Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Karadeniz’de Karios ve VIRAT adlı 2 tankerde patlama meydana geldi. Ukrayna saldırıyı üstlendi ve saldırı anını paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü açıkladı. VIRAT'ın limana çekildiği öğrenildi. Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri aktarıyor...
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski Limanı'na seyreden KAIROS tanker gemisinde yangın çıktı.
KAIROS tanker gemisinin ardından Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında VIRAT isimli tanker de isabet aldı.
KIEV'IN SALDIRIYI ÜSTLENDİĞİ GEMİ SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli Kandıra açıklarında Mısır’dan Rusya’ya giden Gambiya bayraklı KAIROS adlı tankerde patlamayla birlikte yangın çıktı; 25 denizci tahliye edildi.
Kastamonu açıklarında hasar bildiren VIRAT isimli tanker için de ekipler sevk edilirken, her iki olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaşanan olayla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür. Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir.
VIRAT isimli Gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli limanına yanaştırılması planlanmaktadır.
UKRAYNA SALDIRI ANINI PAYLAŞTI
Ukrayna Karadeniz'de gemiye saldırı anını paylaştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) daha sonra Kyiv Post'a yaptığı açıklamada, iki gemiyi Sea Baby deniz İHA'larıyla vurduklarını açıkladı.
"KAPTAN DRON SALDIRISI VAR" DEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karadeniz açıklarında yabancı menşeli KAIROS ve VIRAT isimli iki gemide meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Uraloğlu şunları söyledi:
"Gemilerin süreçleriyle alakalı gerek bizim arama kurtarma merkezimiz gerekse gemilerle sağlanan irtibat neticesinde bilgi sahibi olduk. Bu durum sonrasında bütün unsurlarımızla beraber teyakkuz haline geçtik ve birinci gemiye yönlendirdik. Her ikisi de tanker gemisi ver ve boştu. Boş olmuş olmaları bu anlamda iyiydi. İlk gemide 25 denizci insan vardı bunların yangın anında kurtarılması kıymetliydi. Kıyı emniyetindeki arkadaşlarımız cesur bir şekilde bütün tedbirleri alarak orada operasyon yürüttüler. Sağ salim öncelikle botlara ardından karaya çıkardılar. Bu insanların herhangi bir yaralanmalarının ve sağlık problemlerinin olmadığını söyleyebiliriz. Gemide, dün akşam olan olayda hala yangın devam ediyor. Dıştaki yangın söndürüldü, geminin içinde olan yangın devam ediyor. Oralarda biraz daha ihtiyatlı olarak müdahale etmek durumunda arkadaşlarımız KAIROS isimli gemi Kandıra açıklarında olan. Dolaysıyla oradaki şuanda bir can kaybı veya bir sağlık sorunu yok ama süreci yakından devam ediyoruz. Ben bunun altını çizmek istiyorum; boşta olsa bir tanker tehlike arz eder. Bir tankerdeki yangına müdahale etme gerçekten olağan zamandaki eğitimlerle beraber olur ve bu anlamda da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bunu başarıyla yürüttü. Ben kendilerini gerçekten teşekkür ediyorum"
"KAPTANIN, ‘DRON SALDIRISI VAR’ DİYE YARDIM ÇAĞRISI OLMUŞTU"
VIRAT isimli gemiye ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, "Orada bir patlama, saldırı onu ilerleyen saatlerde ya da ilerleyen günlerde daha detaylı açıklama yapma ihtiyacı olacak. Orada bir yangın oluşmadı en azından bu kıymetliydi ama kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu. Sahil Güvenlik botlarımız oraya gittiler, yangın olmadığı için kendilerinin gemiden tahliye talebi olmadı ama bizim botlarımız yakından takip ediyorlar. Onları (VIRAT gemisi) muhtemelen karaya çekilmesi, birincideki (KAIROS gemisi) yangının sönmesi neticesinde ve diğeriyle (VIRAT gemisi) ilgili tespitlerin yapılmasından sonra limanlara çekilmesi söz konusu olacak" diye konuştu.
