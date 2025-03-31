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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Le Pen" açıklaması! Macron'a "çifte standart" tepkisi | "Özgür Özel siyasi yobazlık yapıyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Le Pen'e yolsuzluk soruşturması sonrası verilen 5 yıllık seçim yasağını değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması sonrası demokrasi havarisi kesilen Macron ve Fransa'nın çifte standardına tepki gösteren Çelik, "Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar" dedi. Özgür Özel'in "siyasi yobazlık" içerisinde olduğunu dile getiren Çelik, Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren İsrail'e "Netanyahu Nazilerin ötesine geçti" diyerek cevap verdi. Çelik, KKTC'deki 28 Şubatvari skandala karşı adım atılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 15:33 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 15:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Le Pen açıklaması! Macron’a çifte standart tepkisi | Özgür Özel siyasi yobazlık yapıyor

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Fransa'da 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklayan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulundu.

Paris Ceza mahkemesi, Le Pen ve sekiz eski Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi hakkında 'yolsuzluk' kararı verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)


LE PEN'İN YOLSUZLUKTAN TUTUKLANMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin A Haber yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

AB'ye çifte standart tepkisi gösteren Çelik, "Siyaset cezası ve hapis cezası geldi. Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron'un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa'daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB'den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu" dedi.

Macron'un İmamoğlu'na yolsuzluk operasyonu hakkında açıklamalarına da değinen Ömer Çelik "Macron açısında çelişki şudur Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)


"ÖZEL'İN SİYASETİ BÖLÜCÜLÜK ÜZERİNE KURULUDUR"

Özgür Özel'in yolsuzluk soruşturması sonrası açıklamalarına da değinen Ömer Çelik, şöyle devam etti:

Özgür Özel'in konuşmaları Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur.

Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı. Sosyal bölücülük, siyasi yobazlık yapıyor. CHP'nin genetiğiyle oynuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

"İSRAİL'DE BİR SOYKIRIM ŞEBEKESİ VAR"

İsrailli bakanın skandal açıklamalarına da değinen Çelik, "Katliam şebekesini en çok rahatsız eden Cumhurbaşkanımızın sözleridir. Cumhurbaşkanımız konuştuktan 5 dakika sonra bunlar tepki verme gereği hissediyor. İsrail'de bir soykırım şebekesi var. Netanyahu Nazilerin ötesine geçti" dedi.

KKTC'deki 28 Şubatvari skandal için ise "Tedbir alınacaktır" şeklinde konuştu.


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