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    55 yaşındaki rockçı Teoman'dan EYT esprisi

    Sık sık “Kendimi yarı emekli sayıyorum” diyen Teoman, önceki akşam bir filmin galasına katıldı. 55 yaşındaki rockçı, “EYT bana da vurdu” diyerek kahkaha attı.

    Teo’nun EYT sevinci

    Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet'in galası, önceki akşam Levent'teki bir AVM'de yapıldı. Başrol oyuncuları Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'in şıklığıyla dikkat çektiği galada filmin müziklerine de imza atan Teoman da vardı. Son dönemde sık sık "Kendimi yarı emekli sayıyorum" diyen 55 yaşındaki rockçı, "Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu" diyerek kahkaha attı.



    'KALBİM BOŞ'
    Galadaki şıklığıyla dikkat çeken Yasemin Allen ise merak edilen aşk hayatıyla ilgili "Kalbim boş ama sevgi doluyum insanlara ve dünyaya karşı" dedi.(Doğan SAVAŞ)



    BÜYÜK GÜN: 13 OCAK
    Eşsiz ve farklı hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosuyla atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisinin yayın günü belli oldu. 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de atv'de yayınlanacak dizinin ilk bölümünden görüntülerin yer aldığı tanıtım nefesleri kesti.



        İDDİALI OYUNCU KADROSU
        Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşıyor. Kadroda daha birçok başarılı isimlerin yanı sıra çocukluk karakterlerine hayat veren minik ve bir o kadar yetenekli oyuncular yer alıyor.



        'ŞÖHRET' OPERASYONU
        Birçok sahnesinin Antalya'da çekildiği ve başrollerinde Jason Statham ve Hugh Grant'in yer aldığı 'Servet Operasyonu' filminin Türk yıldızı Bestemsu Özdemir, deneyimini anlattı. "Hayatımın en inanılmaz tecrübesiydi. Guy Ritchie'nin yönetimindeki filmde Jason Statham'la aynı sahneleri paylaşmak her oyuncunun hayalidir" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Uluslar arası projelerde yer almak adına görüşmelerimiz sürüyor."



        EĞİTİM ŞART
        Son dönemin parlayan yıldızlarından İpek Arkan'ın başrolünde olduğu ilk sinema filmi "Kefaret"in çekimleri tamamlandı. Yoğun set programının yanı sıra eğitimlerine de titizlikle devam eden genç oyuncu, bir sonraki projesi için binicilik eğitimleri almaya başladı.



            SANATA HARCADI
            Bir süredir ABD'de olan Cansu Dere, sanata olan tutkusunu konuşturuyor. Geçtiğimiz haftalarda aldığı sanat eserleri için yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın para harcadığı söylenen güzel oyuncu, bununla da kalmadı. Özellikle modern sanat eserleri ve tablolara olan merakıyla bilinen Cansu Dere, son günlerde de koleksiyonuna yeni parçalar ekledi. Güzel oyuncu, böylece iyi de bir yatırım yapmış oldu.



            YENGESPOR
            İngiltere'de top koşturan İlkay Gündoğan'ın hamile eşi Sara Gündoğan, bu süreçte de spordan vazgeçmedi. Önceki gün spor salonunda çekilmiş bu karesini paylaşan Fas asıllı İtalyan yengenin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.



            DEMET IN PARİS
            Değişen stiliyle göz dolduran Demet Özdemir, bu karesiyle yine beğeni topladı. Paris'te çekilen bu fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncuya popüler dizi "Emily in Paris"ten esinlenen hayranları "Demet in Paris" esprileri yaptı.



