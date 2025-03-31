Hasan İmamoğlu'ndan İncil'den alıntı beddua! Yunan basınında Ekrem İmamoğlu analizi: Greek City Times "Rum" dedi Protothema "Pontus"

Hasan İmamoğlu... Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinden Beylikdüzü ve İBB'deki yolsuzluk sarmalarına tüm sürecin merkezinde yer alan bir isim.
Oğlunun kurduğu vurgun 'eko'sistemi dağılınca en çok onun canı yandı, birden bedduaya sarıldı. Devlet ve hükümet yetkililerinin çocuklarını diline dolayacak kadar seviyeyi aşağıya çekti.
Hasan İmamoğlu'nun ettiği beddua İncil'den alıntı çıktı (Takvim.com.tr)
İmamoğlu, "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" şeklinde skandal sözler sarf etti.
Baba İmamoğlu'nun "Çocuğunun ciğerinin etini yemek" şeklinde kindar sözlerle ettiği beddua İncil'den alıntı çıktı.
Hasan İmamoğlu'nun ettiği beddua İncil'den alıntı çıktı (Takvim.com.tr)
Yeremha Kitabı 19:9 kısmında "Onlara oğullarının, kızlarının etini yedireceğim. Canlarına susamış düşmanları onları kuşattığında sıkıntıdan birbirlerini yiyecekler." ifadelerini yer aldığı görüldü.
YUNAN GAZETECİ 2021'DE "RUM" DİYE GAZLADI
Tüm bu süreç akıllara Yunan bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu analizini getirdi.
"ATİNA'DA ATALARININ İNŞA ETTİĞİ ESERLERİ ZİYARET ETTİ"
Eski İBB Başkanı İmamoğlu, 2021'de Atina'yı ziyaret etmiş, Greek City Times'ın Atina'daki Büro Şefi Paul Antonopoulos da "Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti" demişti.