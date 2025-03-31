takvim-logo

Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: "Nevzat Bahtiyar'ın beyanı gerçek dışı..."

8 yaşındaki Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? sorusu yanıt ararken cinayetle ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Korkunç cinayete kurban giden Narin Güran'ın ailesinin avukatı sosyal medya hesabından Salim Güran'ı yakından ilgilendiren bir delil paylaştı. Güran ailesinin avukatı, amca Salim Güran'ın internet hareketlerinin olduğu belgeyi paylaşarak Nevzat Bahtiyar hakkında "Beyanı tamamen gerçek dışı bir hikaye olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

author-1
takvim.com.tr
Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: Nevzat Bahtiyar’ın beyanı gerçek dışı...

Diyarbakır, Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? sorusu cevabını arıyor.

Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: Nevzat Bahtiyar’ın beyanı gerçek dışı...

Kan donduran cinayette yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: Nevzat Bahtiyar’ın beyanı gerçek dışı...

SALİM GÜRAN'IN İNTERNET HAREKET DÖKÜMÜNÜ PAYLAŞTI

Son olarak katilin ve cinayet sebebi aydınlatılmaya çalışılırken Güran ailesinin avukatından flaş bir paylaşım geldi. Avukat ılmaz Demiroğlu amca Salim Güran'ın internet hareket dökümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: Nevzat Bahtiyar’ın beyanı gerçek dışı...

"TELEFON VE İNTERNETTEN HİÇ AYRILMADI"

Avukat, amca Salim Güran'ın kritik saat olan 15.14-15.40 arasında telefon ve internetten hiç elinin ayrılmadığını belirterek Nevzat Bahtiyar'ın doğruyu söylemediğini aktardı.

Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: Nevzat Bahtiyar’ın beyanı gerçek dışı...

İŞTE GÜRAN AİLESİNİN AVUKATININ O PAYLAŞIMI

Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: Nevzat Bahtiyar’ın beyanı gerçek dışı...

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI BİR HİKAYE"

Güran ailesinin avukatı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Salim beni tepeden çağırdı, Arif'in evine birlikte girdik, Narin'in cansız bedenini birlikte battaniyeye sardık, Salim evimin önüne aracıyla cami tarafından gelerek battaniyeyi geri aldı" şeklindeki N.B beyanı tamamen gerçek dışı bir hikaye olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir.

Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: Nevzat Bahtiyar’ın beyanı gerçek dışı...

Sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinden yapılan teknik incelemede S.G'nin kritik saat olan 15.14-15.40 arasında adeta telefon ve internetten hiç elinin ayrılmadığı, N.B' nin anlatımında belirtilen hareketliliğin olmadığı anlaşılmıştır. S.G ye ait telefon hareket dökümünün bir kısmı kamuoyunun takdirine sunulmuştur. N.B nin hikâyesi çökmüştür.

Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: Nevzat Bahtiyar’ın beyanı gerçek dışı...

NARİN GÜRAN