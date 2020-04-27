Nur Yerlitaş neden öldü? Nur Yerlitaş hastalığı neydi? Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Modayla ilgili televizyon programlarında jüri üyelikleri hatırlanan Nur Yerlitaş'tan acı haber geldi. Ünlü modacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl konulan beyin kanseri teşhisinin ardından iki kez ameliyat geçirmiş ve hastalıkla mücadele etmişti. Peki, beyin kanseri (beyin tümörü) belirtileri nelerdir? İşte, Nur Yerlitaş'ın hastalığı hakkında merak edilenler...

NUR YERLİTAŞ HASTALIĞI NEYDİ?

Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi koyulan Nur Yerlitaş iki kez ameliyat olmuştu. Yerlitaş ikinci ameliyatının ardından şu açıklamaları yapmıştı:

"Evet, ameliyat oldum. 3 hafta oldu ya da biraz daha geçti emin değilim. İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da vardı ilk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık.

Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim programınıza da katılacağım. İnşallah düzelince görüşürüz."

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.

YER ALDIĞI PROGRAMLAR

Bak Kim Dans Ediyor (2007)

Yemekteyiz (2010)

Bugün Ne Giysem (2011)

Bu Tarz Benim (2014)

İşte Benim Stilim (2015-2017)

Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm

"Türkan" – Demet Akalın (2011)

"Karagözlüm" – Serkan Kaya

BEYİN KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin tümörü (beyin kanseri) belirtileri, tümörün çapı, tipi ve yerleşimine bağlıdır. Belirtiler, tümörün sinir uçlarına basınç yapması, beyine hasar vermesi ya da tümörün büyüyerek kafatası içinde sıvı birikmesine sebep olması ile oluşur. Beyin tümörünün en sık görülen belirtileri arasında:

Sabahları kötüleşen baş ağrısı,

Bulantı ve/ya da kusma,

Konuşma, görme ya da duymada değişiklik,

Ayakta durur ya da yürürken denge problemi,

Kişilik, ruh hali ya da konsantre olma yetisinde aşırı değişiklik,

Hafızayla ilgili sorunlar,

Kaslarda seğirme, kasılma, spazm ya da nöbetler

Kol ve bacaklarda uyuşma ya da karıncalanma hissi bulunmaktadır.

Ancak, bu belirtiler çoğunlukla beyin tümörü yüzünden değildir başka bir sağlık problemine bağlı olarak da oluşabilir. Bu semptomları bulunan kişilerin vakit geçirmeden doktora görünmeleri erken tanı ve tedavi açısından büyük önem taşır.