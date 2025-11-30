Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkili olacak yeni bir yağış dalgasına dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Sıcaklıkların özellikle iç ve yüksek bölgelerde düşmesiyle bazı alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ihtimali de bulunuyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Aralık ayında kar yağacak mı? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 30.11.2025 09:15