Mina Somer ile Efe Ezer'in dev serveti! Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi...

Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi... Ünlü mimar Ali Somer'in kızı sosyetik Mina Somer ile dünyaca ünlü finansçı Efe Ezer'in dünyanın birçok yerinde lüks evleri olduğu ortaya çıktı. Çiftin Mikanos'ta 3 milyon Euro, Paris'te 6 milyon Euro, Stockholm'de 4 milyon Euro, Fransa Cote Azur'da 2 milyon Euro, Bodrum'da 20 milyon TL, İstanbul'da da 80 milyon TL'lik mülkleri bulunuyor.
KIŞIN PARİS, YAZIN MİKANOS
Lüks hayatını ve evlerini sosyal medya hesabından gözler önüne sermekten de geri kalmayan Mina Hanım, kış aylarını daha çok Paris'te geçirirken yazları ise Bodrum ile Mikanos arasında mekik dokuyor. Mina Somer ile eşi Efe Ezer, şimdilerde ise Mikanos'taki fırtınadan kaçıp Cote Azur bölgesindeki evlerine gitti.
PARİS'TEKİ EV: 6 MİLYON EURO