Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan olan kızı Zehra, önceki akşam Zorlu Center'daydı. Utangaç halleriyle dikkat çeken Zehra, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili soruları yanıtlamadı.
Zehra Çilingiroğlu utangaç halleriyle dikkat çekti
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan olan kızı Zehra, önceki akşam Zorlu Center'daydı. Utangaç halleriyle dikkat çeken Zehra, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili soruları yanıtlamadı.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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