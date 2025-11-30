Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, Türkiye'nin büyük bölümünde bulutlu ve yağışlı bir hava düzeninin etkili olacağını ortaya koyuyor. Marmara'nın güney ve doğusunda, Ege ve Akdeniz genelinde, İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'da Van hariç geniş bir alanda, ayrıca Güneydoğu Anadolu'da Mardin hariç birçok noktada yağış bekleniyor. Samsun çevrelerinin de bu yağışlı tabloda yer alacağı bildirildi.