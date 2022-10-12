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    Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerer haberine Hülya Avşar ateş püskürdü

    Önceki akşam 59. yaş gününü kutlayan Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler’le ilgili çıkan aşk haberleri hatırlatılınca patladı. Avşar, ‘Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Bu yakıştırmayı yapanlar kafayı yemişler” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Kafayı yemişler

    Hülya Avşar, önceki akşam 59.'ncu yaş gününü önceki akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'nın da aralarında olduğu aile üyeleriyle Tarabya'daki bir mekanda kutladı. Çıkışta gazetecilerin pastayla sürpriz yaptığı ünlü sanatçı, "Ben hayatı 30'undan sonra anladım. Yaşlanmak güzel şey. Hayatın tadını şimdi çıkarıyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)



    TAZMİNAT DAVASI AÇTI
    Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra'nın, Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler ile aşk haberlerinin çıkması hatırlatılan Hülya Avşar, sert konuştu: "Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Benim kızıma böyle bir şeyi yakıştırıyor musunuz? Bu yakıştırmayı yapanlar kafayı yemişler."



    ÇEYREK POPÇUYA TAŞ!
    İrem Derici'nin ihanet nedeniyle terk edip 'çeyrek popçu' lakabı taktığı Cem Belevi, geçtiğimiz günlerdeki bir konserinde eski aşkına gönderme yapmıştı. Belevi'nin "Kendim ettim kendim buldum. Bir daha anne ve babamı böyle haberlerle üzmeyeceğim" sözlerini haberlerde okuyan İrem Derici, sosyal medyasından "Su katılmamış mal" paylaşımı yaptı. Derici, isim vermese de bu sözüyle eski aşkına taşını attığı iddia edildi.



        KAPANIŞ KOMŞU'DA
        Konser Konser maratonuna bir süre ara verip soluğu Yunanistan'da alan Betül Demir, pastırma yazının tadını bol bol denize girip güneşlenerek çıkardı. Yaz sezonunu burada kapatan Demir, sosyal medyada paylaştığı pozlarında düzgün fiziğiyle de dikkat çekmeyi başardı.



        RACHEL HOLDİNG
        Instagram fenomeni denilince ilk akla gelen isim olan ve yaptığı iş birlikleri sayesinde büyük bir servet kazanan Rachel Araz Kiresepi, adeta bir holdinge dönüştü. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarını profesyonelce yürütmek için bir ofis tutan sosyetik güzelin bir de özel asistanı var. Evinde iki aşçı, bir şoför, bir bahçıvan, temizlikle ve ev işleriyle ilgilenen iki kişi ve bir de bakıcısı olan Rachel Araz Kiresepi, 4 bin sterlin maaşla bir de dadı çalıştırıyor. Sosyetik güzelin Mikonos'taki eviyle de ilgilenen 1.500 Euro maaş verdiği ayrı bir çalışanı var. Tüm bunlar toplandığında sosyetik güzel, ofis hariç diğer çalışanlarına her ay toplamda yaklaşık 250 bin TL maaş veriyor.



        İYİLİK TABLOSU
        2018'deki sergisiyle 91 çocuğun eğitim hayatına destek olan ressam Berfin Uluman, serginin 2.'sini 15 Ekim'de gerçekleştirecek. Hande Yener ve Melisa Aslı Pamuk gibi ünlü isimlerin destek verdiği "Berfin Uluman ile Çocuklarımız İçin Boyuyoruz" projesinin geliri, bu sene de TOÇEV çocuklarının eğitimine bağışlanacak.



            MESAJ HADİSESİ
            UNICEF Türkiye, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde birlik çağrısında bulundu. UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu sanatçı Hadise de şu mesajı yayınladı: "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sadece kız çocuklarını değil hepimizi yaşamda geride bırakıyor. Buna izin vermeyelim. Birlikte, toplumsal cinsiyet klişelerini kırabilir, kız çocuklarının hayatta olmak istedikleri kişilere dönüşmelerine ve gelişmelerine destek olabiliriz."



            GÜZEL ATILIM
            Eski sunucu Gül Gölge'nin ardından Emel Yıldırım da güzellik merkezi açmak için kolları sıvadı. Modacılık da yapan Yıldırım, "Bu yıl içerisinde güzellik merkezimi açacağım. Bununla ilgili tüm eğitimleri de alıyorum" dedi. Bu arada Emel Yıldırım, "Şimdiki aklım olsa moda konusunda eğitim alırdım" itirafı da yaptı.



            PERDE AÇILIYOR
            'Timsah Ateşi', kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer'in paylaştığı tiyatro oyunu, 17 Ekim'de İstanbul'da perde açacak. Oyun, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikayesini anlatıyor.



