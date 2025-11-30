CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba

38. Kurultay'daki şaibelerden aklanamayan CHP 'nin 2 yılda 4. kez yaptığı kurultaya yine şaibe gölgesi düştü. Tek adaylı 'eş genel başkanlı' 39. Kurultay'da Özgür Özel Silivri tahakkümü altında yeniden genel başkan seçildi. Formaliteden öteye geçmeyen kurultayda dananın kuyruğu PM seçimlerinde kopacak. Partideki güç unsurları CHP'nin dizaynı için PM seçimlerini kritik bir viraj olarak görüyor. 'Eko'sistem varlığını sürdürmek, adı yolsuzluğa bulaşanlar dokunulmazlık için vekilliğe giden yolda PM'yi basamak olarak kullanmak isterken; parti içi muhalefet de Özgür Özel'in anahtar listesini delme hesabında.

CHP





PM SEÇİMLERİNE "PAVYON" MÜDAHALESİ: 5 BÜYÜK RAKI BALIK MEKANI KAPATTILAR



Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in "ağabeyim" dediği Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gökhan Günaydın'ın aralarında olduğu isimler PM seçimleri için cuma gecesi Ankara'daki 5 büyük rakı balık mekanı ve meyhaneyi kapattığı söyleniyor.



Bu mekanlar şu şekilde: Afitap meyhaneleri, Mühür, Çığ ve Balıkhan.



ŞAİBELİ KURULTAYDA DELEGELERE PARA VERİLEN O MEKANA GİTTİLER



Önceki gece CHP Malatya Milletvekil Veli Ağbaba'nın delegeleri Balıkhan'a götürdüğü öğrenildi.



Bilindiği üzere Balıkhan, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki şaibeli kurultayında rakı masalarında delege pazarlıklarının yapıldığı bir mekan. İddianamede "Delegelere para meyhanede dağıtıldı. Orada otururken partiden üst düzey isimler gelip destek istedi" gibi itiraflar mevcut.



İMAMOĞLU DANIŞMANLARINI PAVYONLARA GÖNDERDİ



Ağbaba'dan sonra Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın aynı mekana geldiği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun ise PM oylaması öncesi delegelerin götürüldüğü bu 5 mekana danışman gönderdiği söyleniyor.