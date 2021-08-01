Seren Serengil durmuyor! Gülben Ergen’in öyle bir fotoğrafını yayınladı ki görenler inanamadı ‘Bu paylaşım kavga çıkarır’
Seren Serengil durmuyor! Ünlü sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın bikinili pozu üzerinden Gülben Ergen'e göndermede bulunmuştu. Seda Sayan'ın yaşına göre iyi bir görünüme sahip olduğunu dile getiren Serengil, yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen'i photoshop yapmakla suçlamıştı. Serengil, son paylaşımında yine Gülben Ergen'i hedef aldı. Ünlü sunucu, Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak şarkıcının selülitlerine dikkat çekti. Serengil'in gönderisini görenler ise 'Bu paylaşım kavga çıkarır' ifadelerini kullandı. İşte Seren Serengil'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
01.08.2021 01:42
- Son Güncelleme: 01.08.2021 01:49
Seren Serengil, Instagram hesabından kendi selülit kreminin reklamını yaptığı bir paylaşımda yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen'i hedef aldı.
Gülben Ergen'in kafa kısmını kıptığı mayolu bir pozunu Instagram sayfasında yayınlayan Serengil, paylaşımına düştüğü notla adeta yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.