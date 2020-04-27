Son dakika Nur Yerlitaş hayatını kaybetti haberi herkesi şoke etti! İşte Nur Yerlitaş'ın son hali

SON PAYLAŞIMINI DÜN YAPTI

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı.

Bu posta, Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.