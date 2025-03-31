Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk çetesini eski belediye başkan yardımcısı ifşa etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma dosyasına yansıyan 'tanık' ifadelerine bir yenisi daha eklendi.
Soruşturma kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden bir tanesi de 2009-2016 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevi yapan Mehmet Zeki Çanakçı oldu.
Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş (Takvim.com.tr)
USULSÜZLÜKLERİ GÖRDÜM GÖREVDEN AYRILDIM
Ekrem İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçilmesinden sonra 2 yıl boyunca başkan yardımcılığı görevine devam eden Çanakçı, ifadesinde imar başta olmak üzere birçok birimden sorumlu olduğunu dile getirerek, "İmamoğlu 2014 yılında başkan olarak seçildi. Benimle çalışmak istedi ancak ben çalıştığım iki yıllık süre zarfından usulsüz işlemlerine tanık olduğum ve tasvip etmediğim için görevimden kendi isteğimle ayrıldım" dedi.
CHP'li İBB'ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan İmamoğlu ile 50 şüpheli cezaevine gönderildi. (AA)
EKREM İMAMOĞLU'NUN ORTAKLARI KİM?
Bu süre zarfında Beylikdüzü Belediyesi'ne ait imarlı arsanın hasılat paylaşımı yapılmak üzere ihalesinin yapıldığını ve kendisinin ihale başkanı olduğunu aktaran Çanakçı, "Kapalı zarf usulü ihale yaptık. İhaleye Metin Gül, Ali Gül, Muzaffer Beyaz ile birlikte toplamda 6 firma girdi. Muzaffer Beyaz da Gül ailesi de akrabadır ve bu kişiler İmamoğlu'nun ortağıdır" ifadelerini kullandı.