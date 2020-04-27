RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika Nur Yerlitaş hayatını kaybetti haberi herkesi şoke etti! İşte Nur Yerlitaş'ın son hali

Son dakika haberi ünlü modacı Nur Yerlitaş'tan geldi. Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. İki beyin ameliyatı geçiren Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi herkeste şok etkisi yaratırken, ünlü modacının neden öldüğü ve son hali merak konusu oldu. Beyin ameliyatları sonrasında zor günler geçiren Nur Yerlitaş kimdir? İşte hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son hali ve son paylaşımı...

27.04.2020 16:37 - Son Güncelleme: 27.04.2020 17:12
Son dakika Nur Yerlitaş hayatını kaybetti haberi herkesi şoke etti! İşte Nur Yerlitaş'ın son hali

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Son dakika Nur Yerlitaş öldü haberi herkeste şok etkisi yaratırken, Nur Yerlitaş'ın ölüm nedeni ve son hali de merak konusu oldu.

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Son dakika Nur Yerlitaş hayatını kaybetti haberi herkesi şoke etti! İşte Nur Yerlitaş'ın son hali

Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği moda programlarıyla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

Son dakika Nur Yerlitaş hayatını kaybetti haberi herkesi şoke etti! İşte Nur Yerlitaş'ın son hali

SON PAYLAŞIMINI DÜN YAPTI

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı.
Bu posta, Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.

Son dakika Nur Yerlitaş hayatını kaybetti haberi herkesi şoke etti! İşte Nur Yerlitaş'ın son hali

Ünlü modacı bugün hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş kaç yaşındaydı? Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son hali nasıldı? İşte Nur Yerlitaş'ın hayat hikayesi...

Son dakika Nur Yerlitaş hayatını kaybetti haberi herkesi şoke etti! İşte Nur Yerlitaş'ın son hali

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı.

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