Seren Serengil’den ezeli düşmanı Gülben Ergen’e çirkin gönderme: Selülit kremimi mutlaka deneyin





Seren Serengil, kendi selülit kreminin reklamını yaptığı Instagram paylaşımda Gülben Ergen'in bu fotoğrafını kullandı.

SEREN DOZU KAÇIRDI

Şarkıcı, kavgalı olduğu Gülben Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını yüzünü gizleyerek paylaşıp, "İleri derece portakal görünümlü, yağ bağlamış ayaklara çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" yazdı. Sürekli kadın haklarından bahseden Serengil'in, 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medyada tepki çekti. Serengil'e "Bu yaptığın insanlık değil", "Rekabet ayrı bel altı vurmak ayrı" "Hastayım diyorsun böyle çirkinlikler yapıyorsun" diye tepkiler geldi.