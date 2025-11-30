A'Haber'in "Asrın Soykırımı: Gazze" belgeseli Siyonist İsrail'in katliamını gözler önüne serdi

Gazze (AA) İsrail Dış Politika Uzmanı Dr. Remsiz Çetin ise, 7 ekim saldırılarının Katil İsrail'e karşı bir cevap olduğunu altını çizerek, "7 Ekim saldırılarının Hamas tarafından İsrail'e karşı gerçekleşmesi aslında onlarca yıldır İsrail'in uluslararası hukukta tanımadığı ve özellikle Gazze'ye her yönüyle ablukaya aldığı bir politikaya verilen bir cevaptı." ifadelerini kullandı.

Cihan Harbi (AA) ASLINDA HER ŞEY CİHAN HARBİNDE BAŞLADI Peki, 7 Ekim'de mi başlamıştı her şey? Haydi, biraz geriye. Haritaların yeniden çizildiği Birinci Dünya Savaşı'na gidelim. O zamanlar Filistin, üç semavi dinin bir arada yaşadığı, saygı ve hoşgörünün hüküm sürdüğü Osmanlı toprağıydı. 1917 yılında ise İngilizler bu toprakları işgal etti. Aynı yıl İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Arthur Balfour bir mektup yazdı. Filistin ve Ortadoğu'yu kana bulayan bir mektup. MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Savaş sürerken 2 Kasım 1917 İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour bir deklarasyon yayınladığını belirterek, "Bu savaştan sonra o bölgelerde Yahudi devletinin kurulacağının ilanıydı. Tabii buradaki amaçları şuydu: Bir, Yahudilerin maddi ve insan desteğini almak. Mesela bir Yahudi taburunu koydular. O Yahudi taburu bize karşı mücadele etti o topraklarda. Tabii bu Balfour Deklarasyonu bütün Ortadoğu'da kan ve gözyaşını başlatan bir deklarasyondur. O günden sonra bu Yahudilere devlet vaadi 1948'de gerçekleşmiştir ve günümüze kadar da kaos ve gözyaşı maalesef dinmemiştir." ifadelerini kullandı.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu (AA) Açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Erhan Afyoncu şunları kaydetti: "Filistin yaklaşık son 3.000 yılda değişik milletlerin elinde kaldı. En uzun süre Türkler yönetti. Yani 820 yılla Türkler yönetti. Türklerden sonra Romalılar yönetti. Romalılardan sonra da 515 yılla Yahudiler yönetti. 1917'ye kadar bu toprakları yönetenler, huzur ve adaleti getirenler Türklerdi, Osmanlı İmparatorluğu'ydu. 19. yüzyılda İngiltere kendine partner olarak Osmanlı topraklarında Yahudileri seçti ve Yahudilerle işbirliğine başladı ve 1880'de Rus Çarı'nın öldürülmesinden sonra Yahudiler daha fazla Osmanlı topraklarına göç etmeye başladılar. 2. Abdülhamid bunu engellemek için büyük mücadeleler yaptı. Fakat 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu bu topraklarda mağlubiyete uğrayınca İngiltere 1917'de bu topraklara geldi. 1922'den 48'e kadar da Manda İdaresi olarak yönetti. Yani İngiltere'nin bu topraklara gelmesi bölgede huzuru ve adaleti bozmasına sebebiyet verdi." Uluslararası ilişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural, Hamas'ın 1987 kurulduğunun altını çizerek, "Filistin dediğimiz zaman çok önemli bazı kavramlar var: İntifada gibi. Birinci İntifada sonrası 1987'de ortaya çıkıyor Hamas. Şimdi 1980'lerdeki şartlarda, İntifada sonrasında İsrail'e karşı bir şeyler yapmak gerekliliğinden ve Filistinlileri temsilen ortaya çıkıyor. Operasyonlarda askeri kanat, siyasi temsiliyette de siyasi kanadını hep duyuyoruz. Fakat bu bir mücadele olduğu için İsrail'le gerçekleşen, hem sert güçle saldırılarda bir mukavemet ortaya koymak gerekiyor hem de bir şekilde taraflar arasında görüşmeler ve bir Filistin devletinin kurulması gerekliliğinden dolayı işin bir de siyasi kanadı oluyor ve ortaya çıkıyor. Yani baktığınızda Hamas aslında 38 yıllık bir hareket olarak ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze (AA) ZULME ENGEL OLAMIYORSANIZ DUYURUN 7 Ekim 2023'de kopan Aksa Tufanı, bu onurlu direniş bir sebep değil aksine sonuçtu. Yıllardır süren işgale süren direniş hareketiydi. Katil İsrail, bu harekâtın ardından harekete geçerek, "Demir Yumruk" hareketini başlattı. Bu sonu gelemeyecek olan katliamın bir emriydi bu. Gazze'ye bombalar yağıyor, milyonlarca Gazzeli, bu saldırıların altında kalarak can veriyordu.Türkiye, en başından beri "Zulme engel olamıyorsanız onu duyurun" anlayışıyla hareket etti. Başkan Erdoğan'ın uluslararası tüm platformlarda yaptığı "Filistin için özgürlük" çağrıları, bu süreçte yaşanan soykırımın en güçlü şekilde gündemde tutulmasını sağladı.