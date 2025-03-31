MHP ve DEM Parti arasında bir ilk! Karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü tarihi bir bayramlaşmaya sahne oldu. MHP ve DEM Parti heyetleri, karşılıklı bayram ziyaretlerinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde geleneksel bayramlaşma programını düzenledi. Programda, MHP'nin kabul heyeti Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluştu. Diğer siyasi partilerle gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretlerinde ise Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.

MHP VE DEM PARTİ ARASINDA BİR BİR

Böylece MHP ve DEM Parti arasında ilk kez bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirmiş oldu. Ziyarette Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verildi.