Mina Somer ile Efe Ezer'in dev serveti! Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi...

Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi... Ünlü mimar Ali Somer'in kızı sosyetik Mina Somer ile dünyaca ünlü finansçı Efe Ezer'in dünyanın birçok yerinde lüks evleri olduğu ortaya çıktı. Çiftin Mikanos'ta 3 milyon Euro, Paris'te 6 milyon Euro, Stockholm'de 4 milyon Euro, Fransa Cote Azur'da 2 milyon Euro, Bodrum'da 20 milyon TL, İstanbul'da da 80 milyon TL'lik mülkleri bulunuyor.