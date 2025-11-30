PODCAST CANLI YAYIN

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor!

Kredi kartının sadece asgari tutarını ödeyenlere TÜKONFED’den uyarı geldi: Asgari tutarı ödemek, borcu sıfırlamak yerine büyütür...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor!

Ülkemizde sayıları 140.4 milyona ulaşan kredi kartları pek çok avantaj sunuyor ancak bilinçli kullanıldığında...

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) yetkilileri, kredi kartı kullanıcılarının asgari tutarı ödeyerek süreci ilerletmesinin borç sarmalına sebep olduğuna dair uyarı yapıyor.

Kredi kartı (AA)Kredi kartı (AA)

ÜÇ TEMEL SORUN VAR
Kredi kartı kullanan tüketicilerin 3 temel sorunu olduğunu dile getiren TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, bunların en önemlisinin yalnızca asgari ödemeyi yapmak olduğunu söyledi. Asgari ödeme yapıldıktan sonra kalan tutara hesap kesim tarihinden itibaren faiz işletilmeye başladığını vurgulayan Ağaoğlu, mümkünse borcun tamamının kapatılmasını önerdi. En önemli ikinci sorunun kredi kartlarına kart aidatı yansıtılması olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "2014 yılında yenilenen tüketici kanununa göre kart çıkaran kuruluşların tüketicilere aidatsız kredi kartı sunması zorunludur. Fakat bu zorunluluğu yerine getirmeyen bankalar kartlara aidat getiriyor. Bugün ortaya çıkan aidat tutarları 750 ile 2 bin lira arasında seyrediyor. Bir diğer sorun ise bazı iş yerlerince tek çekim alışverişlerde komisyon benzeri bir fark alınması" dedi.

Kredi kartı (AA)Kredi kartı (AA)

ASLINDA BİR TUZAK

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise kredi kartlarında asgari ödemenin, tüketiciler için bir tuzak olduğunu ifade ederek, "Aslında tuzak zamanla oluştu diyebiliriz. 2019 yılından önceki düşük faizler, tüketiciyi kolay yoldan asgari ödeme alışkanlığına sevk etti. Zamanla faizlerin artması ile 'tuzak' olgusu ortaya çıktı. Bu nedenle sözünü ettiğimiz tuzak, finansal tüketicilere başkası tarafından kurulmadı, tüketici koşarak gitti" şeklinde konuştu.

Kredi kartı (AA)Kredi kartı (AA)


FAİZE FAİZ EKLENİYOR
Faizin son ödeme tarihinden bir gün sonra başlatılması gerektiğinin altını çizen Ölmez, bazı bankaların ekstre tarihinden başlatarak 40 günlük faiz işlettiklerini vurguladı. Kredi kart limiti 50 bin lira ve altında olan kartların yüzde 20, 50 bin liradan fazla limiti olanların ise yüzde 40 oranında asgari ödeme yapması gerektiğini kaydeden Ölmez, konuyu 50 bin lira limitli bir kredi kartı üzerinden şu şekilde açıkladı: "Örneğin; 40 bin lira kredi kartı borcunda 8 bin lira asgari tutar ödenmesi gerekiyor. Tüketici, sadece asgari ödemeyi yaparsa, kalan 32 bin lira ana borcu; bin 120 lira faizi ve 224 lira vergisiyle birlikte toplam 33 bin 664 lira olarak gelecek aya aktarılıyor. Borcun devam ettiği gelecek dönemlerde de faize faiz eklenerek bu süreç devam ediyor."

Kredi kartı (AA)Kredi kartı (AA)

KART NASIL KULLANILMALI?
TÜKONFED yetkilileri, tüketicilere kredi kartı kullanımı ve borç yönetimi konusunda öneriler verdi:


Ekstre kesim tarihleri iyi takip edilmeli.
Asgari ödeme yerine mümkünse daha yüksek bir tutar ödenmeli.
Kart limiti, gelire göre belirlenmeli.
Yalnızca gerekli harcamalar için kart kullanılmalı.
Otomatik ödeme yerine ödeme planı oluşturulmalı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğla'da deniz ile kara birleşti
CHP’nin linç ekibi verdiği röportaj nedeniyle eski Genel Başkanı’nı topa tuttu!
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
Fırtına'nın zirve inadı! Trabzonspor - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
"Asrın Soykırımı: Gazze" belgeseli! A Haber hakikatin ve mazlumların sesi oldu
İlim Yayma Ödülleri 2025 sahiplerini buldu: Büyük Ödül Prof. Dr. Özcan Erel’e verildi
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı? Ukrayna üstlendi: İşte saldırı anı
Trump’tan savaş ilanı: Venezuela hava sahası kapatılacak dedi
Sergen Yalçın'dan sürpriz! Beşiktaş'ın ilk 11'i netlşeşti
Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti: Arena'da özel ayin | Hangi yollar kapalı?
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Airbus “irtifa” kaybetti! Dünyada alarm: Binlerce uçak yere indi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Hamas’ın istihbarat darbesinin ardından İsrail harekete geçti! Askerleri Morpheus ile takip edecekler
Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"
Meteoroloji’den 8 kente kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak kapıda! 29 Kasım il il hava durumu