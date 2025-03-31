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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk çetesini eski belediye başkan yardımcısı ifşa etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma dosyasında tanık sıfatıyla yer alan Mehmet Zeki Çanakçı'nın ifadesi ortaya çıktı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çanakçı, yolsuzluk çetesinin nasıl çalıştığını ifşa etti. Yapılan usulsüzlükleri şahit olduğu için kendi isteğiyle görevden ayrıldığını belirten Çanakçı, Adem Soytekin ve Fatih Keleş'in İmamoğlu'nun kasası olduğunu ifade etti. Çanakçı, "Belediyenin ihalelerinden yüzde 10 komisyon peşin alınır ve bu paraları Fatih Keleş toplardı." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 07:52 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 07:52
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk çetesini eski belediye başkan yardımcısı ifşa etti

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma dosyasına yansıyan 'tanık' ifadelerine bir yenisi daha eklendi.

Soruşturma kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden bir tanesi de 2009-2016 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevi yapan Mehmet Zeki Çanakçı oldu.

Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

USULSÜZLÜKLERİ GÖRDÜM GÖREVDEN AYRILDIM
Ekrem İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçilmesinden sonra 2 yıl boyunca başkan yardımcılığı görevine devam eden Çanakçı, ifadesinde imar başta olmak üzere birçok birimden sorumlu olduğunu dile getirerek, "İmamoğlu 2014 yılında başkan olarak seçildi. Benimle çalışmak istedi ancak ben çalıştığım iki yıllık süre zarfından usulsüz işlemlerine tanık olduğum ve tasvip etmediğim için görevimden kendi isteğimle ayrıldım" dedi.

CHP'li İBB'ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan İmamoğlu ile 50 şüpheli cezaevine gönderildi. (AA)CHP'li İBB'ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan İmamoğlu ile 50 şüpheli cezaevine gönderildi. (AA)

EKREM İMAMOĞLU'NUN ORTAKLARI KİM?
Bu süre zarfında Beylikdüzü Belediyesi'ne ait imarlı arsanın hasılat paylaşımı yapılmak üzere ihalesinin yapıldığını ve kendisinin ihale başkanı olduğunu aktaran Çanakçı, "Kapalı zarf usulü ihale yaptık. İhaleye Metin Gül, Ali Gül, Muzaffer Beyaz ile birlikte toplamda 6 firma girdi. Muzaffer Beyaz da Gül ailesi de akrabadır ve bu kişiler İmamoğlu'nun ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

KAYITLARA BAKMAMI ENGELLEDİLER
Vira projesinin ihalesini kendisinin tutarı 200 milyon üzerine çıkarmak için açık artırma usulüne geçirdiğini ve ihalenin bu tutara çıkmasını sağladığını aktaran Çanakçı, "İhaleyi Gül İnşaat aldı. Satış yapıldıktan sonra 200 milyon düşülünce 35'i belediyeye verilecekti. Ben ayrıldıktan sonra proje biti. Ben tapu kayıtlarını incelemek istedim. Özellikle 1 aylık sürede tapu devri yapıldı mı, bunun parası tahsil edildi mi ve bu paranın yüzde 35'i verildi mi bunlara bakacaktım ancak bakmama izin vermediler. Ayrıca bu proje yapılırken ihale ettiğimiz arsanın çevresindeki yerleri de ihalesiz dahil ettiler. Terk yapılması gereken yeri ihdas, ihdas yapılması gereken yerin terkini verdiler. Bu proje yapılırken alınan encümen kararları incelendiğinde hukuka aykırılıklar görülecektir" dedi.

Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

"İHALELERDEN ALINAN YÜZDE 10 KOMİSYONLARI FATİH KELEŞ TOPLARDI"
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olduktan sonra Mehmet Murat Çalık'ı teknik koordinatör olarak görevlendirdiğini aktaran Çanakçı, "ADM iş merkezinde oda verdi. Kendisinin de burada odası vardı. Adem Soytekin'i de Ekrem İmamoğlu aracılığıyla tanıdım. Eskiden İmamoğlu'nun kalfasıymış. Ancak kendisine birçok iş verildi. Ekrem İmamoğlu'nun kasasıdır. Fatih Keleş de İmamoğlu'nun kasasıdır. Belediyenin ihalelerinden yüzde 10 komisyon peşin alınır ve bu paraları Fatih Keleş toplardı. Paraların nereye gittiğini bilmiyorum. Turan Taşkın Özer, halihazırda CHP milletvekilidir. O dönem İmamoğlu'nun özel kalemiydi. Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Adem Soytekin ile birlikte hareket ederler" şeklinde ifadesini sonlandırdı.

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