Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkili olacak yeni bir yağış dalgasına dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Sıcaklıkların özellikle iç ve yüksek bölgelerde düşmesiyle bazı alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ihtimali de bulunuyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Aralık ayında kar yağacak mı? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 30.11.2025 09:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, Türkiye'nin büyük bölümünde bulutlu ve yağışlı bir hava düzeninin etkili olacağını ortaya koyuyor. Marmara'nın güney ve doğusunda, Ege ve Akdeniz genelinde, İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'da Van hariç geniş bir alanda, ayrıca Güneydoğu Anadolu'da Mardin hariç birçok noktada yağış bekleniyor. Samsun çevrelerinin de bu yağışlı tabloda yer alacağı bildirildi.

Yağışların çoğunlukla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, ayrıca Doğu Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yağışın zaman zaman kuvvetleneceği, bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği aktarılıyor.

Rüzgar Orta Karadeniz'de Etkisini Artıracak
Rüzgârın ağırlıklı olarak güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği ifade edilirken, Orta Karadeniz'in iç bölgelerinde zaman zaman hızını artırarak 40 ila 60 km/saate ulaşabileceği bildirildi.