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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu! Bomba "FIFA kokartı" detayı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'la ilgili FIFA kokartı detayı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 12:42
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu! Bomba FIFA kokartı detayı

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Türkiye Futbol Federasyonu "yerli hakem" kararında ısrarcı.

Federasyondan yapılan duyuruya göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği çeyrek final maçını Cihan Aydın'ın yönetecek.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün

Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük

Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın

Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu (Takvim.com.tr)Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu (Takvim.com.tr)


FENER'İN ŞİKAYETİYLE KOKARTI GİTTİ... YİNE FENER DERBİSİNE ATANDI

Derbinin hakemi Cihan Aydın'la ilgili dikkat çeken bir detay mevcut.

Ekim 2024'te Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı şikayet üzerine Aydın'ın FIFA kokartı alındı.

TFF bugün aynı ismi Fenerbahçe derbisine görevlendirdi.

Çeyrek final eşleşmeleri Turkuvaz Medya ekranlarında izleyicilerle buluşacakÇeyrek final eşleşmeleri Turkuvaz Medya ekranlarında izleyicilerle buluşacak


MAÇLAR TURKUVAZ EKRANLARINDA

Kupada çeyrek final eşleşmeleri Turkuvaz Medya ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Buna göre Konyaspor - İskenderunspor maçı salı akşamı 20.30'da A Spor'da yayınlanacak.

Çarşamba günü ise Trabzonspor - Bodrum FK yine A Spor'da saat 17.45'te ekranlara gelecek.

Çarşamba akşam 20.45'te Fenerbahçe - Galatasaray, perşembe akşam 20.45'te ise Beşiktaş - Göztepe maçları ise ATV'den yayınlanarak milyonlarla buluşacak.



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