"BUNUN TEKERRÜR ETMEMESİ İÇİN BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Bakan Uraloğlu, "Bizim karasularımızda bir problem yok. Münhasır ekonomik bölge olan bir kesimde bunun olduğunu görüyoruz. Tabi oda bizim için kıymetli bütün muhataplarla gerek ilgili bakanlıklarımızla, kurumlarımızla istişare ediyoruz. Onlarda ilgili muhataplarıyla istişare halinde elbette bunun tekerrür etmemesi için biz elimizden geleni yapacağız. Öncelikle deniz trafiğinin, güvenliğinin sağlanması konusunda elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.
GEMİLERLE İLGİLİ SON DURUM: BİR SALDIRI DAHA
KAIROS GEMİSİ
Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi gece boyu gemideki yangına müdahale etti.
Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara
sağlık ekiplerine teslim etti.
Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır bekliyor.
VIRAT GEMİSİ'NE BİR SALDIRI DAHA
Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alındı.
Gelen bilgiye göre gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar aldı. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma ekiplerinin hergangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklediği öğrenildi.
Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan son durum bilgisinde, “Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan *KAIROS* isimli gemide devam eden yangına, NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz ve KURTARMA-12 Römorkörümüz müdahale etmektedir” denildi.
İŞTE EKİPLERİN GEMİYE ULAŞMA ANLARI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmalar ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde yürütülmektedir" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmalar ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde yürütülmektedir. KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir. KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır. VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik Ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
PATLAMADA DIŞ ETKEN TESPİTİ
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu patlayan tankerlere ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu patlamadaki ilk tespitin dış etken olduğunu belirtti. İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
"Bizdeki bilgi şöyle: Saat 17.00 civarları, hava kararmadan bir gemide patlama olduğuyla ilgili ilk bilgiler geldi. İlk etapta mayına çarpma ihtimali üzerinde duruldu. Arama Kurtarma Merkezimiz ve Kıyı Emniyetimiz bu konularda her an teyakkuzda olduğu için, geminin yerini tespit ederek iki kurtarma botunu yönlendirdik. Sonrasında da dünyanın en büyük gemilerinden biri olan Nene Hatun'u bölgeye sevk ettik.
Ekiplerimiz olay yerine ulaştı ve 25 personeli sağ salim karaya çıkardı. Kocaeli Valimiz de süreci yakından takip etti. Personelin sağlık durumunda herhangi bir problem yok, ancak tedbiren kontrolleri yapılıyor. Patlamanın nedeni henüz net değil ancak ilk tespitler, patlamanın geminin kendi iç dinamiklerinden değil, dış müdahale kaynaklı olabileceği yönünde. Gemi hâlâ yanmaya devam ediyor ve üç kurtarma gemimiz söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Tanker boş olmasına rağmen hafif patlamaların devam ettiği ifade ediliyor. Ekiplerimize, kendilerini riske atmadan müdahaleye devam etmeleri yönünde talimat verdik. Süreci yakından takip ediyoruz.
İkinci gemiyle ilgili bilgi ise şöyle: Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye daha yakın olduğu için onlar müdahaleye başladı. Oradaki personelin de durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Drone saldırısı, insansız deniz aracı, mayın veya füze gibi çeşitli ihtimaller konuşuluyor. Bu konuda net bir değerlendirme yapmak için erken.
İki patlamanın eş zamanlı olmadığı, aralarında biraz zaman farkı bulunduğu bilgisi elimizde. KAIROS gemisindeki durum ilk, VIRAT gemisindeki durum ise ikinci olarak bize ulaştı. İkinci gemideki personelin de sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini kendi telsiz konuşmalarından öğrendik. Ekiplerimiz müdahalelerine devam ediyor.
