Özgür Özel'in şirazesi kaydı! Devlete "Suç örgütü" deyip Türk polisini tehdit etti: Af-zaman aşımı yok! Günü gelince gırtlağına basılacak

Türkiye günlerdir CHP'nin teşvik ettiği sistematik sokak terörüne şahitlik ediyor.
Ekrem İmamoğlu'nun yüz kızartıcı suçlardan tutuklanmasının ardından "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet" sözleriyle milli iradeye ayaklar altına alan Özgür Özel'in teşvik ettiği vandallar Saraçhane başta olmak üzere meydanları savaş alanına çevirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)
Şehzadebaşı Camii haziresindeki Osmanlı döneminden kalma mezar taşları bilinçli ve kasıtlı bir şekilde tahrip edildi. İçip içip taşkınlık çıkaran, alkol şişelerini mezarlara fırlatan provokatörler cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi.
Olaylarda çok sayıda emniyet mensubu yaralanırken Özgür Özel
'den cesaret alan vandal sürüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'a ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk polisini tehdit etti (Takvim.com.tr)
ÖZGÜR ÖZEL ŞEREFLİ TÜK POLİSİNİ VE KAMU GÖREVLİLERİNİ TEHDİT ETTİ
Tartışmalar sürerken Özgür Özel
, tutuklanan sokak teröristlerine arka çıkıp şerefli Türk polisini ve kamu görevlilerini alenen tehdit etti.
Özel, Saraçhane'yi savaş alanına çevirip kamu düzenini bozan provokatörleri "Öğrenci" deyip aklamaya yeltendi, "Bu öğrencilere ters kelepçe takılarak kötü muameleme yapıldı"
dedi.
"Af yok, zama aşımı yok. Günü gelince hukuk gırtlaklarına basacak"
sözleriyle kamu görevlilerini hedef Özel şu ifadeleri kullandı:
Ters kelepçenin, yatırıp kafaya basmanın, surata tekme atmanın ne olduğunu, kimler tarafından yapılmış olabileceğini takip ediyoruz. Polisimizi hedef gösterecek bir şey yapmaktan sakındık ama kötü muamelenin, işkencenin affı ve zaman aşımı olmaz. Bu işi takip ettiğimizi bilmenizi isterim! Günü gelince gırtlağına hukuk basacak.
Suça teşvik edilen yazılı emir istesin. Gün, saat, isim yazın; kapalı zarfa koyun, bu soruşturma seneye değilse öbür sene var!