55 yaşındaki rockçı Teoman'dan EYT esprisi





SANATA HARCADI

Bir süredir ABD'de olan Cansu Dere, sanata olan tutkusunu konuşturuyor. Geçtiğimiz haftalarda aldığı sanat eserleri için yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın para harcadığı söylenen güzel oyuncu, bununla da kalmadı. Özellikle modern sanat eserleri ve tablolara olan merakıyla bilinen Cansu Dere, son günlerde de koleksiyonuna yeni parçalar ekledi. Güzel oyuncu, böylece iyi de bir yatırım yapmış oldu.