Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’

Türkiye'de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri ödüllendirmek amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü AKM'de düzeleniyor.

İşte ödül töreninde konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar...

Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Her detayıyla irfan hazinesi, her dizesiyle hikmet nişanesi olan; hem ilmin hem de âlimlerin ve fikir eserini ilmî çalışmalara teksif eden tüm hocalarımıza selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

"BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİDİR"

3 farklı kategoride ödüllerini takdim ettiğimiz hocalarımızın her birine Rabbimden daha nice muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Tabii, büyük ödül sahibi hocamıza 'Sizi daha önce de tanıyordum' dedim. Kendisi, bunun dördüncü ödülü olduğunu söyledi. Bu büyük ödülün sahibi olan hocamız aynı zamanda vakıf tarafından da 5 milyonluk ödülle mükâfatlandırıldı. Diğer hocalarımız ise ikişer milyonluk ödüllerle takip edildi. Bunlar da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Hem yeni hem de nitelikli eserleriyle bir yandan bilim müktesebatımıza katkı yapan, diğer yandan gelecekteki çalışmaların önünü açan ilim erbabımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Başvuruları çok titiz bir şekilde değerlendiren sekreteryamıza, bilim ve onur kurulu üyelerimize, teknik uzmanlarımıza, bilimsel hakemlerimize ve vakfımızın mütevelli heyetine aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Şunun altını özellikle çizmek zorundayım: İlim Yayma Ödüllerine yönelik teveccüh her programda maşaallah katlanarak artıyor. Bu sene 3 ayrı dalda, 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödüllerinin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın?

Şu hususu da ifade etmekte hassaten fayda görüyorum: İlim Yayma Ödüllerinin amacı, ilk planda elbette iyi eserleri ve eser sahiplerini takdir ve taltif etmektir. Fakat hayata uygulanmayan, insana, sahaya, reel olana dokunmayan, doğru ve etkili kullanılmayan bilginin netice vermediği de bilinen bir hakikattir. İlim Yayma Ödüllerimizi işte bu açıdan son derece başarılı bulduğumu belirtmek istiyorum.

Geçtiğimiz dönemde ödül alan hocalarımız, hem çalışmalarını İlim Yayma ailesinin destekleriyle uygulamaya dönüştürdüler hem de bilgi ve tecrübelerini gençlerimizle paylaşma imkânı buldular. Bunun için hocalarımıza ve İlim Yayma camiamıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.