Torununa vurduğu terlik silah sayıldı: 80 yaşındaki kadına hapis!

Asiye Kaytan (80) adını taşıyan torununa terlikle vurdu. Torunu da telefonu fırlatınca hastanelik oldu. Ama 'terlik silah sayıldığı' için suçlu bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Denizli'de, Asiye Kaytan (80) adını taşıyan torununa terlikle vurdu. Torunu da telefonu fırlatınca hastanelik oldu. Ama "terlik silah sayıldığı" için suçlu bulundu: 4 yıl 2 ay hapis cezası.



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 9 Ağustos 2024 günü meydana gelen olayda akşam dışarı çıkmak isteyen Asiye Vural ile anneanne Asiye Kaytan arasında tartışma meydana geldi. Torununun güvenliği için kapıyı kilitleyip, dışarıya çıkmasına izin vermeyen anneanne elindeki terlikle genç kıza vurdu.



İki tarafında birbirini darp etmesi ardından küçük yaralar alan anneanne, torunun çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü. Küçük torun ise polis merkezinde ifade verdi. Polis merkezinde Asiye Kaytan ve torunu Asiye Vural, birbirlerinden şikayetçi olmadı ancak soruşturma kapsamında kamu davası açıldı.



Asiye Kaytan'ın kullandığı terliğin suç aleti sayıldığı ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığına dikkat çekildi. Asiye Kaytan, "Anneleresesleniyorum. Sakın çocuklarınıza terlik atmayın" dedi.

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