamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr Arşiv)

AL SANİ İLE TEMAS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani (Takvim.com.tr Arşiv)

Erdoğan görüşmede, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Arşiv)Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Arşiv)

Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederken, Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi. (Takvim.com.tr arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi. (Takvim.com.tr arşiv)

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır'ın bölgemizi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti.

Görüşmede Başkan, Es-Sisi'nin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan. (Takvim.com.tr arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan. (Takvim.com.tr arşiv)

BİR GÖRÜŞME DE İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN İLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Görüşmede Başkan Erdoğan, Pezeşkiyan'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. (Takvim.com.tr arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. (Takvim.com.tr arşiv)

İLHAM ALİYEV İLE BAYRAM DİPLOMASİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Başkan Erdoğan ve Zeljko Komsic. (Takvim.com.tr arşiv)Başkan Erdoğan ve Zeljko Komsic. (Takvim.com.tr arşiv)

ZELJKO KOMSİC İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı. (Takvim.com.tr arşiv)Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı. (Takvim.com.tr arşiv)

SENEGAL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Senegal ikili ilişkileri ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirmek için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte iş birliğinin atılacak adımlarla ileriye taşınacağına inandığını belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Faye'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah. (Takvim.com.tr arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah. (Takvim.com.tr arşiv)

ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulup, huzur ve istikrarın hakim kılınması için bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun gayretlerini artırarak birlikte çalışmasının gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan Kral Abdullah'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

BAE DEVLET BAŞKANI NAHYAN İLE BAYRAMLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki huzur ve istikrarı sağlamak için iki ülkenin ortak çabalarını artırması gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Al Nahyan'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. (Takvim.com.tr arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. (Takvim.com.tr arşiv)

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR TÜRK HALKININ BAYRAMINI KUTLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Erdoğan'ın ve Türk halkının Bayramını kutladı.

Başkan Erdoğan da Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı ve Tatar ile bütün Kıbrıs Türklerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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