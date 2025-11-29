PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın'dan sürpriz! Beşiktaş'ın ilk 11'i netlşeşti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 3 puanla sahdan ayrılmak amacında. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu randevuda ilk 11 için kararını verdi. İşte detaylar...

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı.

REKABETTE 17. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar oynanan lig maçlarında ortaya koyduğu üstün performansı sürdürmeyi hedefliyor.

KARTAL ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında 1959'dan bu yana oynanan 16 lig maçının 11'ini siyah-beyazlılar kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip yalnızca 2 kez galip gelirken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri toplam 35 kez havalandırdı, Karagümrük ise 12 gol buldu.

2 MAÇTA 2 GALİBİYET

İki takım geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda da karşı karşıya gelmiş, Beşiktaş deplasmanda 1-0, sahasında ise 3-0 kazanarak rakibine üstünlük kurmuştu.

DEPLASMANDA TABLO DEĞİŞMİYOR

Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında oynadığı 8 maçın 6'sını galibiyetle tamamladı. Bir karşılaşma berabere biterken sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 17 gol atıp yalnızca 6 gol yedi.

16 MAÇIN 15'İNDE GOL SEVİNCİ

Siyah-beyazlı ekip Karagümrük karşısında oynadığı 16 maçın 15'inde gol attı. Beşiktaş'ın gol bulamadığı tek mücadele, 1961-1962 sezonunda 1-0 kaybettiği maç oldu. Kırmızı-siyahlılar ise 6 maçta gol atmayı başaramadı.

EN FARKLI SKORLAR BEŞİKTAŞ'TAN

Rekabetteki en farklı galibiyetler Beşiktaş'ın hanesine yazıldı. Siyah-beyazlılar bir kez 4-0, dört kez ise 4-1'lik sonuçlarla sahadan ayrıldı. Karagümrük'ün Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetleri ise 1-0 ve 2-1 olarak kayıtlara geçti.

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası sona eren Orkun Kökçü, yarınki mücadelede yeniden forma giyebilecek. Fenerbahçe derbisinde 2 maç men cezası alan 24 yaşındaki orta saha, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde takımdaki yerini alacak. Orkun bu sezon 15 maçta 3 asist yaptı, 2 kez kırmızı kart gördü.

4 EKSİK VAR

Sakatlıkları sona eren Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu bireysel çalışmalara başlasa da maç kadrosunda olmayacak. Bir süredir takımla çalışamayan Rafa Silva da Karagümrük karşısında görev yapamayacak. Ayrıca sakatlığı açıklanan Rıdvan Yılmaz da görev yapamayacak.

UDUOKHAI SINIRDA

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Felix Uduokhai sarı kart sınırında bulunuyor. Alman futbolcu, yarın kart görmesi halinde gelecek hafta Gaziantep FK karşısında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Kartal Kayra, Orkun, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure

