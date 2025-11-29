Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde yeni gün temasları başladı. Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü. Papa 14. Leo, Balat’ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi. Burada Patrik Bartholomeos ile ayine katılan Papa 14. Leo'nun ziyaretin ardından saat 14.20 sıralarında Balat'tan Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Papa 14. Leo'nun İstanbul'dan ayrılıp Beyrut'a hareket etti.
Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı.
PAPA 14. Leo, dört günlük Türkiye ziyaretinin ardından saat 14.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'den ayrıldı.
PAPA FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE AYİNE KATILDI
Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'daki temaslarının son gününde Papa, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un düzenlediği Aziz Andreas'ı anma ayinine iştirak etti. Papa 14. Leo, İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.
Papa 14. Leo, hitabında Türkiye seyahatinin bu anma etkinliğiyle sona erdiğini belirterek, geçmişte farklı kiliselerden Hristiyanlar arasında birçok yanlış anlamanın hatta çatışmaların yaşandığını, bugün bazı engeller olsa da birlik için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinlerine Papa 14. Leo'nun katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bartholomeos, kiliselerin birliği çabalarına işaret ederek, bu amaçla geçen 45 yılda başlayan çalışmaların sürece katkısına dikkati çekti.
Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından Hristiyan mezheplerinin ortak kutsama töreni"ne katıldı.
Patrik ile Patrikhane'de öğle yemeği yedikten sonra Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçecek.
PAPA FATİH KUMKAPI'DAKİ PATRİKLİK KİLİSESİ'NDE AYİNE KATILDI
PAPA 14’üncü Leo, Fatih Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti. Papa 14. Leo burada yaklaşık yarım saat içeride kalarak ayine katıldı. Papa 14. Leo daha sonra Fener Rum Patrikhanesi'ne hareket etti.
Türkiye'ye gelişinin dördüncü gününüde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Fatih Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere kaldığı St. Esprit Katedrali'nden sat 09.15 sıralarında haraket etti. Saat 09.20’de Patriklik Kilisesi'ne gelen Papa kendisini bekleyen din adamları ve yoğun güvenlik önlemleri arasında içeri girdi. Burada bir konuşma yapan Papa 14. Leo, Papa 14. Leo burada yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyet ve mutluluğu dile getirdi. Papa 14. Leo konuşmasında ayrıca İznik Konsili'ne atıfla birlik vurgusu yaparken, yetkililere sıcak karşılama için teşekkürlerini de iletti.
AYİNE KATILDIKTAN SONRA FEER RUM PATRİKHANESİ'NE HAREKET ETTİ
Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve buradaki ayine katılan Papa 14. Leo'ya çeşitli hediyeler verildi. Papa 14. Leo ayinin ardından saat 10.00 sıralarında Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'nden ayrıldı ardından da yoğun güvenlik önlemleri arasında Fener Rum Patrikhanesi'ne hareket etti.
KUMKAPI MERYEM ANA PATRİKLİK KİLİSESİ'Nİ ZİYARET
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne dua ziyareti yaptı.
MİNGUZZİ AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ
Kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak katledilen 5 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi bugün Papa 14. Leo ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Minguzzi gözyaşlarına boğuldu. Papa ile görüştüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Andrea Minguzzi, "Bugün ağladım ama mutluluktan ağladım. Bunu da yaptı Ahmet, beni Papa ile görüştürdü" ifadelerini kullandı.
BABA MİNGUZZİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Papa'ya iki hafta önce mektup yazdığını söyleyen Minguzzi, "Bugün Türkiye'deki apostolik ziyaret kapsamında Papa hazretleri ile bir araya gelme onurunu yaşadım. Kendilerinden Ahmet'i ve ailemizi kutsamalarını istedim. Onun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir. Yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız her eylemin diğer insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi için Papa hazretlerine Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettim. Bana kabul gösterdiği, beni huzuruna aldığı ve hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa hazretlerine en içten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Andrea Minguzzi'nin açıklamaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
PAPA ERMENİ APOSTOLİK KATEDRALİ'NE DUA ZİYARETİ YAPTI
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedrali'nde dua ziyareti yaptı.
