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    Seren Serengil’den ezeli düşmanı Gülben Ergen’e çirkin gönderme: Selülit kremimi mutlaka deneyin

    Seren Serengil’den ezeli düşmanı Gülben Ergen’e çirkin gönderme. Ergen’in mayolu bir fotoğrafını yüzünü gizleyerek paylaşan Serengil, “Yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin” yazdı. Serengil’in rencide edici paylaşımı büyük tepki çekti.

    Bel altı vurdu

    Magazin camiasının kavgalı ikilisi Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki gerilim devam ediyor. Gülben Ergen, geçtiğimiz hafta paylaştığı mayolu fotoğrafıyla büyük ses getirmişti.

    Şarkıcıya, "Seren görmesin, kıskançlıktan çatlar" yorumları gelmişti. Ergen'in fotoğraflarında Photoshop olduğunu ima eden Seren Serengil ise önceki gün sınırları aştı.



    Seren Serengil, kendi selülit kreminin reklamını yaptığı Instagram paylaşımda Gülben Ergen'in bu fotoğrafını kullandı.

    SEREN DOZU KAÇIRDI
    Şarkıcı, kavgalı olduğu Gülben Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını yüzünü gizleyerek paylaşıp, "İleri derece portakal görünümlü, yağ bağlamış ayaklara çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" yazdı. Sürekli kadın haklarından bahseden Serengil'in, 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medyada tepki çekti. Serengil'e "Bu yaptığın insanlık değil", "Rekabet ayrı bel altı vurmak ayrı" "Hastayım diyorsun böyle çirkinlikler yapıyorsun" diye tepkiler geldi.
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