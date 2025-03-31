Özgür Özel'in şirazesi kaydı! Devlete "Suç örgütü" deyip Türk polisini tehdit etti: Af-zaman aşımı yok! Günü gelince gırtlağına basılacak

Türkiye günlerdir CHP'nin teşvik ettiği sistematik sokak terörüne şahitlik ediyor.



Ekrem İmamoğlu'nun yüz kızartıcı suçlardan tutuklanmasının ardından "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet" sözleriyle milli iradeye ayaklar altına alan Özgür Özel'in teşvik ettiği vandallar Saraçhane başta olmak üzere meydanları savaş alanına çevirdi.