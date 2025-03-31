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Özgür Özel'in şirazesi kaydı! Devlete "Suç örgütü" deyip Türk polisini tehdit etti: Af-zaman aşımı yok! Günü gelince gırtlağına basılacak

Özgür Özel önce sokak çağrısı yaptı sonra tutuklanan sokak teröristlerine arka çıktı. Başkan Erdoğan'a "darbeci" devlete de "Suç örgütü" diyecek kadar şirazeyi kaçıran Özel, şerefli Türk polisini küstah sözlerle tehdit etti. CHP Genel Başkanı, "Af yok, zama aşımı yok. Günü gelince hukuk gırtlaklarına basacak" dedi. Özgür Özel'in dışarıda müstemleke arayıp içeride devleti ve kamu görevlilerini karalaması CHP'nin gerçek yüzünü açık etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 15:09
Özgür Özel’in şirazesi kaydı! Devlete Suç örgütü deyip Türk polisini tehdit etti: Af-zaman aşımı yok! Günü gelince gırtlağına basılacak

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Türkiye günlerdir CHP'nin teşvik ettiği sistematik sokak terörüne şahitlik ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yüz kızartıcı suçlardan tutuklanmasının ardından "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet" sözleriyle milli iradeye ayaklar altına alan Özgür Özel'in teşvik ettiği vandallar Saraçhane başta olmak üzere meydanları savaş alanına çevirdi.

Özgür Özel'den skandal sözler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)

Şehzadebaşı Camii haziresindeki Osmanlı döneminden kalma mezar taşları bilinçli ve kasıtlı bir şekilde tahrip edildi. İçip içip taşkınlık çıkaran, alkol şişelerini mezarlara fırlatan provokatörler cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi.

Olaylarda çok sayıda emniyet mensubu yaralanırken Özgür Özel'den cesaret alan vandal sürüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk polisini tehdit etti (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk polisini tehdit etti (Takvim.com.tr)

ÖZGÜR ÖZEL ŞEREFLİ TÜK POLİSİNİ VE KAMU GÖREVLİLERİNİ TEHDİT ETTİ

Tartışmalar sürerken Özgür Özel, tutuklanan sokak teröristlerine arka çıkıp şerefli Türk polisini ve kamu görevlilerini alenen tehdit etti.

Özel, Saraçhane'yi savaş alanına çevirip kamu düzenini bozan provokatörleri "Öğrenci" deyip aklamaya yeltendi, "Bu öğrencilere ters kelepçe takılarak kötü muameleme yapıldı" dedi.

"Af yok, zama aşımı yok. Günü gelince hukuk gırtlaklarına basacak" sözleriyle kamu görevlilerini hedef Özel şu ifadeleri kullandı:
Ters kelepçenin, yatırıp kafaya basmanın, surata tekme atmanın ne olduğunu, kimler tarafından yapılmış olabileceğini takip ediyoruz. Polisimizi hedef gösterecek bir şey yapmaktan sakındık ama kötü muamelenin, işkencenin affı ve zaman aşımı olmaz. Bu işi takip ettiğimizi bilmenizi isterim! Günü gelince gırtlağına hukuk basacak.

Suça teşvik edilen yazılı emir istesin. Gün, saat, isim yazın; kapalı zarfa koyun, bu soruşturma seneye değilse öbür sene var!


DEVLETE "SUÇ ÖRGÜTÜ" DİYECEK KADAR ŞİRAZESİ KAYDI!

Devlete "suç örgütü" deyip yine medya mensuplarını tehdit eden Özel, "Bugünlerde zulüm yapan, iftira atan, TV'lerde yalan yorumlar yapan, olmayan delili varmış gibi anlatan yorumcular; geçmişe sünger yok! Devleti suç örgütü gibi yönetenlere, aparatlara, bu kirliliğe sessiz kalanlara hukuk devleti içinde sonuna kadar hesap sorulacak. Bugün bu darbeyi yapanların bir avuç olduğunu biliyoruz; suça ortak olmayın, suç işleyenleri ihbar etmek için de belgelerinizi bugünden saklayın! Bugünün tarihini yazın, zarfı kapatın, en güvendiğinize teslim edin! O gün geldiğinde kabul ederiz" dedi.
Öte yandan

DIŞARIDA MÜSTEMLEKE ARIYOR İÇERİDE DEVLETİ KARALIYOR


Özgür Özel'in dışarıda müstemleke arayıp içeride devleti ve kamu görevlilerini karalaması CHP'nin gerçek yüzünü açık etti.
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ÖZGÜR ÖZEL'İN MANDACI KAFASI

Bilindiği üzere Özel, sırasıyla ABD merkezli CNN International, İngiliz BBC ve Almanya merkezli Deutsche Welle'de Türkiye'yi hedef gösterdi. Türk ekonomisine zarar vermeye dönük adımlar attı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a "Terk edilmişlik hissediyoruz. Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız" çağrısında bulunan Özel, Londra'dan yardım dilendi.

Daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan bahsederek "dostlar sessiz kalmasın" diyerek adeta yalvardı.

Özgür Özel, Fransız gazetesi Le Monde'a verdiği röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı darbecilikle suçlayacak kadar ileri gitti.

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