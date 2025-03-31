SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

"Hem donsuz hem dinsizim" deyip Allah'a şirk koşan Selin Dilmaç'a en az 15 yıl! Uyuşturucu soruşturması tamam: Artık tescilli torbacı

Merdiven altı sahnelerde "stand-up" gösterisi adı altında toplumun milli, manevi ve kutsal değerlerine saldıran Selin Dilmaç, torbacılıktan tutuklandı. Dilmaç hakkında başlatılan soruşturmada "Whatsapp Business" uygulaması üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı ortaya çıktı. Savcılık en az 15 yıl hapis talep etti. Selin Dilmaç'ın gerçek yüzünü Aralık 2024'te Takvim.com.tr yazmış, kendine "donsuz ve dinsiz" diyen, Allah'a şirk koşan sözde komedyenin "Hapse girseydim rahatlardım" sözleri dikkat çekmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 09:20
Hem donsuz hem dinsizim deyip Allah’a şirk koşan Selin Dilmaç’a en az 15 yıl! Uyuşturucu soruşturması tamam: Artık tescilli torbacı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kendini "donsuz ve dinsiz" olarak tanımlayan, merdiven altı sahnelerde sözde "stand-up" gösterileri adı altında milli, manevi ve kutsal değerleri ayaklar altına alan Selin Dilmaç 'torbacılıktan' tutuklandı.

30 Ocak 2025 günü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde hareketlerinden şüphelendiği Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.

Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)



TORBACILIKTAN HÜKÜM GİYDİ

Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilmaç çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAM: WHATSAPP BUSINESS ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU TİCARETİ

Selin Dilmaç ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü komedyen Selin Dilmaç'ın üzerinde 7 parça uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yasaklı maddeyi alacak kişinin ise 'Whatsapp Business' uygulaması üzerinden sipariş verdiğini belirtti.

İddianamede şüpheli Dilmaç'ın ifadesine de yer verildi. Uyuşturucu madde kullandığını belirten şüpheli komedyen, ismini 'UK' olarak bildiği ve İngiltere'nin alan koduna sahip telefon numarası kullanan bir kişiden yasaklı maddeyi aldığını söyledi. Satış yapmadığını ileri sürerek UK'nin ricasıyla bin 500 TL karşılığında olay günü teslimat yaptığını belirtti.

Selin Dilmaç dini değerlerle alay etti!


KENDİNİ SUÇTAN KURTARMAK İÇİN YALAN BEYAN VERDİ

Dilmaç'ın uyuşturucu madde satarken yakalandığı, ikametinde çok sayıda ve çeşitlilikte satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden savcılık, "Savunmasında UK isimli bir şahıstan bahsetmiş ise de verdiği soyut bilgiler kapsamında böyle bir şahıs tespit edilemedi. Kendisini suçtan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilmedi" dedi.

EN AZ 15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Şüphelinin olay günü yasaklı madde sattığı, ikametinde ele geçen maddeleri başkalarına satmak için bulundurduğunu kaydeden savcılık, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay ettiSelin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti



Takvim.com.tr, 27 Aralık 2024 günü Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenin gerçek yüzünü deşifre etmiş, Dilmaç'ın Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dört büyük meleği alay konusu yaparak Allah'a şirk koşmasını ve bölücü ifadelerine dikkat çekmişti.

Peki, kim bu Selin Dilmaç?

15 Temmuz'u "tiyatro" olarak tanımlayan ve "Gerçek Kürtler bağımsız ve özerktir" gibi ifadelerle bölücülük yapan Dilmaç, kendisini "donsuz ve dinsiz" olarak tanımlıyor.

"Yaratım sürecim sancılı oluyor" ifadeleriyle Allah'a şirk koşan Dilmaç dört büyük melekleten de "ekip arkadaşı" diye bahsederek rezilliğin dozunu artırdı.

Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)

Dilmaç şu skandal sözleri sarf etti:

"Hiç düşündünüz mü... Ya Beyoğlu 2021 Allah'ın olgunluk eseriyse... Yani canımızı dişimize taktık bu proje için gerçekten: Ekibim Azrail, İsrafil, Mikail Cebrail… Mikail'e teşekkür etmek istiyorum. İşte bir sahnede kar yağdıracaktık. İşte bir evsiz donarak ölecekti falan tam istediğim karı yağdırdı inanır mısınız tam kafamdaki kar.

