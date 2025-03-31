Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!

DZEKO OYNAYABİLİR
Hafta sonunda oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Edin Dzeko gelişmesi yaşandı. Milli takımda aldığı darbe sonrasında burnu kırılan deneyimli golcü, Bodrum FK karşısında kendisini son 18 dakikada denemişti. Portekizli çalıştırıcının oynama konusunda sıkıntı görmemesi haline Boşnak futbolcunun ilk 11'de yer alması bekleniyor.
YİNE ÇİFT FORVET
Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile birlikte Youssef En-Nesyri'nin de ileri uçta görev yapması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Mourinho'nun çift forvetten vazgeçmeyeceği ve iki yıldızı sahaya süreceği öğrenildi. Dzeko'nun sağlık durumuna göre bu durum şekillenecek.
ŞAMPİYONLUK ORANI YÜZDE 20.6
Sezon sonu yaklaştıkça şampiyonluk kupasını hangi takımın kaldıracağı konusundaki heyecan giderek artıyor. Euro Club Index'in belirlediği oranlara göre Kanarya'nın ipi göğüslemesine yüzde 20.6 verildi. Trabzonspor derbisinden 3 puan çıkarılmasıyla bu oranın daha da artması bekleniyor.
KUPADA DA DERBİ ZAMANI
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti. Kanarya, bir diğer ezeli rakibini de yenerek adını son dört takım arasına kalmak istiyor.
CİMBOM'A HAZIRLANIYORLAR
Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların salonda yaptığı core (merkez bölge) çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, ısınma hareketleriyle birlikte koordinasyon ve çabukluk üzerine programlar gerçekleştirdi.