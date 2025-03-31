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Firari gizli kasa Emrah Bağdatlı'nın kaçış planını Murat Ongun mu yaptı?

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmada kasa olarak tanımlanan Emrah Bağdatlı’nın kaçış planını Murat Ongun ile birlikte yaptığı tespit edildi. Daraltılmış baz çalışmalarında Emrah Bağdatlı’nın yurt dışına kaçtığı gün en son Murat Ongun ile Beykoz’daki evinde görüştüğü belirlendi.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 10:40 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 10:40
Firari gizli kasa Emrah Bağdatlı’nın kaçış planını Murat Ongun mu yaptı?

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Suç örgütünün kasası olduğu öne sürülen Emrah Bağdatlı'nın, 5 Mart 2025 günü yurt dışına gidecekmiş gibi uçak bileti aldığı ancak 3 Mart 2025 günü telefonunu evinde bırakarak kara yolu ile yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un kasası Emrah Bağdatlı (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un kasası Emrah Bağdatlı (Takvim Foto Arşiv)

ONGUN'UN GİZLİ KASASIYDI
Firari Emrah Bağdatlı, 2020 yılında kurduğu "Şimdi Yapım" ve "Değişik Hikayeler" isimli şirketleri ile yakın arkadaşı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun vasıtasıyla İBB'den 500 milyon liraya yakın ihale aldı.

Savcılık tarafından söz konusu ihalelere ilişkin yapılan incelemelerde birçok usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Bağdatlı, soruşturma kapsamında çıkarılan suç örgütü şemasında örgütün iki numarası olarak gösterilen Murat Ongun'un gizli kasası olarak yer aldı.

YURT DIŞINA KAÇTI
19 Mart 2025 tarihinde İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan Emrah Bağdatlı'nın adresinde yapılan aramalarda kendisine ulaşılamadı.

Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun (Takvim Foto Arşiv)

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, Bağdatlı ile ilgili yapılan araştırmalarda 3 Mart 2025 tarihinde İpsala sınır kapısından yurtdışına kaçtığı belirlendi. Emrah Bağdatlı'nın kaçış planı ise şeytanın aklına bile gelmeyecek cinstendi.

Bağdatlı, uçakla yurt dışına gidecekmiş gibi 5 Mart 2025 gününe ABD'nin Houston eyaletine uçak bileti aldı. 3 Mart 2025 günü ise telefonunu evde bırakıp karayolu ile sırra kadem bastı.

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EN SON ONGUN'LA GÖRÜŞTÜ
Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına kaçtığı belirlendikten sonra telefon hattına yönelik yapılan daraltılmış baz çalışmasında şok eden bir detaya rastlandı.

Bağdatlı'nın, yurt dışına kaçtığı 3 Mart 2025 günü en son Beykoz'daki villasında Murat Ongun'la görüştüğü ortaya çıktı.

Firari Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun (Takvim Foto Arşiv)Firari Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun (Takvim Foto Arşiv)

Telefon sinyalleri ile Murat Ongun'un evinde sabah saatlerinde tespit edilen ikili arasındaki görüşmede Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına kaçış planının yapıldığı değerlendirildi.

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