Azrail keza öyle biliyorsunuz burası Beyoğlu Tarlabaşı burada ölüm oranları çok yüksek. Azrail yeri geldi 48 saat uyumadan çalıştı bizim için İsrafil aynı şekilde bu proje için melodika çalmayı öğrendi normalde sadece sura üfleyebiliyordu biliyorsunuz. Yaratım sürecime gelince… Yaratım sürecim biraz sancılı oluyor benim. Amatörlerle çalışmak zor. Orada kötürüm yapıyoruz diyorum ya bu bandajlar niye bu kadar beyaz arkadaşlar buranın art direktörü nerede ya dün mü kötürüm oldu bu herif."

Dilmaç aklınca Hz. Adem ve Hz. Havva ile alay etti (Takvim.com.tr)Dilmaç aklınca Hz. Adem ve Hz. Havva ile alay etti (Takvim.com.tr)



HZ. ADEM VE HZ. HAVVA İLE ALAY ETTİ

Dilmaç başka bir gösterisinde de Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgilide ağza alınmayacak ifadeler kullanarak ezan vakitleriyle de alay etti.

Dilmaç, "İlk cennetten kovulduklarında Kadıköy'e mi taşındılar? 2+1 evde sürekli sevişiyorlar, sabah-akşam-ikindi vakti..." diyerek ahlaki ve dini hassasiyetleri hedef aldı.

Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)



YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI: HAPSE GİRSEYDİM RAHATLARDIM


Gösterisinde manevi değerlere yönelik açık bir saldırı gerçekleştiren İslam'la alay eden Dilmaç'ın bir gösterisinden de bundan herhangi ceza almadığını anlattı.Selin Dilmaç, gösterisi sırasında, "Bu din bizim afyonumuz. Şaka yapıp linç yemedim, hak ettiğim gibi bir hapse girseydim rahatlayacaktım zaten," diyerek dini değerlere hakareti meşrulaştırmaya çalıştı. Örnek olarak, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası gözaltına alınmasını gösterip, alaycı bir tavırla "Kaşeleri arttı" ifadelerini kullandı.
Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)

İSTİKLAL BOMBACISI PKK'LIYI ÖVDÜ

Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.

Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.

Takvim günler önce gerçek yüzünü yazdı! Merdiven altı komedyen torbacı çıktı... Allaha şirk koşup bölücülük yapan Selin Dilmaç tutuklandıTakvim günler önce gerçek yüzünü yazdı! Merdiven altı komedyen torbacı çıktı... Allaha şirk koşup bölücülük yapan Selin Dilmaç tutuklandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk çetesini eski belediye başkan yardımcısı ifşa etti: Rüşvetin başı Fatih Keleş
Hem donsuz hem dinsizim deyip Allah’a şirk koşan Selin Dilmaç’a en az 15 yıl! Uyuşturucu soruşturması tamam: Artık tescilli torbacı
İsrailli bakan Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı! Dışişleri ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Sözleri yok hükmündedir
Emekliye ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak?
Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün gözaltı işkencesi! ABD basını yazdı: Astım krizi geçirdi 2 bin 500 KM uzağa götürüldü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan video mesaj! Provokatif olaylara sert tepki: Sokak terörü soygunu perdeleme çabası
Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat | Bugün hava nasıl olacak?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’tan acı haber: Sahnede hayatını kaybetti! | Son anları kamerada
Başkan Erdoğan Hepinizi alnından öpüyorum deyip Mehmetçiğin Ramazan Bayramı’nı kutladı! Bakan Güler’den Güçlü ordu mesajı
Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi! Sosyal medyada gündem oldu
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Liderlerle peş peşe görüştü
ABD Başkanı Trump Putin’le görüşmek için tarih verdi! Rusya’ya ek vergi gözdağı İran’a tehdit
Bayram tatilinin ilk gününde korkunç bilanço: 766 kaza bin 219 yaralı
’Eko’sistem dağıldı bedduaya sarıldı! Hasan İmamoğlu’nun rezil sözlerine tepki yağıyor | Yatay geçişten İBB’deki yolsuzluğa merkezde o var
İstanbul kilitlendi! Tampon tampona bayram... Trafik yoğunluğu %87’leri gördü
Kemal Kılıçdaroğlu Vazgeçmiyorum dedi! Olağanüstü kurultayda aday olacak kulisi... CHP delegelerinden imza kampanyası
Özgür Özel bu kez Le Monde’a ağladı! Her çarşamba diyerek sokak çağrısı yaptı... Adaylık sinyali verip İmamoğlu’nu rafa kaldırdı
Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı! Gazze’deki soykırım, Terörsüz Türkiye, İBB’deki yolsuzluk, CHP’ye tepki
Suriye’de Ahmed Şara yeni kabinesini açıkladı! Dikkat çeken isimler | Salih Müslim’in yeni kabine hazımsızlığı: Türklere danışmışlar
Yolsuzluktan gözaltına alınacağını anlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasası Adem Soytekin’e talimat! 50 milyonluk transfer