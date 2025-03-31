SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesiyle puan farkını 3'e indirme şansını yakalayan Fenerbahçe, şampiyonluğu elde ederek sezonu tamamlamak istiyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. 98 milyon euroluk operasyon söz konusu. Ayrıca bu bedel daha da yükselebilir. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 15:26
Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon yaptığı transferlerle zirveye oynayan bir kadro oluşturan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi halinde Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e kadar düşürecek. Jose Mourinho ve öğrencileri hiçbir şeyin bitmediğini göstermek için bordo mavilileri yenmek ve hanesine galibiyet yazdırmak amacında.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

TEK YENİLGİ FIRTINA'YA

Fenerbahçe geçen sezon yine Galatasaray ile çekişirken çıktığı 38 karşılaşmada sadece 1 yenilgi almıştı. Sarı lacivertliler, Trabzonspor'a evinde 3-2 mağlup olmuştu. Ebere Paul Onuachu'nun şov yaptığı karşılaşma tek mağlubiyet olarak kayıtlara geçmişti.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

HEDEF YİNE ZAFER

Jose Mourinho ile çıktığı derbilerde bu sezon sadece Trabzonspor'u deplasmanda yenebilen Fenerbahçe, evinde de kazanarak hem galibiyet hanesine bir çentik daha atmak hem de farkı daha azaltarak yoluna devam etmek amacında.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

DZEKO OYNAYABİLİR

Hafta sonunda oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Edin Dzeko gelişmesi yaşandı. Milli takımda aldığı darbe sonrasında burnu kırılan deneyimli golcü, Bodrum FK karşısında kendisini son 18 dakikada denemişti. Portekizli çalıştırıcının oynama konusunda sıkıntı görmemesi haline Boşnak futbolcunun ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

YİNE ÇİFT FORVET

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile birlikte Youssef En-Nesyri'nin de ileri uçta görev yapması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Mourinho'nun çift forvetten vazgeçmeyeceği ve iki yıldızı sahaya süreceği öğrenildi. Dzeko'nun sağlık durumuna göre bu durum şekillenecek.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

ŞAMPİYONLUK ORANI YÜZDE 20.6

Sezon sonu yaklaştıkça şampiyonluk kupasını hangi takımın kaldıracağı konusundaki heyecan giderek artıyor. Euro Club Index'in belirlediği oranlara göre Kanarya'nın ipi göğüslemesine yüzde 20.6 verildi. Trabzonspor derbisinden 3 puan çıkarılmasıyla bu oranın daha da artması bekleniyor.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

KUPADA DA DERBİ ZAMANI

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti. Kanarya, bir diğer ezeli rakibini de yenerek adını son dört takım arasına kalmak istiyor.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

CİMBOM'A HAZIRLANIYORLAR

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların salonda yaptığı core (merkez bölge) çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, ısınma hareketleriyle birlikte koordinasyon ve çabukluk üzerine programlar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

Çalışmaların devamında oyuncular iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, taktiksel varyasyonlar ve bireysel performans odaklı çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

DÜDÜK AYDIN'IN

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

GÖZLER EN-NESYRI'DE

Fenerbahçe'nin derbideki en önemli kozu Youssef En-Nesyri olacak. Faslı yıldız bugüne kadar attığı gollerle takımını sırtlamayı başarırken Cimbom'a karşı da ağları havalandırmak istiyor.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

GÖZ ALICI İSTATİSTİK

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli forma altında lig, Avrupa ve kupada 43 maçta forma giydi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gol yollarında güvendiği isimlerden En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 16'sı lig, 6'sı Avrupa ve 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 26 gol kaydetti.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

KADIKÖY'DE CİMBOM ÜSTÜN

Sarı lacivertli ekibin ezeli rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son 5 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Ülker Stadyumu'ndaki 5 maçta Aslan 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, sarı-lacivertliler ise 1 defa galibiyet sevinci yaşayabildi.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

TRANSFER SÜRECİ BAŞLADI

Bir yandan saha içinde başarılı olabilmek adına uğraş veren Fenerbahçe diğer taraftan kadrosunu güçlendirmek için de kolları sıvadı. İlk olarak takımdan gönderilecek oyuncular konusunda kararını verip bunu resmiyete dökmek isteyen yönetim ardından bonservisiyle gidecek isimlerle beraber kasasını doldurmak amacında.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

TARİHİ FIRSAT

Yine yıldız isimleri kadrosuna çalışmak isteyen Fenerbahçe'nin bonservis konusunda sorun yaşamaması adına satış yapması gerekiyor. Bu noktada tarihi bir gelir elde etme fırsatı da yönetimin elinde bulunuyor.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