Her iki geminin de tanker olduğu, boş oldukları ve Rusya’ya doğru seyir halinde bulundukları bilgisi mevcut. Rus makamlarıyla benim şahsi bir temasım olmadı; bu süreç diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarımız tarafından yürütülüyor. Biz Bakanlık olarak acil müdahale ve kurtarma süreçlerini koordine ediyoruz.
KAIROS gemisinin yanmaya devam ettiği ancak batmadığı bilgisi elimizde. Üç Kıyı Emniyeti botuyla söndürme çalışmaları sürüyor. VIRAT gemisinde ise bir yangın olmadığı bilgisi var; sadece hasar oluşmuş durumda.
Şu an için ticari rotadaki seyir trafiğine dair bir sıkıntı öngörülmüyor. Türk veya yabancı bayraklı gemiler normal seyirlerine devam ediyor. Olayın netleşmesiyle birlikte gerekli görülürse bazı ek önlemler alınabilir.
VIRAT gemisindeki 20 personelin durumunun iyi olduğu ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından uygun bir limana çıkarılmaları yönünde çalışmaların sürdüğü bilgisine sahibiz. Kurtarma çalışmaları orada da devam ediyor.
TAHLİYE EDİLEN 25 PERSONEL KOCAELİ'YE GETİRİLDİ
Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemi yangını için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerini yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları sonrasında gemideki 25 kişi tahliye edildi.
Gemiden alınan 25 kişi kıyı emniyeti gemisi ile ile karaya çıkarıldı. Mürettebatın olay yerinde ilk kontrolleri yapılıyor.
"BÜYÜK BİR YANGIN"
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, A Haber’e bağlanarak yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, “Tüm ekiplerimiz çok başarılı bir çalışma gerçekleştirerek 25 mürettebatımızı kurtardı. Gemideki yangın sürüyor. Patlama veya saldırı ihtimali dahil tüm olasılıklar titizlikle araştırılıyor.” dedi.
Öte yandan Vali Aktaş, dolaşan “geminin battığı” iddialarını yalanlayarak, geminin batmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.
Vali Aktaş'ın açıklamaları şöyle:
"25 MÜRETTEBAT BURNU BİLE KANAMADAN KURTARILDI"
Sınırlarımızda olmadığı için herhangi bir resmi bilgimiz yok, ama CAYROUS bizim kefken açıklarımızda. Şu anda, an itibarıyla, biraz önce mürettebat Sahil Güvenlik ekiplerimizle Kıyı Emniyet Müdürlüğümüzün römorkörleriyle 25 mürettebat, sağ salim gemiden, ki gemide büyük bir yangın var ve devam ediyor. Arkadaşlarımızın çok özverili ve başarılı çalışmalarıyla kurtarıldı. Bu çok kıymetli bir çalışma. Hem Kıyı Emniyeti'ndeki arkadaşlarımıza hem Sahil Güvenlik'teki arkadaşlarımıza bu anlamda da teşekkür ediyoruz. 25 kişiyi gemiden sağ salim aldılar, 30 millik açıktan getirdiler. Şu anda tüm mürettebata sağlık ekiplerimiz (daha önce konuşlandırmıştık, burada onları bekliyorlardı) müdahale ediyorlar. Durumları iyi, kontrol amaçlı müdahale ediyorlar. Bu anlamda arkadaşlarımız dediğim gibi çok kıymetli bir iş başardılar. 25 kişinin burnu kanamadan gemiden çıkmalarını sağladılar.
BÜYÜK KURTARMA GEMİSİ BÖLGEDE
Yani dediğim gibi o biraz daha tam açıklamalarla netleştirelim. Şu an vereceğim bilgi yarım olabilir. Konuştuk. Kaptanla da mürettebatla da konuştuk. Onların kendilerine göre söyledikleri, yangının sebebiyle ilgili şeyler var, gerekçeler var. Onlar biraz daha resmi olarak da araştırıldığında. Şu anda Kıyı Emniyetimizin Nene Hatun römorkörüyle, römorkör 12, yangına müdahale için vardılar olay yerine. Sahil Güvenliğimizin de büyük kurtarma gemisi bölgede. Yangını söndürüyorlar. Çalışmalar da devam edecek. Onlardan sonra daha net ve sağlıklı bilgi vermek mümkün.
