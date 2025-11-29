İlim Yayma Ödülleri 2025 sahiplerini buldu: Büyük Ödül Prof. Dr. Özcan Erel’e verildi

AA, Fotoğraf

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ PROF. DR. ŞENER AKTÜRK'E

Törende Sosyal Bilimler Ödülü, modern ulus-devlet teorileri ve etnisite çalışmaları alanındaki akademik üretimleriyle uluslararası alanda tanınan Prof. Dr. Şener Aktürk'e verildi. Ödülü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin takdim etti.

1981'de İzmit'te doğan Aktürk; Chicago Üniversitesi'nde çift anadal lisans eğitimi, ardından aynı üniversitede yüksek lisans, Berkeley'de ise Siyaset Bilimi doktorası tamamladı. Almanya ve Rusya'da saha araştırmaları yapan Aktürk, Harvard Üniversitesi Davis Rusya ve Avrasya Araştırmaları Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldı ve üniversitede ders verdi. 2010'dan bu yana Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapan Aktürk, 2022'de profesör unvanını aldı.

Aktürk'ün 2024 itibarıyla 16 SSCI makalesi, Cambridge University Press'ten yayımlanan ve Joseph Rothschild Kitap Ödülü kazanan bir kitabı, yüksek etki faktörlü dergilerde yayımlanan çok sayıda akademik çalışması bulunuyor. Araştırmaları, 173 ülkenin devlet politikalarını konu alan kapsamlı veri setleri ve karşılaştırmalı rejim analizleriyle uluslararası literatürde referans kabul ediliyor.

Prof. Aktürk konuşmasında, "İlim Yayma Ödülleri'nde; Sosyal Bilimler alanında bu kıymetli ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Batı Avrupa'da Müslümanların ve diğer dini azınlıkların Orta Çağ'da yok edilmesini ele alan eserimin takdir edilmesi, benim için büyük bir onurdur." dedi.