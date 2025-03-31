Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

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Bu sezon yaptığı transferlerle zirveye oynayan bir kadro oluşturan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi halinde Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e kadar düşürecek. Jose Mourinho ve öğrencileri hiçbir şeyin bitmediğini göstermek için bordo mavilileri yenmek ve hanesine galibiyet yazdırmak amacında.

TEK YENİLGİ FIRTINA'YA Fenerbahçe geçen sezon yine Galatasaray ile çekişirken çıktığı 38 karşılaşmada sadece 1 yenilgi almıştı. Sarı lacivertliler, Trabzonspor'a evinde 3-2 mağlup olmuştu. Ebere Paul Onuachu'nun şov yaptığı karşılaşma tek mağlubiyet olarak kayıtlara geçmişti.