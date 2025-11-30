Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor!
Kredi kartının sadece asgari tutarını ödeyenlere TÜKONFED’den uyarı geldi: Asgari tutarı ödemek, borcu sıfırlamak yerine büyütür...
Ülkemizde sayıları 140.4 milyona ulaşan kredi kartları pek çok avantaj sunuyor ancak bilinçli kullanıldığında...
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) yetkilileri, kredi kartı kullanıcılarının asgari tutarı ödeyerek süreci ilerletmesinin borç sarmalına sebep olduğuna dair uyarı yapıyor.
ÜÇ TEMEL SORUN VAR
Kredi kartı kullanan tüketicilerin 3 temel sorunu olduğunu dile getiren TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, bunların en önemlisinin yalnızca asgari ödemeyi yapmak olduğunu söyledi. Asgari ödeme yapıldıktan sonra kalan tutara hesap kesim tarihinden itibaren faiz işletilmeye başladığını vurgulayan Ağaoğlu, mümkünse borcun tamamının kapatılmasını önerdi. En önemli ikinci sorunun kredi kartlarına kart aidatı yansıtılması olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "2014 yılında yenilenen tüketici kanununa göre kart çıkaran kuruluşların tüketicilere aidatsız kredi kartı sunması zorunludur. Fakat bu zorunluluğu yerine getirmeyen bankalar kartlara aidat getiriyor. Bugün ortaya çıkan aidat tutarları 750 ile 2 bin lira arasında seyrediyor. Bir diğer sorun ise bazı iş yerlerince tek çekim alışverişlerde komisyon benzeri bir fark alınması" dedi.
ASLINDA BİR TUZAK
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise kredi kartlarında asgari ödemenin, tüketiciler için bir tuzak olduğunu ifade ederek, "Aslında tuzak zamanla oluştu diyebiliriz. 2019 yılından önceki düşük faizler, tüketiciyi kolay yoldan asgari ödeme alışkanlığına sevk etti. Zamanla faizlerin artması ile 'tuzak' olgusu ortaya çıktı. Bu nedenle sözünü ettiğimiz tuzak, finansal tüketicilere başkası tarafından kurulmadı, tüketici koşarak gitti" şeklinde konuştu.
FAİZE FAİZ EKLENİYOR
Faizin son ödeme tarihinden bir gün sonra başlatılması gerektiğinin altını çizen Ölmez, bazı bankaların ekstre tarihinden başlatarak 40 günlük faiz işlettiklerini vurguladı. Kredi kart limiti 50 bin lira ve altında olan kartların yüzde 20, 50 bin liradan fazla limiti olanların ise yüzde 40 oranında asgari ödeme yapması gerektiğini kaydeden Ölmez, konuyu 50 bin lira limitli bir kredi kartı üzerinden şu şekilde açıkladı: "Örneğin; 40 bin lira kredi kartı borcunda 8 bin lira asgari tutar ödenmesi gerekiyor. Tüketici, sadece asgari ödemeyi yaparsa, kalan 32 bin lira ana borcu; bin 120 lira faizi ve 224 lira vergisiyle birlikte toplam 33 bin 664 lira olarak gelecek aya aktarılıyor. Borcun devam ettiği gelecek dönemlerde de faize faiz eklenerek bu süreç devam ediyor."
KART NASIL KULLANILMALI?
TÜKONFED yetkilileri, tüketicilere kredi kartı kullanımı ve borç yönetimi konusunda öneriler verdi:
Ekstre kesim tarihleri iyi takip edilmeli.
Asgari ödeme yerine mümkünse daha yüksek bir tutar ödenmeli.
Kart limiti, gelire göre belirlenmeli.
Yalnızca gerekli harcamalar için kart kullanılmalı.
Otomatik ödeme yerine ödeme planı oluşturulmalı.