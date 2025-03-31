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Hasan İmamoğlu'ndan İncil'den alıntı beddua! Yunan basınında Ekrem İmamoğlu analizi: Greek City Times "Rum" dedi Protothema "Pontus"

Türkiye Hasan İmamoğlu'nun "Çocuğunun ciğerinin etini yemek" şeklindeki kindar bedduasını konuşuyor. Söz konusu bedduanın İncil'den alıntı olduğu ortaya çıktı. Bu süreç akıllara Beylikdüzü'ndeki Makarios heykeli ve Sultanahmet Meydanı'nda Antik Roma Hipodromu projesini getirdi. Yunan basınındaki Ekrem İmamoğlu analizleri ise dikkat çekti. Greek City Times'ın Atina Büro Şefi Paul Antonopoulos, "İmamoğlu Atina'da atalarının inşa ettiği eserleri gezdi" dedi. Protothema da "Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u fetheden "Rum" manşeti atıp "Konstantinopolis'teki Pontus kökenli" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 17:41 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 17:56
Hasan İmamoğlu’ndan İncil’den alıntı beddua! Yunan basınında Ekrem İmamoğlu analizi: Greek City Times Rum dedi Protothema Pontus

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Hasan İmamoğlu... Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinden Beylikdüzü ve İBB'deki yolsuzluk sarmalarına tüm sürecin merkezinde yer alan bir isim.

Oğlunun kurduğu vurgun 'eko'sistemi dağılınca en çok onun canı yandı, birden bedduaya sarıldı. Devlet ve hükümet yetkililerinin çocuklarını diline dolayacak kadar seviyeyi aşağıya çekti.

Hasan İmamoğlu'nun ettiği beddua İncil'den alıntı çıktı (Takvim.com.tr)Hasan İmamoğlu'nun ettiği beddua İncil'den alıntı çıktı (Takvim.com.tr)

İmamoğlu, "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" şeklinde skandal sözler sarf etti.

Baba İmamoğlu'nun "Çocuğunun ciğerinin etini yemek" şeklinde kindar sözlerle ettiği beddua İncil'den alıntı çıktı.

Hasan İmamoğlu'nun ettiği beddua İncil'den alıntı çıktı (Takvim.com.tr)Hasan İmamoğlu'nun ettiği beddua İncil'den alıntı çıktı (Takvim.com.tr)

Yeremha Kitabı 19:9 kısmında "Onlara oğullarının, kızlarının etini yedireceğim. Canlarına susamış düşmanları onları kuşattığında sıkıntıdan birbirlerini yiyecekler." ifadelerini yer aldığı görüldü.




YUNAN GAZETECİ 2021'DE "RUM" DİYE GAZLADI

Tüm bu süreç akıllara Yunan bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu analizini getirdi.

"ATİNA'DA ATALARININ İNŞA ETTİĞİ ESERLERİ ZİYARET ETTİ"

Eski İBB Başkanı İmamoğlu, 2021'de Atina'yı ziyaret etmiş, Greek City Times'ın Atina'daki Büro Şefi Paul Antonopoulos da "Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti" demişti.

Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü'ndeki Makarios heykeli (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü'ndeki Makarios heykeli (Takvim.com.tr)



YUNAN GAZETELERİ MANŞETİ ATTI: "EKREM İMAMOĞLU: İSTANBUL'U FETHEDEN RUM"

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ilçenin göbeğine Makarios heykeli diken, 2021'de de Sultanahmet Meydanı'nda Antik Roma Hipodromu projesi planlayan İmamoğlu için Yunan gazeteleri "Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u fetheden "Rum" başlıkları atmıştı.



PROTOTHEMA: "İMAMOĞLU PONTUS KÖKENLİ"

Konuya ilişkin Protothema isimli Yunan haber sitesinde yer alan haberde "Yeni seçilen "Konstantinopolis" Belediye Başkanı Ekrem İmamoglu, Pontus kökenli" ifadeleri yer alıyor.

İlgili haber hala yayında.

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