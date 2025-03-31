"Hem donsuz hem dinsizim" deyip Allah'a şirk koşan Selin Dilmaç'a en az 15 yıl! Uyuşturucu soruşturması tamam: Artık tescilli torbacı

Kendini "donsuz ve dinsiz" olarak tanımlayan, merdiven altı sahnelerde sözde "stand-up" gösterileri adı altında milli, manevi ve kutsal değerleri ayaklar altına alan Selin Dilmaç 'torbacılıktan' tutuklandı. 30 Ocak 2025 günü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde hareketlerinden şüphelendiği Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.

Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)







TORBACILIKTAN HÜKÜM GİYDİ



Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilmaç çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAM: WHATSAPP BUSINESS ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU TİCARETİ



Selin Dilmaç ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü komedyen Selin Dilmaç'ın üzerinde 7 parça uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yasaklı maddeyi alacak kişinin ise 'Whatsapp Business' uygulaması üzerinden sipariş verdiğini belirtti.



İddianamede şüpheli Dilmaç'ın ifadesine de yer verildi. Uyuşturucu madde kullandığını belirten şüpheli komedyen, ismini 'UK' olarak bildiği ve İngiltere'nin alan koduna sahip telefon numarası kullanan bir kişiden yasaklı maddeyi aldığını söyledi. Satış yapmadığını ileri sürerek UK'nin ricasıyla bin 500 TL karşılığında olay günü teslimat yaptığını belirtti.





KENDİNİ SUÇTAN KURTARMAK İÇİN YALAN BEYAN VERDİ



Dilmaç'ın uyuşturucu madde satarken yakalandığı, ikametinde çok sayıda ve çeşitlilikte satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden savcılık, "Savunmasında UK isimli bir şahıstan bahsetmiş ise de verdiği soyut bilgiler kapsamında böyle bir şahıs tespit edilemedi. Kendisini suçtan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilmedi" dedi.



EN AZ 15 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Şüphelinin olay günü yasaklı madde sattığı, ikametinde ele geçen maddeleri başkalarına satmak için bulundurduğunu kaydeden savcılık, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.





Takvim.com.tr, 27 Aralık 2024 günü Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenin gerçek yüzünü deşifre etmiş, Dilmaç'ın Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dört büyük meleği alay konusu yaparak Allah'a şirk koşmasını ve bölücü ifadelerine dikkat çekmişti.



Peki, kim bu Selin Dilmaç?



15 Temmuz'u "tiyatro" olarak tanımlayan ve "Gerçek Kürtler bağımsız ve özerktir" gibi ifadelerle bölücülük yapan Dilmaç, kendisini "donsuz ve dinsiz" olarak tanımlıyor.



"Yaratım sürecim sancılı oluyor" ifadeleriyle Allah'a şirk koşan Dilmaç dört büyük melekleten de "ekip arkadaşı" diye bahsederek rezilliğin dozunu artırdı.