TOPUN AĞZINDALAR

Sezon başında kiralık olarak takıma kazandırılan Allan Saint-Maximin ile yola devam edilmeyecek. Milan Skriniar ve Filip Kostic'in bonservisi alınması konusunda çalışmalar var. Stoper hattından Becao ve Çağlar Söyüncü'nün ayrılması gündemde. Serdar Aziz'in ise futbolu bırakabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

Bright Osayi-Samuel'e istediği ücret ödenmeyecek. Dusan Tadic'in Ajax'a döneceği yönünde ciddi spekülasyonlar Hollanda basınında yer alıyor. Kadroda düşünülmeyen Burak Kapacak da yine ayrılacaklar arasında bulunuyor.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

ARAPLAR VAZGEÇMİYOR

Sevilla'dan transfer edilen Youssef En-Nesyri için Arapların ilgisi bitmek bilmiyor. 20 milyon euro civarında bonservisle alınan golcü futbolcunun 40 milyon euro bedelle satılabileceği yönünde iddialar İspanyol basınında yer alıyor.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

LIVAKOVIC DE LİSTEDE

Dinamo Zagreb'den 10 milyon euro karşılığında alınan Dominik Livakovic de yine Arap kulüplerinin listesinde Hırvat file bekçisini 15 milyon euro civarında bir teklif alması halinde satması bekleniyor.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

SZYMANSKI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Feyenoord'da oynadığı dönemden bu yana yakaladığı istatistiklerle adını birçok Avrupa devinin listesinde tutmayı başaran Sebastian Szymanski'nin yaşanacak kabuk değişiminde satılması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Yönetim, 20 milyon euroluk beklenti içerisinde. Eğer satış gerçekleşirse Polonyalı futbolcudan yüzde 100 kar elde edilecek.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

OĞUZ DA RADARDA

Sezon başında kadroya dahil edilen isimlerden biri olan Oğuz Aydın da yine performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Şimdiden futbola başladığı Hollanda olmak üzere birçok takımın listesinde yer alıyor. Sarı lacivertliler ise milli takımda da parlayan oyuncusunu 15 milyon euroya satarak yine önemli bir kar elde etmek amacında.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

SON YILDIZ İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Adanaspor'dan Trabzonspor'a transferi gerçekleşmedikten sonra Göztepe'ye imza atan ve buradaki performansıyla Fenerbahçe'ye toplamda 1.7 milyon euro (500 bin euro kiralama) bedel karşılığında imza atan İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic'in yokluğunda kaleyi en iyi şekilde korudu. Bu formu, 26 yaşındaki kaleciyi gündeme taşıdı.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

Milli takıma seçilmemesi üzerine kamuoyunda tartışma da yaşanan başarılı file bekçisi için 7-8 milyon euro bandında bonservis beklentisi söz konusu.

Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel’in şirazesi kaydı! Devlete Suç örgütü deyip Türk polisini tehdit etti: Af-zaman aşımı yok! Günü gelince gırtlağına basılacak
Fransa’da Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu: 5 yıl siyasi yasak 4 yıl hapis cezası
CHP’li Ekrem İmamoğlu’na villa kıyağı: Değerinin altında 5 milyona aldı yıllık 6 milyona kiraya verdi!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradı
Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!
Böyle rezillik görülmedi! Ramazanda viskili alem yapan CHP’li Erdal Beşikçoğlu bayramda dizi için mezar bozdurdu: Tepki büyük
Başkan Erdoğan’dan Savcı Selim Kiraz’ı anma mesajı! DHKP-C’li teröristler tarafından şehit edilmişti
Bahçeli’den Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa edelim çağrısı! Yeni anayasa ve kapsamlı reform mesajı | PKK’ya son uyarı
Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço! 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 499 kişi yaralandı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu! Bomba FIFA kokartı detayı
Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk bayram namazı!
MHP ve DEM Parti arasında bir ilk! Karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti
Firari gizli kasa Emrah Bağdatlı’nın kaçış planını Murat Ongun mu yaptı?
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk çetesini eski belediye başkan yardımcısı ifşa etti: Rüşvetin başı Fatih Keleş
Hem donsuz hem dinsizim deyip Allah’a şirk koşan Selin Dilmaç’a en az 15 yıl! Uyuşturucu soruşturması tamam: Artık tescilli torbacı
İsrailli bakan Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı! Dışişleri ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Sözleri yok hükmündedir
Emekliye ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak?
Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün gözaltı işkencesi! ABD basını yazdı: Astım krizi geçirdi 2 bin 500 KM uzağa götürüldü
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’tan acı haber: Sahnede hayatını kaybetti! | Son anları kamerada
’Eko’sistem dağıldı bedduaya sarıldı! Hasan İmamoğlu’nun rezil sözlerine tepki yağıyor | Yatay geçişten İBB’deki yolsuzluğa merkezde o var