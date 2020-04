Spor tutkusuyla bilinen Can Yaman, karantina günlerinde vakit geçirmek için de yoğun antrenman yapıyor… Ünlülerin spor hocası ve oyuncu Burçin Terzioğlu'nun da sevgilisi olan spor eğitmeni Umut Duygu ile online spor derslerine başlayan yakışıklı oyuncu, bu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Hatta birçok oyuncuyla çalışan Duygu, Can Yaman'ın en disiplinli öğrencisi olduğunu söylemişti… Ünlü oyuncu da önceki gün antrenman programını merak edenler için paylaştı…







Can Yaman, ısınma hareketleri ile başladığı sporunu tek bacak ve çift bacak olmak üzere bacak hareketleriyle devam ediyor. Bu arada yaptığı antreman programında aralarda çok dinlenme yapmıyor ki, vücut yağ yakımını kolaylaştırsın… Tüm vücut kaslarını çalıştırdığı antrenman programında; 100 adet otur kalk, 140 adet şınav ve yapabildiği kadar barfiks çekiyor. Dambıl (ağırlık) ile de omuz, göğüs, sırt ve kol çalışarak tüm vücut antrenman yapıyor. Can'ın antrenman programını ise sakın kafanıza göre yapmayın, çünkü kimse şu an Can Yaman kadar formda değil…







Yakışıklı oyuncu, bu antrenmana göre sabah kahvaltıda yulaf, yumurta ve fıstık ezmesi, öğlen ise et veya balık ile salata yiyor. Akşam yemeğinde ise sebze, yeşillik ve bol su tüketiyor.







BİR DEMET UNUTKANLIK

Demet Akalın ile besteci ve şarkıcı Emirkan arasında geçtiğimiz haftalarda şarkı krizi yaşanmıştı. Emirkan, verdiği şarkılarında ismini söylemediği için Akalın'a bir daha şarkı vermeyeceğini söylemişti. Daha sonra ise Gökhan Özen, ünlü popçuya benzer nedenden dolayı sitem etti. İlk albümünü 1996'da çıkaran Demet Akalın, bence bilerek değil o anki heyecandan dolayı şarkı aldığı isimlere teşekkür etmeyi unutuyor. Bilmeyerek kalp kırıyor ama en kısa sürede bu durumu düzelteceğine eminim.



UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE