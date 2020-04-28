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    • Saklambaç
    • 28.04.2020 Gazete
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    Ünlü modacı , yaşamını yitirdi

    İki yıl önce beyin i teşhisi konan ve ameliyat olan (64), dün hayata gözlerini yumdu. Sevenleri, “İsmin gibi nurlar içinde uyu inşallah” diyerek dualar etti.

    Nur içinde uyu

    İki yıl önce beyin i teşhisi konan ve ameliyat olan (64), dün hayata gözlerini yumdu. Ünlü modacının yaşamını yitirmeden saatler önce yaptığı paylaşım ise yürek burktu: Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim bende kal evde kal. Nur Yerlitaş'ın ölümü sevenlerini de yasa boğdu…


    SEDA SAYAN: Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım, uğur böceğim, akıl hocam, kılavuzum ismin gibi nurlar içinde uyu inşallah Nur Yerlitaş. Başımız sağ olsun.



    IŞIL REÇBER: Birtaneciğim ismin gibi nur içinde huzurla uyu.



    İVANA SERT: Birlikte çalışma şansına sahip olduğum canım Nur'um nurlar içinde uyu. Işığın bol mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimde olacaksın.

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