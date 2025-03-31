Üst üste 3, toplamda ise 25 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Galatasaray , birçok önemli transfer e imza attı. Sarı kırmızılıların sezon başındaki hamlelerinin ardından ara dönemde imza attırdığı oyuncular genel anlamda vasatı aşamadı. Bu durum oyuna ve skorlara da yansıdı.

Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Eren Elmalı ve Arda Ünyay ile sözleşme imzaladı. Toplamda 27 milyon 462 bin euro kasadan çıktı. Opsiyon bulunan Polonyalı bek ve İspanyol forvet için ödenecek bedellerle birlikte bu seviye 42.5 milyon euro seviyelerine çıkacak.

Przemyslaw Adam Frankowski (AA)

FRANKOWSKI'DEN TEK ASİST

Hücumcu bek olarak Eren Elmalı ile birlikte imza atan Polonyalı sağ bek ise bugüne kadar istenen performansı ortaya koyamadı. Beşiktaş derbisinde yediği kırmızı kartla da mağlubiyetin nedenlerinden biri oldu.

BİRİ PENALTIDAN 2 GOLÜ VAR

Milan'dan kiralanan İspanyol golcü de yine vasatı aşamadı. Maliyetiyle formu ters orantıda giden deneyimli forvet, Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Şu ana kadar sadece Adana Demirspor ve Victor Osimhen'in topu bıraktığı penaltıyla birlikte iki golü bulunuyor. Ayrıca bir de asist yaptı.