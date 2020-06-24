Turizm cenneti Bodrum'daki hesap kazığı, bu yıl korkunç boyutlara ulaştı… Geçtiğimiz haftalarda gözde tatil beldesi Türkbükü'nde hizmet veren lüks bir otel, iki şezlongun günlük fiyatının bin lira olduğunu açıkladı. Bu rakamı duyan sosyete bile ayaklandı!