İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi

Takvim "TÜRKİYE BU SÜRECİ GELİŞTİRMEZSE GELECEĞİ KARANLIK" TEHDİDİ Teörist başı Hozat, "Türkiye bu süreci geliştirmezse, Türk devleti adım atmazsa, bu barış ve demokratik toplum süreci başarıya gitmezse, yani Türkiye Kürt sorununu demokratik temelde çözmezse, Kürtlerin varlığını ve kimliğini tanımazsa, yasal anlamda çok köklü reformlara gitmez ve değişiklikler yapmazsa, gerçekten Türkiye'nin geleceği çok karanlıktır." ifadelerini kullandı. Bu küstah sözler, PKK'nın barış ve demokratik çözüm çabalarını fırsat değil, şantaj aracı olarak görmeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Konuşmasında bölgenin "yeniden dizayn edildiğini" söyleyen Hozat'ın ifadeleri, PKK'nın dış güçlerin planlarına paralel bir pozisyon alma isteğini açıkça yansıttı.

Takvim HÜKÜMETİ HEDEF ALDI Süreci baltalamaya çalışan Hozat, AK Parti hükümetine "kararsızlık" suçlaması yöneltirken, Devlet Bahçeli'yi "tehlikeyi en iyi okuyan lider" olarak göstermeye çalışarak Terörsüz Türkiye sürecinin iç siyasi dinamiklerini manipüle etmeye çalıştı.

AA CHP HATADAN DÖNEBİLİR Hozat, açıklamalarında Abdullah Öcalan'ı "Kürt halk önderi" diye tanımlayıp CHP'nin de sürece destek vermesi gerektiğini söyleyerek "CHP, Öcalan'ı muhatap almadan Kürt sorununu çözemez" dedi. Hozat, CHP'nin komisyona üye vermemesini "büyük hata" olarak nitelendiren Hozat, "Gerçekten bu politika, bu yaklaşım iktidara hizmet etmişti. Aslında CHP o klasik politikasından belli ki tam vazgeçememiş... CHP'nin temel handikapı, sorunu nedir? CHP halen o ezber, o eski kodları tam olarak bırakamıyor. CHP içerisindeki bu ulusalcı, sağ eğilim gerçekten şey hale geliyor ve CHP'nin politikasını etkiliyor. Bu, CHP yönetimi açısından gerçekten ciddi bir şeydir." dedi. Öcalan'ın 'CHP inisiyatif alsın, bu sürecin öncülüğünü yapsın' dediğini söyleyen Hozat, "mesela DEM Parti'nin de çok çağrıları oldu. Biz de bunu çok önemsedik. CHP sıradan bir parti değil ki! Ana muhalefet partisidir. Yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bu önemlidir. Bu anlamda halen her şey bitmiş değil. Bir hata yaptı ama bu hatadan dönülebilir" diye konuştu.

AA PKK KADROLARINA "GENEL AF DEĞİL, ÖZGÜRLÜK YASASI" TALEBİ Terörist başı Hozat, terör örgütünün en tepesinden en alttaki teröristine kadar herkes için "özgürlük yasası" istediğini söyledi. Hozat, "PKK kadroları, bu Hareket'in kadroları af maf istemiyor. Eve dönüş yasası falan istemiyor. Bir grup için yasa istemiyor. Bilmem şu suç, bu suça göre şey istemiyor. Hiç kimse suç işlememiş, suç işlemediği için de af istemiyor. Af, suç işleyenler için yapılır. Biz suç işlememişiz ki af isteyelim. Biz soykırım altında tutulan, yüz yıldır soykırım saldırılarına maruz kalan bir halkın özgürlük, demokrasi mücadelesini verdik. Varlık, kimlik mücadelesini verdik. Bu çok onurlu bir mücadeledir." diyerek Terörsüz Türkiye sürecini sabote edecek provokatif açıklamalarına devam etti. Türkiye'nin kırk yıldır verdiği terör mücadelesini hiçe sayan bu sözler, PKK'nın gerçeklikten ne kadar uzaklaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yüzlerce saldırıda binlerce masum insanın hayatını kaybettiği gerçeğini yok sayan Hozat'ın bu talebi, terör örgütünün hesap vermek yerine ödüllendirilmek istediğini gözler önüne serdi.