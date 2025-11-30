Spor yazarları Trabzonspor'un Konyaspor zaferini değerlendirdi! "Fatih Tekke çılgınlığı"

Muçi'nin yerde kaldığı pozisyona hakem Alper Akarsu nasıl duyarsız kaldı, inanılır gibi değil! VAR olmasaydı, Trabzonspor'un buz gibi penaltısı güme gidecekti. Onuachu'nun penaltı golüyle soyunma odasına beraberlikle gitti Fırtına... Trabzonspor ikinci yarıya daha hızlı başlayınca aradığı ikinci golü de hemen buldu. Onuachu gerçekten mükemmel bir gol attı. Bu gol Papara Park tribünlerini de coşturdu. Bordo-mavililer öne geçtikten sonra hızlı top çevirmeye, önde daha fazla oyuncu ile gol aramaya başladı. Trabzonspor'un Onuachu'yu pamuklara sarması lazım. Bir golcüden çok daha fazlası Onuachu... Dün attığı gollerin dışında takıma liderlik de yaptı.

Batagov, Pina ve Olaigbe ve Mustafa Eskihellaç çok yürekli oyuncular. Bu dörtlü dün çok iyi bir maç çıkardı. Başakşehir maçının kahramanı Muçi, dün de Papara Park'ta sahne aldı. Takımına bir penaltı kazandırdı. Serbest vuruşta neredeyse sıfırdan ağları havalandırdı. Adeta bir Hami Mandıralı golü attı Muçi... Son iki maçta sezonun belki de en güzel gollerini attı Muçi... Trabzonspor farkı yakaladıktan sonra inanılmaz goller de kaçırdı. İlk yarıda vasat bir futbol ortaya koyan Trabzonspor, ikinci yarıda şampiyonluğu iliklerine kadar isteyen bir takım görüntüsüne bürününce TSunami'ye dönüştü. Fatih Tekke, bu genç ve mütavazı kadro ile muazzam işler yaptı şu ana kadar. Kim ne derse desin, zirve yarışının içinde bir Trabzonspor var... Fatih hocanın dediği gibi bu Trabzonspor, birinci de olabilir, dördüncü de... Bu sezon ligde Fatih Tekke çılgınlığı izliyoruz! Futbol güzel ve çılgınlıklarla dolu bir oyun değil mi zaten!

REHA KAPSAL: BÖLÜMÜ DEĞİL BÜTÜNÜ Trabzonspor'dan yine klasik bir oyun başlangıcı gördük dün. Temposuz, isteksiz rakibe deplasmanda oynadığını hissettirmeyen bir futbol gördük maçın hemen başlarında. Süper Lig'de sezonun ilk yarısı nerdeyse bitecek ve bu konuya hala bir çözüm bulunamadı. Tabii yine yenilen gol sonrası fabrika ayarına dönen oyun, rakibi geriye itme, maçın başında yapılmayan pres ve karşı presler, kazanılan sahipsiz toplar... Bunların sonucunda atılan gol ve kaçırılan pozisyonlar. Bordo mavililerin orta sahası top rakipteyken rahat geçiliyor. Bunun sonucu ilk 20 dakikada çok geçiş yediler. Bu üç orta saha oyuncu profili birbirini tamamlayan oyuncular değil. Trabzonspor oyun başlangıcında yapamadığı birçok oyun prensibini ilk yarının son bölümünde ve ikinci yarının başında doğru bir şekilde uyguladı. Hareketlilik, topsuz oyun, hücumda konumlanmalar ve pres gibi birçok parametreyi çok doğru şekilde yerine getirdiler. Bunlara agresiflik ve coşku da eklenince goller geldi.

Onuachu yine görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Muçi geçen haftaki gibi bu hafta da jeneriklik bir gol attı. Trabzonspor hak ettiği bir maçı kazandı. Benim bu sezon gördüğüm ilk 20 dakika hariç olmak üzere en tutarlı ve sürdürülebilir bir oyun oynadı. Bu performansı oyunun (bütününe) yayar ve de her maça bunu taşıyabilirse -bana göre en önemli konu başlığı bu- sezonun sonuna kadar şampiyonluk yarışında olurlar. Hem de yeni kurulan genç kadro ile bunu yapmak ve ezeli rakiplere göre çok daha az bir bütçeyle bunu başarmak büyük başarı. Tabii ki burda Fatih Tekke'nin emeğini ve hakkını da teslim etmek lazım.