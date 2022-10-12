Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerer haberine Hülya Avşar ateş püskürdü





RACHEL HOLDİNG

Instagram fenomeni denilince ilk akla gelen isim olan ve yaptığı iş birlikleri sayesinde büyük bir servet kazanan Rachel Araz Kiresepi, adeta bir holdinge dönüştü. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarını profesyonelce yürütmek için bir ofis tutan sosyetik güzelin bir de özel asistanı var. Evinde iki aşçı, bir şoför, bir bahçıvan, temizlikle ve ev işleriyle ilgilenen iki kişi ve bir de bakıcısı olan Rachel Araz Kiresepi, 4 bin sterlin maaşla bir de dadı çalıştırıyor. Sosyetik güzelin Mikonos'taki eviyle de ilgilenen 1.500 Euro maaş verdiği ayrı bir çalışanı var. Tüm bunlar toplandığında sosyetik güzel, ofis hariç diğer çalışanlarına her ay toplamda yaklaşık 250 bin TL maaş veriyor.