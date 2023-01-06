55 yaşındaki rockçı Teoman'dan EYT esprisi

Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet'in galası, önceki akşam Levent'teki bir AVM'de yapıldı. Başrol oyuncuları Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'in şıklığıyla dikkat çektiği galada filmin müziklerine de imza atan Teoman da vardı. Son dönemde sık sık "Kendimi yarı emekli sayıyorum" diyen 55 yaşındaki rockçı, "Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu" diyerek kahkaha attı.
'KALBİM BOŞ'
Galadaki şıklığıyla dikkat çeken Yasemin Allen ise merak edilen aşk hayatıyla ilgili "Kalbim boş ama sevgi doluyum insanlara ve dünyaya karşı" dedi.(Doğan SAVAŞ)
BÜYÜK GÜN: 13 OCAK
Eşsiz ve farklı hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosuyla atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisinin yayın günü belli oldu. 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de atv'de yayınlanacak dizinin ilk bölümünden görüntülerin yer aldığı tanıtım nefesleri kesti.