Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerer haberine Hülya Avşar ateş püskürdü

Hülya Avşar, önceki akşam 59.'ncu yaş gününü önceki akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'nın da aralarında olduğu aile üyeleriyle Tarabya'daki bir mekanda kutladı. Çıkışta gazetecilerin pastayla sürpriz yaptığı ünlü sanatçı, "Ben hayatı 30'undan sonra anladım. Yaşlanmak güzel şey. Hayatın tadını şimdi çıkarıyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)
TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra'nın, Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler ile aşk haberlerinin çıkması hatırlatılan Hülya Avşar, sert konuştu: "Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Benim kızıma böyle bir şeyi yakıştırıyor musunuz? Bu yakıştırmayı yapanlar kafayı yemişler."
ÇEYREK POPÇUYA TAŞ!
İrem Derici'nin ihanet nedeniyle terk edip 'çeyrek popçu' lakabı taktığı Cem Belevi, geçtiğimiz günlerdeki bir konserinde eski aşkına gönderme yapmıştı. Belevi'nin "Kendim ettim kendim buldum. Bir daha anne ve babamı böyle haberlerle üzmeyeceğim" sözlerini haberlerde okuyan İrem Derici, sosyal medyasından "Su katılmamış mal" paylaşımı yaptı. Derici, isim vermese de bu sözüyle eski aşkına taşını attığı iddia edildi.