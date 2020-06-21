Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ablasının doğum günü için hediye almaya çıktığını söyleyen iki çocuk annesi Şıkel, Bodrum'daki şezlong fiyatlarına tepki gösterdi ve tatilde yazlık evlerinde kalacaklarını belirtti.
Şıkel, "Bin liralık şezlong fiyatları çok abartı. Ama tercih meselesi. İsteyen 35 liralık şezlongta kalır, isteyen bin lira verir. Beni soracak olursanız ben asla öyle bir para vermem. O kadar aklımı kaybetmedim. Zaten bizim orda evimiz var tatilimizi evimizde geçireceğiz" dedi.
Geçen yıl 40 liralık ayrana bile isyan ettiğini belirten güzel model, paranın kolay kazanılmadığını söyledi.