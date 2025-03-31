Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: "Nevzat Bahtiyar'ın beyanı gerçek dışı..."

8 yaşındaki Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? sorusu yanıt ararken cinayetle ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Korkunç cinayete kurban giden Narin Güran'ın ailesinin avukatı sosyal medya hesabından Salim Güran'ı yakından ilgilendiren bir delil paylaştı. Güran ailesinin avukatı, amca Salim Güran'ın internet hareketlerinin olduğu belgeyi paylaşarak Nevzat Bahtiyar hakkında "Beyanı tamamen gerçek dışı bir hikaye olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 19:44 Paylaş







Diyarbakır, Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? sorusu cevabını arıyor.

Kan donduran cinayette yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

SALİM GÜRAN'IN İNTERNET HAREKET DÖKÜMÜNÜ PAYLAŞTI Son olarak katilin ve cinayet sebebi aydınlatılmaya çalışılırken Güran ailesinin avukatından flaş bir paylaşım geldi. Avukat ılmaz Demiroğlu amca Salim Güran'ın internet hareket dökümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"TELEFON VE İNTERNETTEN HİÇ AYRILMADI" Avukat, amca Salim Güran'ın kritik saat olan 15.14-15.40 arasında telefon ve internetten hiç elinin ayrılmadığını belirterek Nevzat Bahtiyar'ın doğruyu söylemediğini aktardı.