CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na da "şaibe" gölgesi düştü. PM oylaması öncesi Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba öncülüğünde Ankara'nın 5 büyük meyhanesi kapatıldı. Cuma gecesi rakı balık masalarında CHP'yi dizayn etmek isteyenler Balıkhan'da toplandı. Vekillere tahsisli resmi plakalı araçlar ve Çankaya Belediyesi'nin otobüsü alkollü mekanlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan CHP Adana'da gruplaşma baş gösterdi. Zeydan Karalar destekçileri ile Burhanettin Bulut destekçileri arasında siyasi husumet gelişti.
38. Kurultay'daki şaibelerden aklanamayan CHP'nin 2 yılda 4. kez yaptığı kurultaya yine şaibe gölgesi düştü.
Tek adaylı 'eş genel başkanlı' 39. Kurultay'da Özgür Özel Silivri tahakkümü altında yeniden genel başkan seçildi. Formaliteden öteye geçmeyen kurultayda dananın kuyruğu PM seçimlerinde kopacak.
Partideki güç unsurları CHP'nin dizaynı için PM seçimlerini kritik bir viraj olarak görüyor.
'Eko'sistem varlığını sürdürmek, adı yolsuzluğa bulaşanlar dokunulmazlık için vekilliğe giden yolda PM'yi basamak olarak kullanmak isterken; parti içi muhalefet de Özgür Özel'in anahtar listesini delme hesabında.
PM SEÇİMLERİNE "PAVYON" MÜDAHALESİ: 5 BÜYÜK RAKI BALIK MEKANI KAPATTILAR
Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in "ağabeyim" dediği Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gökhan Günaydın'ın aralarında olduğu isimler PM seçimleri için cuma gecesi Ankara'daki 5 büyük rakı balık mekanı ve meyhaneyi kapattığı söyleniyor.
Bu mekanlar şu şekilde: Afitap meyhaneleri, Mühür, Çığ ve Balıkhan.
ŞAİBELİ KURULTAYDA DELEGELERE PARA VERİLEN O MEKANA GİTTİLER
Önceki gece CHP Malatya Milletvekil Veli Ağbaba'nın delegeleri Balıkhan'a götürdüğü öğrenildi.
Bilindiği üzere Balıkhan, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki şaibeli kurultayında rakı masalarında delege pazarlıklarının yapıldığı bir mekan. İddianamede "Delegelere para meyhanede dağıtıldı. Orada otururken partiden üst düzey isimler gelip destek istedi" gibi itiraflar mevcut.
İMAMOĞLU DANIŞMANLARINI PAVYONLARA GÖNDERDİ
Ağbaba'dan sonra Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın aynı mekana geldiği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun ise PM oylaması öncesi delegelerin götürüldüğü bu 5 mekana danışman gönderdiği söyleniyor.
VEKİLLERE TAHSİSLİ ARAÇLAR PAVYONDA
PM seçimlerine yapılan pavyon operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Vekillere tahsisli resmi plakalı araçların pavyon önünde uzun kuyruklar oluşturduğu objektiflere yansıdı.
SKANDAL! ÇANKAYA BELEDİYESİ'NİN OTOBÜSÜNÜ PAVYONUN ÖNÜNE ÇEKTİLER
Dahası partili isimler alkollü araç kullanmasın diye devreye CHP'li Çankaya Belediyesi sokuldu.
Gazeteci Engin Balım'ın aktardığına göre; Belediyenin otobüsü mekanın önüne çekildi. Alkol kullanan partililer otobüsle taşındı.
Bilindiği üzere Çankaya Belediyesi'ni Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner yönetiyor. Mekana otobüs gönderilmesinin talimatını da Güner'in verdiği söyleniyor.
RAKI BALIĞIN FATURASI GENEL MERKEZ KASASINDAN
İddialara göre sadece Cuma gecesi Balıkhan'da Veli Ağbaba öncülüğünde yenilen yemek ile Afitap ve Çığ isimli mekanlara giden CHP'lilerin geride bıraktığı fatura 640 bin TL!
Bu masrafların Genel Merkez kasasından ödendiği söyleniyor.
ZEYDANCILAR VE BURHANETTİNCİLER ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR
Öte yandan rakı balık masasında CHP'yi dizayn hesabı yapan partililer kendi aralarında birbirini yiyor.
Kurultay için Ankara'ya gelen CHP Adana ekibinde Zeydan Karalar destekçileri ile Burhanettin Bulut destekçileri arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
Adana'daki gruplaşma Ankara'ya taşınırken CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'nun "Böyle yemek mi olur?" diyerek vekillerin verdiği yemeği terk ettiği söyleniyor.
Tanburoğlu ekibini Ankara'da Tarabya Restaurant'ta toplarken; Burhanettin Bulut'un ekibi Fahri Balık'ta buluştu.
MEYHANEDE MENÜDE "ZEYDAN KARALAR" VAR
Fahri Balık'ta Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, 10 kurultay delegesi, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve gençlik kolları yer aldı.
Yine aynı mekana Burhanettin Bulut'un da gittiği öğrenildi.