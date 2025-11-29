Sergen Yalçın'dan sürpriz! Beşiktaş'ın ilk 11'i netlşeşti

2 MAÇTA 2 GALİBİYET İki takım geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda da karşı karşıya gelmiş, Beşiktaş deplasmanda 1-0, sahasında ise 3-0 kazanarak rakibine üstünlük kurmuştu.

DEPLASMANDA TABLO DEĞİŞMİYOR Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında oynadığı 8 maçın 6'sını galibiyetle tamamladı. Bir karşılaşma berabere biterken sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 17 gol atıp yalnızca 6 gol yedi.

16 MAÇIN 15'İNDE GOL SEVİNCİ Siyah-beyazlı ekip Karagümrük karşısında oynadığı 16 maçın 15'inde gol attı. Beşiktaş'ın gol bulamadığı tek mücadele, 1961-1962 sezonunda 1-0 kaybettiği maç oldu. Kırmızı-siyahlılar ise 6 maçta gol atmayı başaramadı.

EN FARKLI SKORLAR BEŞİKTAŞ'TAN Rekabetteki en farklı galibiyetler Beşiktaş'ın hanesine yazıldı. Siyah-beyazlılar bir kez 4-0, dört kez ise 4-1'lik sonuçlarla sahadan ayrıldı. Karagümrük'ün Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetleri ise 1-0 ve 2-1 olarak kayıtlara geçti.