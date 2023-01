55 yaşındaki rockçı Teoman'dan EYT esprisi

DEMET IN PARİS

Değişen stiliyle göz dolduran Demet Özdemir, bu karesiyle yine beğeni topladı. Paris'te çekilen bu fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncuya popüler dizi "Emily in Paris"ten esinlenen hayranları "Demet in Paris" esprileri yaptı.