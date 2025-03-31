Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu! Bomba "FIFA kokartı" detayı

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Türkiye Futbol Federasyonu "yerli hakem" kararında ısrarcı.



Federasyondan yapılan duyuruya göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği çeyrek final maçını Cihan Aydın'ın yönetecek.



Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu (Takvim.com.tr)





FENER'İN ŞİKAYETİYLE KOKARTI GİTTİ... YİNE FENER DERBİSİNE ATANDI



Derbinin hakemi Cihan Aydın'la ilgili dikkat çeken bir detay mevcut.



Ekim 2024'te Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı şikayet üzerine Aydın'ın FIFA kokartı alındı.



TFF bugün aynı ismi Fenerbahçe derbisine görevlendirdi.