Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk çetesini eski belediye başkan yardımcısı ifşa etti

Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

KAYITLARA BAKMAMI ENGELLEDİLER

Vira projesinin ihalesini kendisinin tutarı 200 milyon üzerine çıkarmak için açık artırma usulüne geçirdiğini ve ihalenin bu tutara çıkmasını sağladığını aktaran Çanakçı, "İhaleyi Gül İnşaat aldı. Satış yapıldıktan sonra 200 milyon düşülünce 35'i belediyeye verilecekti. Ben ayrıldıktan sonra proje biti. Ben tapu kayıtlarını incelemek istedim. Özellikle 1 aylık sürede tapu devri yapıldı mı, bunun parası tahsil edildi mi ve bu paranın yüzde 35'i verildi mi bunlara bakacaktım ancak bakmama izin vermediler. Ayrıca bu proje yapılırken ihale ettiğimiz arsanın çevresindeki yerleri de ihalesiz dahil ettiler. Terk yapılması gereken yeri ihdas, ihdas yapılması gereken yerin terkini verdiler. Bu proje yapılırken alınan encümen kararları incelendiğinde hukuka aykırılıklar görülecektir" dedi.