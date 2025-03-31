Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: "Nevzat Bahtiyar'ın beyanı gerçek dışı..."
8 yaşındaki Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? sorusu yanıt ararken cinayetle ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Korkunç cinayete kurban giden Narin Güran'ın ailesinin avukatı sosyal medya hesabından Salim Güran'ı yakından ilgilendiren bir delil paylaştı. Güran ailesinin avukatı, amca Salim Güran'ın internet hareketlerinin olduğu belgeyi paylaşarak Nevzat Bahtiyar hakkında "Beyanı tamamen gerçek dışı bir hikaye olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.