Üst üste 3, toplamda ise 25 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Galatasaray, birçok önemli transfere imza attı. Sarı kırmızılıların sezon başındaki hamlelerinin ardından ara dönemde imza attırdığı oyuncular genel anlamda vasatı aşamadı. Bu durum oyuna ve skorlara da yansıdı.
Aslan derbide aldığı yenilgiyle birlikte Fenerbahçe'nin daha da umutlanmasını sağladı.
Alvaro Morata (AA)
27 MİLYON 462 BİN EURO HARCANDI
Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Eren Elmalı ve Arda Ünyay ile sözleşme imzaladı. Toplamda 27 milyon 462 bin euro kasadan çıktı. Opsiyon bulunan Polonyalı bek ve İspanyol forvet için ödenecek bedellerle birlikte bu seviye 42.5 milyon euro seviyelerine çıkacak.
CUESTA'DAN KURTULMAK İSTENİYOR
Galatasaray'ın Genk'ten kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper, bugüne kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Kasımpaşa karşısında yaptırdığı penaltıyla sınıfta kaldı. Sezon sonunda ayrılabilir. Şimdiden Meksika'dan talibi var.
Przemyslaw Adam Frankowski (AA)
FRANKOWSKI'DEN TEK ASİST
Hücumcu bek olarak Eren Elmalı ile birlikte imza atan Polonyalı sağ bek ise bugüne kadar istenen performansı ortaya koyamadı. Beşiktaş derbisinde yediği kırmızı kartla da mağlubiyetin nedenlerinden biri oldu.
BİRİ PENALTIDAN 2 GOLÜ VAR
Milan'dan kiralanan İspanyol golcü de yine vasatı aşamadı. Maliyetiyle formu ters orantıda giden deneyimli forvet, Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Şu ana kadar sadece Adana Demirspor ve Victor Osimhen'in topu bıraktığı penaltıyla birlikte iki golü bulunuyor. Ayrıca bir de asist yaptı.