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"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'tan acı haber: Sahnede hayatını kaybetti! | Son anları kamerada | Cenaze programı belli oldu

Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaştı. Olay sonrası hemen sahnede ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıdan acı haber geldi. Volkan Konak hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının son anları hayranları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, "Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak olan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulunuldu. Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi. Öte yandan cenaze programı da belli oldu.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 00:09 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 17:15
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’tan acı haber: Sahnede hayatını kaybetti! | Son anları kamerada | Cenaze programı belli oldu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kuzeyin oğlu Volkan Konak hayata gözlerini yumdu!

SON ANLARI KAMERADA: SAHNEDE FENALAŞTI
Konak'ın son anları hayranları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ünlü şarkıcının sahnede fenalaşıp yere düştüğü anlara kameralara yansıdı.

Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada (Takvim.com.tr)Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada (Takvim.com.tr)

KKTC Sağlık Bakanlığı, konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Konak hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır."

Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada!

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

Volkan Konak (Sosyal medya)Volkan Konak (Sosyal medya)


SAAT 00.42'DE HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı 00.17'de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir."

Dostları hastaneye koştu. (AA)Dostları hastaneye koştu. (AA)

Konak'ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırılacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

Cenazenin, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu yetkilileri de işlemleri yakından takip ediyor.

Hakan Altun (AA)Hakan Altun (AA)


ACIMIZ BÜYÜK
Bu arada, Konak'ın vefat haberini alır almaz Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne gelerek yetkililerden bilgi alan şarkıcı Hakan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

KONAK'IN VASİYETİ
Bilindiği gibi Konak daha önce bir gazete verdiği röportajda gömülmek istemediğini ifade etmişti. Ölümünün ardından Konak'ın, "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne." sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Volkan Konak hayatını kaybetti!

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk müziğine sesi ve yorumuyla unutulmaz katkılar sunan, Karadeniz'in sevilen sanatçısı Volkan Konak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak olan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Volkan Konak Volkan Konak

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü.

İstanbul tarifeli uçağa yüklenen şarkıcı Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi.

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

CENAZESİ YARIN

Usta sanatçı Volkan Konak, yarın Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından memleketinde toprağa verilecek.

YATACAĞIM YERİ ŞİMDİDEN HAZIRLADIM

Ünlü sanatçı yıllar önce verdiği röportajda şunları söylemişti:

Yatacağım yeri de şimdiden ayarladım. Maçka'da babamın yattığı yerde bizim sülale mezarlarında incir altında yatacağım. Dolayısıyla oradan kopmam mümkün değil.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın acı haberinin ardından sanat camiasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Instagram.Instagram.

Sibel Can: Ah benim canım

Instagram.Instagram.


Serdar Ortaç: Sevgili Volkan Konak'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun

Instagram.Instagram.

Ece Seçkin: "Zaten karmaşık duygular içinde olduğumuz zamanlar bu bayramda ne yazacağımızı bilemediğim bir haberde sarsıldım. Çok erken oldu Volkan abi, çok ama çok üzgünüm. Allah ailene ve tüm sevenlerine sabırlar versin. Mekanın cennet olsun."

VOLKAN KONAK KİMDİR?
Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler'de Master Eğitimine başladı. 1991-1992 yılında master eğitimini tamamlayıp, profesyonel sanat hayatına başladı.

Karadeniz yöresinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında Suların Horon Yeri isimli albümünde toplayarak çalışmalara başladı. Daha sonra kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturan Konak ikinci albümü Efulim' i 1991-1992 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen dördüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü çıkardı.

2000 yılında DMC bünyesine katılan Konak, Şimal Rüzgarı adlı albümünü çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümünü piyasaya sürdü.

Son olarak ise 2019 yılında Dalya albümünü sevenleriyle buluşturdu. Ünlü sanatçı Selma Konak ile evliydi. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.

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