Joao Felix (REUTERS) MENDES'TEN AÇIKLAMA İspanyol basın organı El Gol Digital, Galatasaray ile Joao Felix transferi konusunda önemli bir gelişmeyi duyurdu. Jorge Mendes'in, oyuncusunun gelecek sezon Galatasaray forması giyebileceğini söylediği aktarıldı. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Joao Felix (EPA) FELIX'IN PERFORMANSI Atletico Madrid ve Barcelona formalarını da terleten Joao Felix, sezon başında 52 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu. Ancak burada beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde Milan'a kiralandı.

Joao Felix (REUTERS) Bu sezon toplam 31 resmi maçta sahaya çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Portekizli yıldızın Cheslea ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro seviyelerinde.