                ASLI'NIN YENİ BEBEĞİ
                Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Yıllardır Henry isimli köpeğiyle yaşayan ünlü oyuncu, yeni sahiplendiği can dostuyla görüntülendi. "Ben alınıp sokağa atılan hayvanları görünce dayanamıyorum" diyen Aslı Bekiroğlu, ekledi: "Yeni köpeğimi de sahiplendim. Sosyal medya ilanında buldum." (Aydın HAMZA)



                ANA ONAY
                Ebru Şallı, Harun Tan ile birlikteliğinden olan oğlu Beren ve oğlunun kız arkadaşı ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Şallı, gazetecilere müstakbel geliniyle ilgili "Beraber alışveriş yapmaya geldik. Sonrasında da bir şeyler içeceğiz" diyerek ilişkiye onay verdiğini ilan etti. Doğan SAVAŞ



                DOĞAL ALIŞVERİŞ
                Aşkları bir dargın bir barışık süren Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldılar. Soruları yanıtsız bırakan çift, "İyi günler" demekle yetindi. Sosyal medyada sürekli makyajlı görmeye alışık olduğumuz Korkmaz'ın doğal hali dikkat çekti.



                    TAM GAZ AŞK
                    Oyuncu çift Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, yollara düştü. Birlikte Gürbüz'ün uzun süredir yaşadığı Ege'yi gezen ünlü çift, araba yolculuklarından da böyle poz verdi. İkili, geçtiğimiz sene de tüm Ege ile Karadeniz'i beraber dolaşmıştı.



                    'BAŞ'ARISINI ÖDÜLLENDİRDİ
                    Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, 2022 yılını hayli kazançlı kapattı. Mobil oyun şirketi 'Ace Games' şirketiyle geçtiğimiz yıl toplamda 33 milyon dolarlık yatırım alan Baş, kendisini ödüllendirmek için kolları sıvadı. Ünlü oyuncuyla geçtiğimiz yaz da her sene olduğu gibi tekne tatiline çıkan iş insanı, "Kendi teknemi istiyorum" düşüncesiyle yola çıktı. Hakan Baş'ın 6 milyon dolarlık bir motor yatı satın almak için girişimde bulundu.



                    GÜZEL HEYECAN
                    Merakla beklenen Emanet filminin çekimleri tamamlandı. Başrollerini Mustafa Üstündağ ve Tuvana Türkay'ın paylaştığı filmin çekimleri bir ayda Afyon'da tamamlandı. Emanet filmi için yapım ekibi hiçbir masraftan kaçınmadı. Afyon Sultandağı ilçesinde çekilen film için, boş araziye plato kurup tamirhane yapıldı.



                        EĞLENCE BAŞLIYOR
                        İstanbul'un etkinlik mekanlarından Maximum Uniq'te eğlence 2023'te de tüm hızıyla devam ediyor. Yarın Esra Dermancıoğlu'nun tek kişilik gösterisi 'Biri Flört Mü Dedi?' ile 2023 sezonuna başlayacak olan mekanda eğlence 11 Ocak'ta Berfu ve Eser Yenenler'in kahkaha dolu gösterisi 'Çift Terapisi' ile devam edecek.



                        'DESTAN' YAZACAK
                        Rap müzik sanatçısı Konfezar, 'Destan' isimli yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.... Konfezar'a, rap müziğin başarılı ismi Norm Ender sesi ile tam destek verdi. Konfezar, "Rap müzikte bende varım. Yaptığım müzikle verdiğim mesajlarla daha geniş kitlelere sesleneceğim" diye konuştu.

                        LACİVERT PİYASADA
                        Lacivert Dergi 97. sayısında "Tüketim" dosyasıyla raflarda yerini alıyor. Tüketim dosyasında psikiyatr ve yazar Dr. Mustafa Ulusoy ile "Modern çağ kendini mutlu etme putudur!" başlığıyla yer alan bir röportajın yanı sıra İbrahim Altay'ın "İbrahim Efendi'nin Astral Seyahatleri" ve Muhammet Ersin Toy'u "Netflix'in Türkiye politikaları ya da Türkiye'de yerelleşme çabaları!" yazıları da hayli ilgi çekici.

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                        Haberler Saklambaç 55 yaşındaki rockçı Teoman'dan EYT esprisi
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