"KAIROS GEMİSİNİN BATMA İHTİMALİ YOK"
Biz bu gemideki 25 mürettebatın kurtarılmasına odaklanmıştık. Arkadaşlarımız onu çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdi ve getirdi. Burada sağlık ekibimizi ki onlar da 2-3 saat önceden geldi, burada konuşlandılar, bekliyorlardı tedbirli bir şekilde. Ulaştırdılar. AFAD'ımız, Sahil Güvenliğimiz, Kıyı Emniyetimiz, Büyükşehir Belediyemizin kurtarma ekipleri, Sağlık Müdürlüğümüz, UMKE ekiplerimiz, Çevre Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüzün Pasaport Şubesi, Jandarma Komutanlığımızın ekipleri, hepsi olayın oluş anından itibaren hızlı bir şekilde teyakkuza geçip, Liman Başkanlığımızın da koordinesinde vaziyet aldılar ve dediğim gibi o insanların sağ salimen kurtarılıp limana ulaşmaları sağlandı.
Gemi batık değil. Ben kaptan, bizim kurtarma römorkörünün kaptanıyla da konuştum. Batmasıyla ilgili çok olası yani şeyde tehlikeli bir şey olmayabileceğini de söylüyor ama yangın büyük görüntüyle devam ediyor. Ama batmayabilir diyor, büyük bir ihtimalle. Ben bizim römorkör kaptanından aldığım bilgi o şekilde.
"KAIROS GEMİSİ HİNDİSTAN'DAN RUSYA'YA GİDİYORDU"
Evet, yok diyor arkadaşımız ama yangın görüntüleri çok büyük bir yangın, devam ediyor. Şu anda Kıyı Emniyetimizin iki römorkörü an itibarıyla müdahalede bulundu. Sahil Güvenliğimizin de büyük römorkörü orada, kurtarma römorkörü. Ondan sonra, onların müdahalesiyle inşallah kısa sürede yangın da söndürülmüş olur. Efendim, VIRAT'la ilgili, sorumluluk sahamızın dışında dediniz ama aldığınız bir bilgi varsa nereden gelip nereye gittiğine yönelik bir bilgi ulaştı mı size? VIRAT'la ilgili yani dediğim gibi bizde şey olmadığı için hiç o konuyla ilgilenmedim. Bizim buradaki olan Hindistan'dan Rusya'ya gidiyor. Diğerinin de Rus gemisi olduğunu biliyorum, Liman Başkanımız da yanımızda ama olayın teferruatıyla ilgili hani buraya odaklandığımız için onunla ilgili sağlıklı bilgi verecek durumda değilim.
GEMİDEN YARDIM ÇAĞRISI
İsabet alan gemiden yapılan yardım çağrısına ilişkin o anlar A Haber’de yayımlandı. İşte o anlar:
KAIROS'UN ARDINDAN VIRAT!
Denizcilik Genel Müdürlüğü, KAIROS isimli tankerin ardından VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:
VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
GEMİ HER AN BATABİLİR
Tankerin patlamadan önceki görüntüleri A Haber ekranlarında paylaşıldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: İÇİNDE 25 KİŞİ BULUNUYORDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama ve yangın ihbarı alınan "KAIROS" adlı gemideki 25 personelin sağlıklı şekilde kurtarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede, Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemiye ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."
MAYINA MI ÇARPTI?
İngiliz Reuters, Denizcilik acentesi Tribeca'nın geminin bir mayına çarpmış olabileceğini ve batma tehlikesi altında olabileceğini belirten raporların bulunduğunu, kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik ekiplerinin yardım için gönderildiğini belirttiğine dikkat çekti.
KAIROS TENKERİNDE PATLAMA
Kandıra’ya bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski limanına seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.
Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.