Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bir başka dünya yıldızını daha gündemine aldı.
Okan Buruk (AA)
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, bonservisi Milan'da bulunan ve sezonun ikinci yarısında Chelsea'ye kiralanan Joao Felix'i transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile temasa geçti.
Joao Felix (EPA)
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Galatasaray yönetimi, Joao Felix transferinde mali şartları zorlamaya hazır. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu dünya çapında yıldızlarla güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu transferle ses getirmeyi planlıyor.