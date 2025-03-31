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Galatasaray'ı ara transfer yaktı: Yıldızlar sınıfta kaldı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son haftalarda oynadığı oyunun ardından Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle de eleştirilerin hedefi haline geldi. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenmesi halinde 3'e düşecek fark, ilerleyen haftalarda rekabeti daha da alevlendirecek. Sarı kırmızılıların ara transferde kadrosuna kattığı isimler söz konusu süreçte sınıfta kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 17:13
Galatasaray’ı ara transfer yaktı: Yıldızlar sınıfta kaldı!

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Üst üste 3, toplamda ise 25 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Galatasaray, birçok önemli transfere imza attı. Sarı kırmızılıların sezon başındaki hamlelerinin ardından ara dönemde imza attırdığı oyuncular genel anlamda vasatı aşamadı. Bu durum oyuna ve skorlara da yansıdı.

Aslan derbide aldığı yenilgiyle birlikte Fenerbahçe'nin daha da umutlanmasını sağladı.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

27 MİLYON 462 BİN EURO HARCANDI

Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Eren Elmalı ve Arda Ünyay ile sözleşme imzaladı. Toplamda 27 milyon 462 bin euro kasadan çıktı. Opsiyon bulunan Polonyalı bek ve İspanyol forvet için ödenecek bedellerle birlikte bu seviye 42.5 milyon euro seviyelerine çıkacak.

CUESTA'DAN KURTULMAK İSTENİYOR

Galatasaray'ın Genk'ten kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper, bugüne kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Kasımpaşa karşısında yaptırdığı penaltıyla sınıfta kaldı. Sezon sonunda ayrılabilir. Şimdiden Meksika'dan talibi var.

Przemyslaw Adam Frankowski (AA)Przemyslaw Adam Frankowski (AA)

FRANKOWSKI'DEN TEK ASİST

Hücumcu bek olarak Eren Elmalı ile birlikte imza atan Polonyalı sağ bek ise bugüne kadar istenen performansı ortaya koyamadı. Beşiktaş derbisinde yediği kırmızı kartla da mağlubiyetin nedenlerinden biri oldu.

BİRİ PENALTIDAN 2 GOLÜ VAR

Milan'dan kiralanan İspanyol golcü de yine vasatı aşamadı. Maliyetiyle formu ters orantıda giden deneyimli forvet, Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Şu ana kadar sadece Adana Demirspor ve Victor Osimhen'in topu bıraktığı penaltıyla birlikte iki golü bulunuyor. Ayrıca bir de asist yaptı.

Ahmed Kutucu (AA)Ahmed Kutucu (AA)

AHMED KUTUCU SAMAN ALEVİ GİBİ

Eyüpspor'dan alınan gurbetçi futbolcu iyi bir başlangıç yapsa da devamını getiremedi. Saman alevi gibi parlayarak şimdilik yedek kulübesinde olabileceğini gösterdi. Ligde sadece Gaziantep FK karşısında ağları havalandırabildi.

EREN ÇITAYI AŞAMADI

Trabzonspor'da oynadığı dönemde kulüp ve milli takım performanslarındaki tutarsızlıkları eleştirilen Eren Elmalı, sarı kırmızılı forma altında beklenen başlangıcı yapamadı. Maç içinde zaman zaman etkili bir kimliğe bürünse de şu ana kadar istikrarlı bir duruma gelemedi.

Mario Lemina (AA)Mario Lemina (AA)

ELDE VAR LEMINA

İkinci kez Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın dönüşü herkesi sevindirdi. Yıldız futbolcu, taraftarlardan da tam not aldı. Ancak Gabonlu oyuncu son iki maça yedekte başladı.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

OKAN BURUK TAM MESAİ HARCIYOR

Şampiyonlukta üçüncü kez kazanan taraf olmak isteyen Okan Buruk, her öğrencisiyle ayrı ayrı ilgileniyor. Sürecin zaman zaman bu tür olumsuzlukları getirebileceğini ifade eden Buruk, toparlanmaları ve katkı sağlamaları adına görüşmeler gerçekleştiriyor.

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