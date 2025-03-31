AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Le Pen" açıklaması! Macron'a "çifte standart" tepkisi | "Özgür Özel siyasi yobazlık yapıyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)





LE PEN'İN YOLSUZLUKTAN TUTUKLANMASI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin A Haber yayınında önemli açıklamalarda bulundu.



AB'ye çifte standart tepkisi gösteren Çelik, "Siyaset cezası ve hapis cezası geldi. Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron'un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa'daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB'den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu" dedi.

Macron'un İmamoğlu'na yolsuzluk operasyonu hakkında açıklamalarına da değinen Ömer Çelik "Macron açısında çelişki şudur Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır" ifadelerini kullandı.