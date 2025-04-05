Berlin Fatihi Emre hoca!

Almanya’da yetişen Türk imam Emre Şahin, başkent Berlin’de 3.5 yılda 90 kişinin İslamiyet’i seçmesine vesile oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Berlın'de doğan 33 yaşındaki Emre Şahin, 20 yaşındayken İstanbul'a giderek 5 yıl ilahiyat eğitimi aldı, ardından Ürdün'de eğitimine bir yıl devam etti. Eğitimini tamamladıktan sonra yeniden Berlin'e dönen Şahin, önce şehrin kuzeyinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı Medine Camii'nde imam olarak göreve başladı.



Şahin, 3,5 yıldan bu yana Kreuzberg semtinde kentin sembol camilerinden Mevlana Camii'nde görev yapıyor. Mevlana Camii'nde göreve başlayan Şahin, "3,5 sene içinde 90 kişi Müslüman oldu, elhamdülillah. Özellikle bu Ramazan'da 8 kardeşimiz Müslüman oldu. Buraya gelenlerin yüzde 80'i zaten hazır şekilde geliyorlar yani bazıları 6 ay, bazıları 2 yıl gerçekten İslamiyet'i araştırıp geliyorlar" dedi.

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