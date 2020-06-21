



Şıkel, "Bin liralık şezlong fiyatları çok abartı. Ama tercih meselesi. İsteyen 35 liralık şezlongta kalır, isteyen bin lira verir. Beni soracak olursanız ben asla öyle bir para vermem. O kadar aklımı kaybetmedim. Zaten bizim orda evimiz var tatilimizi evimizde geçireceğiz" dedi.