                TAN KLASİĞİ
                Son dönemin en başarılı isimlerinden Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava" konserlerinin 2022 sezonundaki 11. konseri için önceki gece sahnedeydi. Taşçı'nın Harbiye konserlerinin hepsinde olduğu gibi bu konserin de biletleri günler önce tükendi.



                MEDYUM MÜJDE!
                'Kutsal Damacana' serisinin son filmi Kutsal Damacana 4'ün oyuncu kadrosunda Müjde Uzman, 'Astral İnci' karakteriyle yer alacak. Merakla beklenen filmde güzel oyuncu, Şafak Sezer'in canlandırdığı 'Fikret' karakterinin medyum aşkı 'İnci'ye hayat verecek.



                YENİ GÖZDESİ
                İlk teklisi "Taze Bitti" ile başarı yakalayan Sucu, "Tut Elimden" isimli şarkısıyla da yine iddialı... Sucu'nun kendi kızını oynattığı klipte babasından sevgi ve şefkat görmeyen bir kızın hikayesine dokunaklı ve dramatik bir şekilde dikkat çekiyor.



                    MAVİ BONCUK
                    ATV'nin beğenilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Pelin Akil, geçtiğimiz gün reklam iş birliği yaptığı bir kozmetik markasının davetindeydi. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun mavi takımıyla sergilediği şıklığa da "Mavi boncuk" yorumları yağdı.



                    AFİŞ ÇIKTI
                    Ahmet Kural ve Ecem Erkek'in seslendirdiği 'Sigarası Yaldızlı' şarkısı ve klibi ile şimdiden büyük ilgi uyandıran 'Müjdemi İsterim'in afişi de yayınlandı. Filmin eğlenceli hikayesine gönderme yapan afişte başrol oyuncularının yanı sıra Mehmet Özgür ve İlker Aksum da yer aldı.



                    KEYİF DEMETİ
                    Bahçe işleriyle uğraşmaktan büyük keyif alan Demet Şener, önceki gün iş başındaydı. Evindeki çiçeklerin saksılarını değiştirip onlara tek tek bakım yapan eski manken, İstinye'deki evinde de objektiflere böyle keyif pozu verdi.



                        GÖZYAŞLARI SEL OLDU
                        Pazartesi akşamlarının büyük beğeni ile izlenen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"nın önceki akşamki yeni bölümünde gözyaşları sel oldu. Sevilen dizide, Elif ve Güneş'in haciz gelen evlerindeki duygu yüklü anları izleyicilerin yüreğini ısıtırken "Benim evim sensin" diyen küçük kız herkesi gözyaşlarına boğdu. Elif karakterine hayat veren Seray Kaya ve Güneş'i oynayan Azra Aksu performansları ile tam not alırken sosyal medya ise övgü dolu yorumların ardı arkası kesilmedi.



                        UĞURU BOYNUNDA
                        İkinci bebeğine beş aylık hamile olan Fahriye Evcen, dün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Belirginleşen karnıyla verdiği pozlarını Instagram hesabında yayınlayan Evcen'in güzelliği kadar boynundaki kolyesi de dikkatlerden kaçmadı. Birkaç ay önce Burak Özçivit'le verdiği pozunda da aynı kolyesi olan ünlü oyuncuya bu anlamlı kolyenin eşi tarafından armağan edildiği ortaya çıktı.



                        BOYNUNDAN ÇIKARMIYOR
                        Kuruluş Osman'ın yıldızı, eşinin ikinci bebeğine hamile olduğunu öğrenir öğrenmez güzel oyuncuya üzerinde dua yazılı olan bu kolyeyi hediye etti. Fahriye Evcen de o günden beri uğur olsun diye kolyesini boynundan çıkarmıyor.



                            NEFESLER TUTULUYOR
                            Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi giren 'Kuruluş Osman', izleyiciden tam not almıştı. Bu akşam yeni ve aynı zamanda 100. bölümüyle atv'de ekrana gelecek olan reyting rekortmeni dizide, nefesler yine tutuluyor. Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmüştür. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur.

                            DENGELER ALT ÜST OLUYOR
                            Osman Bey, oğulları arasında Orhan'a Karacahisar Kalesi'nin yönetimini bırakmasının ardından bu duruma son derece içerleyen oğlu Alaeddin babası ile bir araya gelir. Saraya yeni birisi gelir... Saraya gelen bu yeni kişi saray ve Konstantinapolis'te bütün dengeleri alt üst eder.



                            MUTLU SON
                            İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kendisi gibi şarkıcı olan 8 yıllık aşkı Levent Dörter ile dünya evine girdi. Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Berkay, İdo, gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık etti. Doğan SAVAŞ

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                            Haberler Saklambaç Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerer haberine Hülya Avşar ateş püskürdü
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