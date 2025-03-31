Firari gizli kasa Emrah Bağdatlı’nın kaçış planını Murat Ongun mu yaptı?

Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun (Takvim Foto Arşiv)

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, Bağdatlı ile ilgili yapılan araştırmalarda 3 Mart 2025 tarihinde İpsala sınır kapısından yurtdışına kaçtığı belirlendi. Emrah Bağdatlı'nın kaçış planı ise şeytanın aklına bile gelmeyecek cinstendi.

Bağdatlı, uçakla yurt dışına gidecekmiş gibi 5 Mart 2025 gününe ABD'nin Houston eyaletine uçak bileti aldı. 3 Mart 2025 günü ise telefonunu evde bırakıp karayolu ile sırra kadem bastı.