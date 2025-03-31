Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço! 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 499 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 499 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 2'nci günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1280 vatandaşımız ise yaralandı. 14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 499 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

"420 BİN 737 ARAÇ DENETLENDİ"

Ayrıca emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Yerlikaya, "Bayram tatilinin 2'nci günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420 bin 737 araç denetlendi, 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

İşte bayram tatilinin 2. gününde yaşanan kazalar...

CANLI ANLATIM 11:36 31 Mart 2025 ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP YOL KENARINA DEVRİLDİ Bartın'ın Ulus ilçesinde otomobille çarpışıp yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi yolu Küllü köyü mevkisinde meydana geldi. Abdipaşa istikametine giden Nail Korkut (45) yönetimindeki 06 ABG 860 plakalı hafif ticari araç ile Emirhan Arslan (25) idaresindeki 41 AAC 468 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Hafif ticari araçta bulunan Ş.K (15), Ş.K (14), S.K (40), A.S.A (14) ve G.A (42) hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazadan yara almayan sürücüler ise jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak için karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 10:56 31 Mart 2025 21 AYLIK BEBEĞE OTOMOBİL ÇARPTI Diyarbakır'da Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı 21 aylık Celal Aydemir, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için mahalleye gelen 21 aylık Celal Aydemir, iddiaya göre otomobilden inerek arka tarafa doğru geçti. Bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı. Celal bebek ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal bebek, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 09:37 31 Mart 2025 KONTROLDEN ÇIKIP DİREĞE ÇARPTI Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, D-400 karayolu yakını Şahin Mahallesi 3290 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 60 HL 375 plakalı otomobilin, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan bazı yaralıları çıkarttı. 5 yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 06:44 31 Mart 2025 4 ARABA BİRBİRİNE GİRDİ Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 servis minibüsü, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Ankara Yolu Caddesi Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. D.K idaresindeki 16 S 3255 plakalı servis aynı istikamette seyir halinde olan B.G idaresindeki 06 HNJ 26 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 S 3255 plakalı servis, önce yol kenarında duran 16 BKJ 708 plakalı hafif ticari araca ardından kaldırımda park halindeki 16 S 3222 plakalı servise, 06 HNJ 26 plakalı kamyonet ise metro alt geçidine çarptı. Kaza sonucu servis sürücüsü D.K, kamyonet sürücüsü B.G ve yolcu konumunda bulunan E.N.G yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metro duvarına çarpan kamyonet sürücüsü B.G itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kamyonetten kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri yola dökülen yağ ve parçaları temizlerken, polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. 04:53 31 Mart 2025 KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR Çanakkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç Karayolu üzerinde meydana geldi. Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu idaresindeki 17 FC 707 plakalı otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kazanın şiddetiyle her iki otomobilin ön tarafı tamamen parçalandı. Çarpışma sırasında otomobillerin parçaları yola savruldu. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 17 TG 215 plakalı otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, yolcu Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan 17 FC 707 plakalı otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralandı. Zeybek, olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesinde tedavi altına alındı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Tek taraflı ulaşım sağlanan Ezine-Bayramiç Karayolu çift yönlü tekrar ulaşıma açıldı. 01:39 31 Mart 2025 SUSURLUK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 4 YARALI Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 191. kilometre İstanbul istikametinde meydana geldi. T. E. E. idaresindeki 45 ADA 79 plakalı araç, O. R. idaresindeki 09 AHE 833 plakalı araç, S. A. idaresindeki 10 BV 130 plakalı araç, E. C. B. idaresindeki 06 BNJ 702 plakalı araç ve K. A. idaresindeki 34 BYR 469 plakalı araçlar birbirine çarptı. Kaza sonucunda S. A. ve E. C. B. hayatını kaybederken, M. R. D., İ. P. D., K. A. ve E. A. yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine 6. Oto Jandarma Timi ve 2. Adli Asayiş Timi sevk edildi. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri de olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Alan güvenliği sağlandıktan sonra bölge kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer kusur tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 00:23 31 Mart 2025 İSTANBUL-İZMİR OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 4 YARALI İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İzmir'den İstanbul istikametine seyreden T.E.E. idaresindeki 45 ADA 79, O.R. yönetimindeki 09 AHE 833, S.A. kontrolündeki 10 BV 130, E.C.B. idaresindeki 06 BNJ 702 ve K.A. yönetimindeki 34 BYR 469 plakalı otomobiller, Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Yağışlı havada meydana gelen kazada, S.A. ile E.C.B. yaşamını yitirdi. Araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası 2 şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.