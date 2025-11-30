CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu'na sadık vekillere ihraç tehdidi
Şaibe korkusu CHP'ye 2 yılda 4 kurultay yaptırdı. "Tek adaylı" 39. Olağan Kurultaya "eş genel başkan" gölgesi düştü. İBB'deki asrın yolsuzluğu bir kenarda dururken CHP'ye "Eko"sistem'in ipotek koyduğu görüldü. Silivri tahakkümündeki kurultayda Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve sadık vekilleri ihraçla tehdit etti. Dün, "Göbeğini kaşıyan adam!" olarak aşağılanan kitleleri bugün "pijamalı adam" diyerek aşağılamaya kalktı.
CHP 38. kurultay üzerindeki şaibeler, belediyeleri saran ve partiyi ele geçirmeyi hedefleyen yolsuzluk ve casusluk "Eko"sisteminin gölgesinde 39. Kurultaya gitti.
Kurultaya "çift başlı" yapı damgasını vurdu. Yapay zekâlı konuşması ekrana yansıtılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'eş başkan' edasıyla partiye bir kez daha yön verdi.
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, davete rağmen salona gelmedi.
ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu "Müesses nizama işbirlikçi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak!" diyerek hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'NA SADIK VEKİLLERE "İHRAÇ" TEHDİDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" diyerek muhaliflere 'ihraç' tehdidini yineledi.
DALGA DALGA YAYILAN "ARINMA" ÇAĞRILARI
Bilindiği üzere CHP'den son günlerde "arınma" çağrıları yükseliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen 10 milletvekili bildiri yayımladı. Daha sonra Kılıçdaroğlu "parti rüşvet çarkının müteaahitlerinden arınmalı" çağrısında bulundu.
''Hırsızın partisi olmaz''
ÇAKIR: 10 KERE KURULTAY YAPTIK! HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ
Arınma çağrısı yapılan bildiride imzası bulunan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise "10 kere kurultay yaptık. Eğer temel yanlışsa sizi bunlar kurtarmaz. Sizin yapacağınız iş şaibeye karışmış arkadaşları partiden ihraç etmek. Ya baklava kutusuna parayı ben mi koydum arkadaş ya?" dedi.
"Hırsızın partisi olmaz. Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i eleştirdi.
Tüm bu tartışmalarla beraber tek adaylı ama 'eş genel başkanlı' seçimin sonucunda Özel 1333 oyla genel başkan seçildi.
ŞAİBE PANİĞİ 2 YILDA 4 KURULTAY YAPTIRDI!
Mutlak butlan davasının endişesiyle kurultay üstüne kurultay yapan Özel, böylelikle son 2 yılda 4. kez genel başkan seçilmiş oldu.
ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ DELİNECEK Mİ?
Bugün ise PM ve YDK seçimleri gerçekleştirilecek.
Çarşaf liste usulüyle gerçekleştirilecek olan PM seçimlerinde muhalif kanadın bireysel adaylıklarla yarışa katılarak, Özel'in anahtar listesini delmek için mücadele etmesi bekleniyor.
ÖZGÜR (!) CHP'YE 'EKO'SİSTEM İPOTEĞİ
SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'nin 39. Kurultayı'nı yerinden takip etti. "Eko"sistemin hala çalıştığını, Silivri'nin Genel Merkez üzerinde nasıl tahakküm kurduğunu anlattı.
Müderrisoğlu'nun "Özgür (!) CHP'ye 'Eko'sistem ipoteği" başlıklı yazısından öne çıkanlar şöyle:
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'ndayız. Ankara Spor Salonu'na giden caddeler de kurultay salonu da sakin. "Tek adaylı" ama "Eş genel başkanlı" seçimin sonucu zaten belli olduğundan, bütün mücadele Parti Meclisi'ne girebilmek üzerine kuruluydu.
Ne de olsa milletvekili adaylığını garantilemenin en kestirme yolu PM'den geçiyor... Kurultay, Ekrem İmamoğlu'nun, "yapay zekâ ile kurgulanmış" 20 dakikalık manifestosuna sahne oldu. Sloganlar ve grafiklerle desteklenmiş bu özel yapım, "Ekosistem"in hâlâ çalıştığını da gösteriyordu. Eş Başkanın Silivri'den idare etmeye çalıştığı bu kurultayda da CHP ve türevlerinin zihni kodlarında yapısal bir değişim olmadığı anlaşıldı.
Dün, "Göbeğini kaşıyan adam!" olarak aşağılanan kitleler, bu kez, "Elinde uzaktan kumanda, pijamasıyla evinde TV seyreden adama" dönüşüvermişti. Siyasetin garip çelişkisi olsa gerek... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin geleceğini de üstü örtülü biçimde tehdit ettiği o pijamalı adamda arıyordu: "...Evde elinde kumandasıyla oturan pijamalıya sesleniyorum. Ya meydanlara çıkacaksın bu darbe (!?) ile yüzleşeceksin, nereye davet ediliyorsan oraya güç vereceksin ya da sonra hiç hayıflanmayacaksın!"
Özel, 75 dakikalık konuşmasında sık sık "İmamoğlu'na mesaj gönderirken" CHP'nin "rüşvet ağından arınması gerektiğini söyleyen" eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da -isim vermeden- laf çaktı. ".. Müesses nizama işbirlikçi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak!" Dünkü paket program için "CHP'nin, muhalefetteki son kurultayı" diyen Özel, "Bu parti, seçim gecesi ışıkları erkenden söndüren, üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak" vaadinde bulundu.
Lâkin CHP'li belediyeleri saran "yolsuzluk çarkıyla yüzleşmek" yerine İmamoğlu'nun şahsında somutlaşan iddiaları ısrarla görmezden gelmeyi tercih etti!
KURULTAYDA BÜYÜK AYIP
Ve nihayet... "Kürt kökenli vatandaşlara, özde değil sözde sahip çıkar gibi yaptı!" İmralı'daki görüşmeye CHP'nin temsilci vermemesini savundu. Anlaşılamayan bir dayatmadan bahsetti. Meclis'te komisyon kurulmasını hep istediklerini anlattı. Ama iş çözüm reçetesine gelince, orayı teğet geçti! Kurultayın, iktidar eleştirisi bölümünde sergilenen çirkinliğe, yani devletin ve milletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın "yuhalanmasına(!)" Özel ve Divan'ın kayıtsız kalması ise ayıp hanesine yazıldı!