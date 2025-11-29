İlim Yayma Ödülleri 2025 sahiplerini buldu: Büyük Ödül Prof. Dr. Özcan Erel’e verildi
İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncü töreni 29 Kasım’da AKM’de gerçekleştirildi. Bu yıl Büyük Ödül Prof. Dr. Özcan Erel’e, Mühendislik–Doğa–Sağlık Bilimleri Ödülü Prof. Dr. Barış Bayram’a, Sosyal Bilimler Ödülü ise Prof. Dr. Şener Aktürk’e verildi. Prof. Dr. Özcan Erel’e ödülünü Başkan Erdoğan takdim etti.
İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Türkiye'de bilimsel üretimi teşvik etmeyi ve akademik başarıları toplumla buluşturmayı amaçlayan organizasyonda bu yıl toplam 1.324 başvuru değerlendirildi. Büyük Ödül'e Prof. Dr. Özcan Erel, Sosyal Bilimler Ödülü'ne Prof. Dr. Şener Aktürk, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'ne ise Prof. Dr. Barış Bayram layık görüldü. Büyük Ödül kapsamında 5 milyon lira, diğer iki kategoride ise 2'şer milyon liralık ödül takdim edildi.
ERDOĞAN, BÜYÜK ÖDÜLÜ PROF. DR. ÖZCAN EREL'E TAKDİM ETTİ
Tıp alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla uluslararası bilim literatüründe öne çıkan Prof. Dr. Özcan Erel, İlim Yayma Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. Konya'nın Kulu ilçesinde 1963'te doğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Biyokimya Merkez Laboratuvarı Sorumlusu olarak görev yapan Erel'e ödülü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.
Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan ve dünya genelinde yüksek prestije sahip "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde üst sıralarda yer alan Prof. Erel, oksidatif stresi ölçen dünyanın ilk ve tek yerli test kitini geliştirmesiyle tanınıyor. Endüstriyel üretime geçen test kiti hâlihazırda 25 ülkeye ihraç ediliyor.
Prof. Erel'in bugüne kadar 436 uluslararası makalesi yayımlanırken, çalışmaları 16 binden fazla atıf aldı. Araştırmalarının 10'u somut ürüne dönüştü ve tıp araştırmaları ile endüstride geniş kullanım alanı buldu.
Ödül sonrası konuşmasında Prof. Erel, "İlim Yayma Ödülleri 2025 Büyük Ödülü'ne layık görülmek, benim için büyük bir onur olduğu kadar derin bir sorumluluktur. Bilimsel çalışmalarım boyunca temel hedefim; laboratuvarda geliştirdiğimiz yöntemlerin sağlığa gerçek bir katkı sunması, ülkemizin bilim üretme kapasitesini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke olmasına destek vermek oldu." ifadelerini kullandı.
SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ PROF. DR. ŞENER AKTÜRK'E
Törende Sosyal Bilimler Ödülü, modern ulus-devlet teorileri ve etnisite çalışmaları alanındaki akademik üretimleriyle uluslararası alanda tanınan Prof. Dr. Şener Aktürk'e verildi. Ödülü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin takdim etti.
1981'de İzmit'te doğan Aktürk; Chicago Üniversitesi'nde çift anadal lisans eğitimi, ardından aynı üniversitede yüksek lisans, Berkeley'de ise Siyaset Bilimi doktorası tamamladı. Almanya ve Rusya'da saha araştırmaları yapan Aktürk, Harvard Üniversitesi Davis Rusya ve Avrasya Araştırmaları Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldı ve üniversitede ders verdi. 2010'dan bu yana Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapan Aktürk, 2022'de profesör unvanını aldı.
Aktürk'ün 2024 itibarıyla 16 SSCI makalesi, Cambridge University Press'ten yayımlanan ve Joseph Rothschild Kitap Ödülü kazanan bir kitabı, yüksek etki faktörlü dergilerde yayımlanan çok sayıda akademik çalışması bulunuyor. Araştırmaları, 173 ülkenin devlet politikalarını konu alan kapsamlı veri setleri ve karşılaştırmalı rejim analizleriyle uluslararası literatürde referans kabul ediliyor.
Prof. Aktürk konuşmasında, "İlim Yayma Ödülleri'nde; Sosyal Bilimler alanında bu kıymetli ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Batı Avrupa'da Müslümanların ve diğer dini azınlıkların Orta Çağ'da yok edilmesini ele alan eserimin takdir edilmesi, benim için büyük bir onurdur." dedi.
MÜHENDİSLİK, DOĞA VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ PROF. DR. BARIŞ BAYRAM'A
Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü ise yapay zekâ uygulamaları, MEMS teknolojileri ve akıllı sensör sistemleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Barış Bayram'a verildi. Ödül, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından takdim edildi.
1977'de İzmir'de doğan Prof. Bayram, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Stanford University'de tamamladı. 2018'de profesör unvanını alan Bayram, özellikle MEMS tabanlı sensör teknolojileri üzerine geliştirdiği yenilikçi yöntemlerle akademi ve endüstride önemli bir etki yarattı. Yapay zekâ ile entegre sensör sistemleri, elektromanyetik uygulamalar ve elektronik mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla biliniyor.
Prof. Bayram, konuşmasında, "2025 İlim Yayma Ödülleri'nde; Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri alanında bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir onurdur. Amacı; güzel insan yetiştirmek olan bu vakfın takdirini, kıymetli buluyorum. Bilim için emek veren binlerce akademisyenin, verilecek küçük bir teşvikle çok daha büyük başarılar ortaya koyabileceğine inanıyorum." dedi.