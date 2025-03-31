Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradı

BAYRAM DİPLOMASİSİNE AREFE GÜNÜ BAŞLADI
Başkan Erdoğan liderlerle bayram diplomasisine 29 Mart'ta başlamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr Arşiv)
AL SANİ İLE TEMAS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani (Takvim.com.tr Arşiv)
Erdoğan görüşmede, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Arşiv)
Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.
Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederken, Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi. (Takvim.com.tr arşiv)
MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır'ın bölgemizi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti.
Görüşmede Başkan, Es-Sisi'nin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan. (Takvim.com.tr arşiv)
BİR GÖRÜŞME DE İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN İLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte gayretlerin devam edeceğini belirtti.
Görüşmede Başkan Erdoğan, Pezeşkiyan'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. (Takvim.com.tr arşiv)
İLHAM ALİYEV İLE BAYRAM DİPLOMASİSİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
Başkan Erdoğan ve Zeljko Komsic. (Takvim.com.tr arşiv)
ZELJKO KOMSİC İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini ifade etti.
Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı. (Takvim.com.tr arşiv)
SENEGAL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Senegal ikili ilişkileri ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirmek için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte iş birliğinin atılacak adımlarla ileriye taşınacağına inandığını belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Faye'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah. (Takvim.com.tr arşiv)
ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulup, huzur ve istikrarın hakim kılınması için bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun gayretlerini artırarak birlikte çalışmasının gerektiğini belirtti.
Başkan Erdoğan Kral Abdullah'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
BAE DEVLET BAŞKANI NAHYAN İLE BAYRAMLAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki huzur ve istikrarı sağlamak için iki ülkenin ortak çabalarını artırması gerektiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Al Nahyan'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. (Takvim.com.tr arşiv)
KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR TÜRK HALKININ BAYRAMINI KUTLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Erdoğan'ın ve Türk halkının Bayramını kutladı.
Başkan Erdoğan da Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı ve Tatar ile bütün Kıbrıs Türklerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.