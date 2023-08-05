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Üvey Anne’nin sevilen oyuncusu Kutsi’den talihsiz olay! Benzini bitince...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Üvey Anne’de rol alan Kutsi’nin başına büyük talihsizlik geldi. Seyir halindeyken arabasının yakıtı biten Kutsi, bir süre otoyolda bekledi. Ünlü oyuncu yakıtın gelmesiyle birlikte yoluna devam etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 06:57
Üvey Anne’nin sevilen oyuncusu Kutsi’den talihsiz olay! Benzini bitince...

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Üvey Anne'de Faruk karakterini canlandıran Kutsi, talihsiz bir olay yaşadı.

Ünlü oyuncu, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı.

Kazada 2 kişi öldü. Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

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