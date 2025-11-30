Fransız kanalında panik: Zelensky yayını bomba ihbarıyla kesildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin canlı bağlantısı sırasında bomba alarmı verildi. Fransız kanalı yayını aniden kesti; bina tahliye edildi. Paris polisi çevrede geniş güvenlik çemberi oluştururken 2 saatlik aramanın ardından tehditin asılsız olduğu belirlendi.
Fransız haber kanalında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yapılan canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi.
Yayın sırasında sirenler çalmaya başladı ve canlı yayın aniden kesildi.Zelensky'i yayına alan kanalda bomba alarmı
Kanalın başkent Paris'teki binası tahliye edildi.
BİNA ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bina çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturuldu.
Yaklaşık 2 saat süren kontrollerin ardından çalışanlar, yerel saatle 19.00 civarında binaya geri döndü.
Kimliği belirsiz bir kişinin emniyeti arayarak kamu yayıncısının binasını patlatacağını söylediği öğrenildi.
15 KASIM'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
Benzer bir bomba ihbarı, 15 Kasım'da BFMTV'nin Paris'teki merkezinde yaşanmıştı.
İhbar nedeniyle bina tahliye edilmiş ve yayınlar 2 saatten uzun süre kesintiye uğramıştı.
Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından çalışanlar binaya dönmüştü.