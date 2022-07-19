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    Mina Somer ile Efe Ezer'in dev serveti! Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi...

    Sosyetik Mina Somer ve finansçı eşi Efe Ezer, gayrimenkul zengini çıktı. Çiftin; Paris, Mikanos, Cote Azur, Stockholm, Bodrum ve İstanbul’da lüks evleri var. Bu evlerin toplam değeri ise yaklaşık 365 milyon TL...

    Dev servet

    Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi... Ünlü mimar Ali Somer'in kızı sosyetik Mina Somer ile dünyaca ünlü finansçı Efe Ezer'in dünyanın birçok yerinde lüks evleri olduğu ortaya çıktı. Çiftin Mikanos'ta 3 milyon Euro, Paris'te 6 milyon Euro, Stockholm'de 4 milyon Euro, Fransa Cote Azur'da 2 milyon Euro, Bodrum'da 20 milyon TL, İstanbul'da da 80 milyon TL'lik mülkleri bulunuyor.

    KIŞIN PARİS, YAZIN MİKANOS
    Lüks hayatını ve evlerini sosyal medya hesabından gözler önüne sermekten de geri kalmayan Mina Hanım, kış aylarını daha çok Paris'te geçirirken yazları ise Bodrum ile Mikanos arasında mekik dokuyor. Mina Somer ile eşi Efe Ezer, şimdilerde ise Mikanos'taki fırtınadan kaçıp Cote Azur bölgesindeki evlerine gitti.

    PARİS'TEKİ EV: 6 MİLYON EURO

        STOCKHOLM'DEKİ EV:
        4 MİLYON EURO

        BODRUM'DAKİ EV:
        20 MİLYON TL

        MİKANOS'TAKİ EV:
        3 MİLYON EURO
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            Haberler Saklambaç Mina Somer ile Efe Ezer'in dev serveti! Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi...
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