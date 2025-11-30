CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğla'da deniz ile kara birleşti
Ege’yi sağanak felç etti! İzmir ve Muğla’da sokaklar göle döndü evler su altında araçlar yollarda mahsur kaldı altyapı yetersizliği vatandaşları isyan ettirdi.
Ege'yi etkileyen sağanak yağış, İzmir'i adeta felç etti. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Çeşme ilçesindeki altyapı yetersizliği nedeniyle evleri su bastı. Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Tekneler karaya oturdu.
Meteorolojinin turuncu ve sarı kodlu alarm verdiği Ege'yi sağanak yağış vurdu. İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Derelerden akan çamurlu su nedeniyle İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü. Çeşme ilçesinde denizle kara birleşti.
Muğla'da sağanak yağışa teslim oldu. Menteşe, Milas, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde yollardan sular adeta nehir gibi aktı. Aşırı yağışlardan Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli de nasibini aldı. CHP'li belediyelerin yönettiği tüm bu illerde altyapı yetersizliği nedeniyle oluşan su baskınlarına vatandaşlar isyan etti.