PAPA'NIN UÇAĞI İÇİN TEKNİSYEN GELDİ
Airbus’un A321 tipi uçaklara yönelik güvenlik sorunu açıklamasının ardından Papa 14.Leo’yu İstanbul’a getiren ITA Airways’e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağa yazılım yüklenmesi için bugün bir teknisyen İstanbul’a geldi.
Uçak üretici firması Airbus’un A320 uçaklarıyla ilgili olarak tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle yeniden yazılım yüklenecek uçaklar arasında Papa 14.Leo’nun kullandığı Airbus 320 Tipi uçağı da yer alıyor. Uçağa yazılım yüklenmesi için bugün Roma’dan İstanbul’a bir uçak teknisyeni ve ITA Airways’e ait A320neo uçağı için yedek bilgisayar getirildi. Konuyla ilgili olarak Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, gerekli güncelleme işlemlerinin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın (EASA) acil direktifi kapsamında yapılacağı ve gerekli yüklemelerin tamamlanmasının ardından Papa’nın yarın İstanbul’dan Beyrut’a gideceğini açıkladı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Volkswagen Arena'da düzenlenen kutsal ayine katıldı.
Türkiye ziyaretleri kapsamında İstanbul turuna devam eden Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayine katıldı.
ORTODOKS KİLİSESİ'NDE ÖZEL GÖRÜŞME
Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseler ve Hıristiyan topluluklarından temsilcilerle özel görüşme gerçekleştirdi.
Resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Papa 14. Leo, temaslarının 3. gününde İstanbul’da ilk olarak Sultanahmet Camisi’ne ziyarette bulundu ve ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne geçti.
Papa, burada yerel kiliseler ve Hristiyan topluluklarından temsilcilerle özel görüşme yaptı.
Papa 14. Leo, iki saati aşkın toplantının ardından kiliseden ayrıldı.
Görüşmeye ilişkin Vatikan tarafından açıklama yapılmadı.
Papa, öğleden sonra Aya Yorgi Kilisesi'nde "Şükür Duası" etkinliğine, ardından da Volkswagen Arena'daki ayine katılacak.
Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo'nun camiye gerçekleştirdiği ziyareti anlattı.
Papa 14. Leo'nun, Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca'yı büyük bir dikkatle dinlediği ve camiyi de hayranlıkla incelediği görüldü. Papa, ziyaretin ardından camiden ayrıldı. Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo'nun tarihi ziyaretini anlattı.
"ETKİLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Papa 14. Leo'nun camiden etkilendiğini düşündüğünü söyleyen Tunca, "Bu camiye kim girse etkileniyor. Papa 14. Leo, ilk bu camiye gelmiş. Papa olmadan önce bazı camileri gördüğünü söyledi. Ama Papa olduktan sonra ilk geldiği caminin Sultanahmet Cami olduğunu söyledi. Biz de bundan onur duyduk. Biz elimizden geleni yaptık. Mihraptan bahsettim. Biliyorsunuz. Mihrap Meryem annemizin kaldığı odanın ismi. Onu duyunca etkilendiğini düşünüyorum." dedi.
KİLİSEYE GEÇTİ
Papa 14. Leo Sultanahmet Camii'nin ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.
Papa, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kiliselerin liderleri ve Hristiyan toplulukları ile toplantıya katıldı. Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da toplantıda yer aldı.
Papa Sultan Ahmet Camii’ni ziyaret etti.
Papa'yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ile Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı.
AYAKKABILARINI ÇIKARDI
Papa, Sultanahmet Camii'ne girmeden ayakkabılarını da çıkardı. Ziyaret boyunca caminin müezzini Aşgın Tunca, Papa 14'üncü Leo'ya caminin tarihini ve mimarisini İngilizce olarak anlattı.
Papa'nın Sultanahmet Camii turu yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyaret, yetkililerle yapılan kısa bir sohbetin ardından sona erdi.
PAPA TÜRKİYE'DE
Türkiye'yi ziyaret eden Papa 14. Leo 27 Kasım'da Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Daha sonra İznik'e geçen Papa dün (28 Kasım) Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünde Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki ayine katıldı.
Papa ayinden sonra tekrar İstanbul'a döndü.