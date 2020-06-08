Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği "İstanbul Yeditepe Konserleri" bugün Ajda Pekkan ile başlıyor. Konser, bugün 22.30'da T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanacak.
İstanbul Boğazı'nın yanı başında Kuruçeşme'de gerçekleştirilecek konserlerde sırasıyla, Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam gibi toplam 60 yıldız sevenleriyle buluşacak.
Sibel Can, yarın akşam sevenlerine unutulmaz şarkılarını söyleyecek.
Funda Arar, 11 Haziran'da konser verecek.