CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğla'da deniz ile kara birleşti

Ege’yi sağanak felç etti! İzmir ve Muğla’da sokaklar göle döndü evler su altında araçlar yollarda mahsur kaldı altyapı yetersizliği vatandaşları isyan ettirdi.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Ege'yi etkileyen sağanak yağış, İzmir'i adeta felç etti. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Çeşme ilçesindeki altyapı yetersizliği nedeniyle evleri su bastı. Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Tekneler karaya oturdu.

Fotoğraf (DHA) Meteorolojinin turuncu ve sarı kodlu alarm verdiği Ege'yi sağanak yağış vurdu. İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Derelerden akan çamurlu su nedeniyle İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü. Çeşme ilçesinde denizle kara birleşti.