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CHP'li Ekrem İmamoğlu 5 milyona aldı yıllık 6 milyona kiraya verdi!

İBB'ye başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 15 milyona Ali Nuhoğlu'ndan kendisine devredilen 3 villadan birini yıllık 6 milyona kiraya verdiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 14:06 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 14:06
CHP’li Ekrem İmamoğlu 5 milyona aldı yıllık 6 milyona kiraya verdi!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Ali Nuhoğlu (Takvim.com.tr)Ali Nuhoğlu (Takvim.com.tr)

3 VİLLAYI 15 MİLYONA ALDI BİRİNİ YILLIK 6 MİLYONA KİRAYA VERDİ
Şüphelilerden Ali Nuhoğlu'nun gerçek değeri 50 milyon dolar olan 3 villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devrettiği ortaya çıkmıştı. Suç örgütü lideri olmak suçundan hakim karşısına çıkması beklenen İmamoğlu'nun 3 villadan tekini yıllık peşin 6 milyon TL'ye kiraya verdiği belirlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'yla Saraçhane'deki İBB binasından yeniden adliyeye geldi. (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'yla Saraçhane'deki İBB binasından yeniden adliyeye geldi. (AA)

BİRİNE OĞLU DİĞERİNE EŞİ TAŞINACAK
3 villadan birine İmamoğlu'nun oğlunun yerleştiği, diğerine ise Dilek İmamoğlu'nun bayram sonrası taşınacağı öğrenildi.

GÜVENLİĞİ İBB'YE AİT İSTGÜVEN SAĞLIYOR
Şahsi mülklerin güvenliğini ise İBB'ye ait İstgüven A.Ş. personelinin baktığı ve maaşlarının kamu kaynaklarından karşılandığı tespit edildi.

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CHP'li İBB'ye yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu'nun "villacısı" Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı

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