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MHP ve DEM Parti arasında bir ilk! Karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü tarihi bir bayramlaşmaya sahne oldu. MHP ve DEM Parti heyetleri, ilk kez karşılıklı bayram ziyaretlerinde bulundu. Ziyarette Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 10:31 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 10:51
MHP ve DEM Parti arasında bir ilk! Karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti

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Ramazan Bayramı'nın ikinci günü tarihi bir bayramlaşmaya sahne oldu. MHP ve DEM Parti heyetleri, karşılıklı bayram ziyaretlerinde bulundu.

DEM ve MHP arasında ilk bayramlaşma!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde geleneksel bayramlaşma programını düzenledi. Programda, MHP'nin kabul heyeti Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluştu. Diğer siyasi partilerle gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretlerinde ise Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.

MHP VE DEM PARTİ ARASINDA BİR BİR
Böylece MHP ve DEM Parti arasında ilk kez bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirmiş oldu. Ziyarette Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verildi.

DEM Parti'den MHP'ye bayram ziyareti (Takvim.com.tr)DEM Parti'den MHP'ye bayram ziyareti (Takvim.com.tr)

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Türkiye bu yüzyılı heba etmemeli. İktidarın ortaya koyacağı kararlı irade önemli. En tatlı bayram kalıcı barışın geleceği zaman olacak." dedi.

MHP'den DEM Parti'ye bayram ziyareti (Takvim.com.tr)MHP'den DEM Parti'ye bayram ziyareti (Takvim.com.tr)

Topcu ise, "Sayın Genel Başkanımızı ilk adımı attı. Bilge lider olarak sürece katkı yaptı. Niyetimiz hayır" ifadelerini kullandı.

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