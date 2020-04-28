İki yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve ameliyat olan Nur Yerlitaş (64), dün hayata gözlerini yumdu. Ünlü modacının yaşamını yitirmeden saatler önce yaptığı paylaşım ise yürek burktu: Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim bende kal evde kal. Nur Yerlitaş'ın ölümü sevenlerini de yasa boğdu…





SEDA SAYAN: Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım, uğur böceğim, akıl hocam, kılavuzum ismin gibi nurlar içinde uyu inşallah Nur Yerlitaş. Başımız sağ olsun.







IŞIL REÇBER: Birtaneciğim ismin gibi nur içinde huzurla uyu.







İVANA SERT: Birlikte çalışma şansına sahip olduğum canım Nur'um nurlar içinde uyu. Işığın bol mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimde olacaksın.