Son dakika Nur Yerlitaş hayatını kaybetti haberi herkesi şoke etti! İşte Nur Yerlitaş'ın son hali
Son dakika haberi ünlü modacı Nur Yerlitaş'tan geldi. Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. İki beyin ameliyatı geçiren Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi herkeste şok etkisi yaratırken, ünlü modacının neden öldüğü ve son hali merak konusu oldu. Beyin ameliyatları sonrasında zor günler geçiren Nur Yerlitaş kimdir? İşte hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son hali ve son paylaşımı...
27.04.2020 16:37
- Son Güncelleme: 27.04.2020 17:12
Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği moda programlarıyla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.
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