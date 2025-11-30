Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor!

Kredi kartı (AA)



FAİZE FAİZ EKLENİYOR

Faizin son ödeme tarihinden bir gün sonra başlatılması gerektiğinin altını çizen Ölmez, bazı bankaların ekstre tarihinden başlatarak 40 günlük faiz işlettiklerini vurguladı. Kredi kart limiti 50 bin lira ve altında olan kartların yüzde 20, 50 bin liradan fazla limiti olanların ise yüzde 40 oranında asgari ödeme yapması gerektiğini kaydeden Ölmez, konuyu 50 bin lira limitli bir kredi kartı üzerinden şu şekilde açıkladı: "Örneğin; 40 bin lira kredi kartı borcunda 8 bin lira asgari tutar ödenmesi gerekiyor. Tüketici, sadece asgari ödemeyi yaparsa, kalan 32 bin lira ana borcu; bin 120 lira faizi ve 224 lira vergisiyle birlikte toplam 33 bin 664 lira olarak gelecek aya aktarılıyor. Borcun devam ettiği gelecek dönemlerde de faize faiz eklenerek bu süreç devam ediyor."