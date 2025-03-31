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Dünya yıldızının menajerinden Galatasaray'a müjde: Transfere yeşil ışık yaktı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, listesine aldığı dünya yıldızının menajerinden müjdeyi aldı. Sezon sonu bir bomba daha patlayabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 16:26
Dünya yıldızının menajerinden Galatasaray’a müjde: Transfere yeşil ışık yaktı!

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Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bir başka dünya yıldızını daha gündemine aldı.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, bonservisi Milan'da bulunan ve sezonun ikinci yarısında Chelsea'ye kiralanan Joao Felix'i transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile temasa geçti.

Joao Felix (EPA)Joao Felix (EPA)

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Galatasaray yönetimi, Joao Felix transferinde mali şartları zorlamaya hazır. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu dünya çapında yıldızlarla güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu transferle ses getirmeyi planlıyor.

Joao Felix (REUTERS)Joao Felix (REUTERS)

MENDES'TEN AÇIKLAMA

İspanyol basın organı El Gol Digital, Galatasaray ile Joao Felix transferi konusunda önemli bir gelişmeyi duyurdu. Jorge Mendes'in, oyuncusunun gelecek sezon Galatasaray forması giyebileceğini söylediği aktarıldı. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Joao Felix (EPA)Joao Felix (EPA)

FELIX'IN PERFORMANSI

Atletico Madrid ve Barcelona formalarını da terleten Joao Felix, sezon başında 52 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu. Ancak burada beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde Milan'a kiralandı.

Joao Felix (REUTERS)Joao Felix (REUTERS)

Bu sezon toplam 31 resmi maçta sahaya çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Portekizli yıldızın Cheslea ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro seviyelerinde.

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